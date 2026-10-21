Marcel Răducanu, interviu aniversar! Fostul mare fotbalist, analiză dură a fotbalului românesc: „Nu avem șanse să ne calificăm la Euro”. Ce spune de Craiova, Rapid, FCSB și Steaua

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Sunt puțini fotbaliști de geniu pe care România i-a avut. Alături de Gică Hagi, Ilie Balaci și Nicolae Dobrin este cel mai des menționat , elegante și a driblingurilor magice cu mingea.

Marcel Răducanu spune lucrurilor pe nume și face radiografia fotbalului românesc

, unde a reușit 31 de goluri în 163 de partide. Astăzi pare o fantezie pentru un fotbalist român. Anii au trecut, însă viziunea lui Marcel Răducanu despre fotbal rămâne la fel de proaspătă, iar el spune lucrurilor pe nume fără menajamente, așa cum o făcea și pe teren.

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Domnule Marcel Răducanu, cum vă simțiți la 72 de ani?

– De azi dimineață de la 8 stau numai pe telefoane, sute de mesaje de la foști colegi, prieteni. Mă bucur, mi-am adus aminte de multe momente frumoase. Am vorbit cu Dumitru IV, Ion Ion, mulți și-au adus aminte de mine. Am mulți prieteni și abia aștept să mă văd cu ei când vin în România.

Cum arată o zi din viața lui Marcel Răducanu după ce a renunțat la școala de fotbal

Ați renunțat la școala de fotbal după 32 de ani. Cu ce vă ocupați timpul acum?

– Da, încerc să mă obișnuiesc cu ideea. Nu mai puteam pentru că am și eu niște probleme de sănătate, mă cam doare spatele, umărul, genunchiul și era prea mult. Acum mai fac niște antrenamente individuale de două ori pe săptămână, să mă mai mențin în formă, să îi mai învăț pe copii câte ceva. O să fac în ianuarie un cantonament și în România, dar nu mă gândesc să mă întorc. Ce să fac în România? Vorbeam cu Liță Dumitru care s-a întors și el din America…

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Ați scos o carte despre cariera dumneavoastră. Vă gândiți să faceți și un film?

– Mi-a dat cineva ideea asta și cred că ar fi ceva extraordinar pentru că nu a făcut nimeni așa ceva. Trebuie bani mulți, vorbit cu un regizor, poate se implică și cei de la Borussia Dortmund.

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Marcel Răducanu, impresionat de Universitatea Craiova după meciul cu Getafe

Cum se mai vede fotbalul românesc din Germania?

– Îmi place Craiova. Au jucat foarte bine cu Getafe și ne mândrim și noi când o echipă dă randament în cupele europene. Cred că Universitatea Craiova are cel mai valoros lot.

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Poate Craiova să aibă probleme în Andorra?

– Nu, nu. Chiar nu cred. Au moralul bun, au jucat bine cu spaniolii și sunt cea mai bună echipă din România. Cicâldău mi-a plăcut foarte mult și cred că poate să îl ia vreo echipă bună după ce a arătat. Doar că trebuie să aibă constanță.

Marcel Răducanu, cu gândul tot la Steaua și de ziua lui

Steaua, are probleme în campionat și e fără drept de promovare…

– Da, îmi pare foarte rău pentru ce se întâmplă acolo și chiar azi discutam cu Eduard Danilof, comandantul clubului și un om pe care îl apreciez. Mă primesc acolo foarte frumos de fiecare dată când vin în România. Păcat mare de tot că nu au voie să promoveze pentru că au și o bijuterie de stadion. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă acolo. E o situație complicată.

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Urmează și derby-ul FCSB – Rapid. Pe cine vedeți favorită?

– Rapidul dă randament foarte bun acuma cu Pancu, iar la FCSB a venit un antrenor bun. Laurențiu Reghecampf a mai fost acolo de două ori, dar a fost mulți ani plecat și nu mai are aceeași jucători. S-a băgat și în discuțiile astea că o să fie pe primul loc după 10 etape. Astea sunt niște lozinci aruncate aiurea, fără nicio bază. Ceilalți ce fac, nu mai joacă?! Eu cred că Rapid e altfel, sunt mai uniți, au o echipă mai compactă și FCSB o să aibă meci foarte greu.

Cu cine se bate Craiova la titlu și critici pentru Denis Drăguș

Se poate bate Rapid la titlu?

– Da, cu Universitatea Craiova și cu Dinamo. Cred că cele trei sunt. FCSB nu cred că o să fie între primele 4-5. Nu prea văd alte echipe.

Toată lumea are așteptări mari de la Denis Drăguș…

– Abia a venit și s-a și accidentat. Chiar nu înțeleg! Joci 18 minute și ești accidentat, apoi se accidentează iar la antrenament. Nu știu ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Pentru mine e foarte ciudat ce se întâmplă!

Care ar fi concluziile după aceste 4 meciuri ale naționalei României?

– S-a vorbit prea mult și foarte multă critică. Eu v-am spus de acum 3 luni că e foarte greu ca Gică Hagi să schimbe ceva și va avea probleme cu lotul ăsta. Nu are material, dar vina e a tuturor de acolo. A făcut și el niște greșeli că a lăsat acasă cei mai buni 6-7 jucători și nu poți să faci asemenea experimente că nu ești Germania să ai o grămadă de jucători.

Ce crede Marcel Răducanu că ar trebui să facă Gică Hagi la națională

Ce așteptări aveți de la meciurile cu Polonia și Bosnia?

– Să sperăm că o să joace mai bine meciurile astea două, dar nu sunt sigur. De-abia ne așteaptă bosniacii acolo la ei. E destul de greu pentru că nu am remarcat niciun jucător. Avem jucători care joacă meci de meci pe afară? Bîrligea s-a accidentat, Man a jucat și nu prea, Stanciu e în China, alții pe la arabi… Nu avem 2-3 jucători care să facă față la nivel internațional în meciuri de calificare.

Ce poate face Hagi?

– Trebuie să joace cei cărora le e foame, dau totul pe teren, chiar dacă nu au nume. Poate ceilalți sunt saturați, e o gașcă acolo. A greșit să îl bage pe fii-su titular și să îi dea și banderola de căpitan. Când pierzi de maniera asta și el e slab de tot, e normal să înceapă să măcăne ceilalți jucători, mai ales cei care cred că ar merita să joace în locul lui.

De ce nu avem nicio șansă să mergem la EURO 2028

În 72 de ani, vă aduceți aminte un moment mai greu în care s-a aflat naționala României?

– Sincer nu cred, nu prea am avut așa probleme, dar erau alte timpuri. Nu putem să comparăm, noi jucam doar cu țările din Europa de Est și aveam câteva meciuri pe an. Acum joci cu echipe puternice, sunt mult mai multe meciuri. Nu aveam amicale cu echipe din Occident.

Sincer, credeți că avem vreo șansă să ne calificăm la Campionatul European din 2028?

– Nu! Nu! Ce putem schimba? Îi mai înveți fotbal la vârsta asta? Ce să le mai faci?! Mai bine joci cu fotbaliștii mai tineri, care au foame de performanță. De unde să mai aduci jucători?