Marcel Răducanu e dur cu „tricolorii” înainte de meciul cu Germania: „Neuer ar putea să joace mijlocaș de construcție în naționala României!” Exclusiv

Echipa națională a României se va deplasa la Hamburg pentru , pe data de 8 octombrie de la ora 21:45, iar șansele la victorie naționalei lui Mirel Rădoi par infime.

, Marcel Răducanu, a analizat pe larg echipa Germaniei, a vorbit despre cei mai importanți jucători ai României și a spus lucrurilor pe nume în privința selecționerului Mirel Rădoi. Toate acestea și multe altele, într-un interviu de excepție marca FANATIK.

Interviu marca FANATIK cu Marcel Răducanu înainte de Germania – România: „Dacă îi prindem într-o formă bună, o să ne dea o grămadă!”

Un an de la operație. Cum vă simțiți?

– Sunt bine cât timp sunt încă pe terenul de fotbal la academie. E bine că ne-a dat drumul cu pandemia asta și putem să facem antrenamente normale. Nu mai avem restricții. Mulți s-au lăsat de fotbal din cauza COVID-ului. Cred că mai am vreo 60 de copii la școala de fotbal. E de ajuns.

ADVERTISEMENT

Ce putem spera de la meciul cu Germania?

– Să nu ne dea multe. M-au sunat și de la federația germană să mă întrebe de câțiva jucători de-ai noștri. M-au întrebat de meci. . A demonstrat în meciul de la București cu Germania și în astea trei partide din septembrie că e un portar bun. A ajutat foarte mult echipa. Nu e ca Neuer, dar pentru noi e foarte bun și oferă multă încredere echipei.

E important să vină să joace cu mult curaj, pentru că nu au nimic de pierdut. Dacă noi ieșim pe locul doi, eu zic că e ceva normal. Pentru mine, echipe gen Islanda, Armenia, Macedonia de Nord sunt mai slăbuțe și trebuie să te califici fără probleme. Dacă nu ieșim pe locul doi în grupa asta, ce șanse am avea la un Campionat Mondial cu echipe precum Brazilia, Anglia, Argentina? Trebuie să joace toți peste posibilitățile lor și să le facă probleme la nemți. Dar ei au 7-8 jucători de la Bayer Munchen! Ce să le faci? Germania nu o să ne ierte și o să ne dea câte goluri pot.

ADVERTISEMENT

„Kimmich face totul jocul. Sane este incredibil”

La București a fost doar 1-0….

– Dar câte puteau să ne dea? Câte ocazii au avut? Acum e altceva. Se joacă la Hamburg și sunt într-o vână extraordinară ăștia. Sunt foarte mulți jucători de la ei care îmi plac. Kimmich face tot jocul. Manuel Neuer cred că ar putea să joace mijlocaș de construcție în echipa națională a României, așa tehnică bună are! Sane e iar într-o formă foarte bună, chiar dacă la început a avut niște probleme până s-a acomodat. Naggelsmann l-a făcut să zburde pe teren. Joacă incredibil de vreo trei săptămâni.

Thomas Muller se simte și el foarte bine. Goretzka… ce să mai vorbim? Sunt mulți. Cu toate că nici ei nu au un atacant de careu, un vârf împins cum aveau înainte. Cum e Lewandoswki la Bayern sau cum era Klose. Au foarte multă calitate în față cu Kroos, Gnabry, care face și el acum diferența în momentele importante. Ei joacă fără vârf! Sunt tot timpul în mișcare și fac rotație. Au calitate extraordinară. Dacă îi prindem într-o formă bună o să ne dea o grămadă!

ADVERTISEMENT

Poate o să joace cu rezervele…

– Nu cred că face Flick așa ceva! El vrea tot timpul să câștige. E un care vrea tot timpul să câștige și o să joace cu echipa cea mai bună. Toți jucătorii vor să aibă cât mai multe meciuri la echipa națională.

Marcel Răducanu spune că „nemții au încă respect pentru România!”

Ne mai respectă nemții?

– Bineînțeles! Ei încă au respect pentru România și tot ceea ce a reprezentat fotbalul românesc. Mai ales că mulți ani am fost și înaintea Germaniei. Acum avem o fază mai delicată, dar multe naționale au trecut prin asta. Ei știu foarte bine. Trebuie însă să ne revenim și să ne întoarcem acolo unde am fost odată.

ADVERTISEMENT

O să fie mulți suporteri la Hamburg?

– Nu cred! O să intre pe stadion numai cei care au vaccinul făcut. Nu are cum să fie stadionul plin. Nu pot să merg până la Hamburg. E distanță mare. Sunt vreo 400 de kilometri de la mine. O să îl văd la televizor.

„M-au întrebat de 4-5 jucători”

Ce v-au întrebat nemții despre România?

– M-au întrebat de 4-5 cinci jucători. De portar în primul rând. Le-am zis de Niță, de Chiricheș că e liderul echipei, e căpitan și joacă de atâția ani. Nu mai e chiar așa de rapid, dar are multă experiență, are intuiție, vede jocul bine, urcă în atac și pasează bine. M-au întrebat de Stanciu, că marchează mai toate golurile, și de Hagi, bineînțeles, despre faptul că îl vrea Mourinho la AS Roma. Sper să fie așa. M-aș bucura pentru el. De Moruțan… când l-am văzut prima oară am zis că avem și noi în sfârșit un fotbalist cum îmi place. Așa cu mișcările lui, cum preia mingea, tot timpul cu fața la poartă, are clarviziune.

ADVERTISEMENT

Ce nu vă place la Moruțan?

– Nu joacă tot timpul. Nu are constanță! Să joace meci de meci foarte bine. Face trei meciuri bune și unul foarte prost sau unul bun și patru partide nu îl mai vede nimeni. Pe Cicâldău l-am văzut mai puțin. E un jucător muncitor. Îți trebuie și așa ceva, un jucător care câștigă multe dueluri la mijloc și ajută înaintarea, dar nu înseamnă că e un super fotbalist. Acum Mirel Rădoi trebuie să știe pe ce poziții să îi folosească ca să dea randament maxim. Am înțeles că sunt mulți care joacă pe poziții care nu le convin și nu dau randament pentru că nu se simt bine acolo.

Sfatul lui Marcel Răducanu pentru Ianis Hagi: „Să joace și la națională cum o face la Rangers”

Ianis Hagi, noul lider al naționalei?

– E important că joacă acolo la Rangers, iar Steven Gerrard îl apreciază foarte mult și ține la el. Să joace meci de meci, să demonstreze că poate juca la o echipă importantă din Anglia sau Italia. Părerea mea e că el suferă din cauza numelui. Dacă era altcineva, poate ar fi fost mult mai ușor pentru el. E un băiat inteligent, care știe ce vrea în viață și sunt sigur că poate să înainteze și să ajungă un fotbalist valoros. Nu să ajungă la nivelul lui taică-su, dar poate să ajungă fotbalist. Are doar 22 de ani și mai are 15 ani la dispoziție. Să joace și la națională cum o face la echipa de club. Apoi să prindă un transfer la o echipă importantă și acolo să crească mult și să dovedească că are într-adevăr valoare.

E Nicolae Stanciu cel mai bun jucător al României?

– El dă randament la echipa de club. Înscrie, dă pase decisive, joacă meci de meci și e apreciat acolo. Face un meci bun și vreo două nu îl mai vezi! El trebuie să arate asta și la echipa națională meci de meci. La fel și Ianis Hagi. Asta e problema la jucătorii noștri. Ei nu au constanță. Trebuie să joace tot timpul bine. Sigur că e un jucător care ajută mult echipa noastră. Ține mingea, e căutat pe teren, e tot timpul în mișcare, încearcă să dirijeze jocul cu pase în adâncime, dar nu este ajutat în teren.

Vreau să văd și e un jucător care are forță de pătrundere, cu tupeu de fotbalist. Noi trebuie să jucăm compact, să fim o echipă. Jocul colectiv trebuie să fie la un nivel înalt. Nu avem individualități. Trebuie să aibă personalitate și responsabilitate, atitudine, ca să ajungă la un club mare dintr-un campionat puternic. Trebuie să aibă toate aceste calități. Uitați pe unde joacă stranierii noștri! Turcia, Cehia, Bulgaria și la echipe mici din Italia.

Macedonia de Nord are jucători la Napoli…

– Ei au doi jucători la Napoli și noi avem la Sassuolo sau Cagliari. Ce să facem? Asta este! Defilăm cu ce avem. Dacă vrem, într-adevăr, să ajungem la Campionatul Mondial, trebuie să terminăm pe locul 2 și să nu ne uităm la celelalte echipe. Trebuie să câștigi cu Armenia. Islanda e departe de echipa din 2016. Repet, trebuie să ne calificăm, pentru că altfel trec anii și din păcate nu mai suntem acolo la un turneu final.

„Când mă gândesc câți ani au trecut de când nu ne-am mai calificat… E dureros!”

Dennis Man?

– M-au întrebat și de el. Știu că a fost transferat pentru o sumă importantă de la FCSB la Parma. Cam de acești 5-6 jucători. Le-am spus că sunt fotbaliști care au ceva, dar nu arată tot timpul calitățile pe care le au și nu se vede în joc. Sigur că nu o să se sperie acuma de ce le-am zis eu.

Când mă gândesc câți ani au trecut de când nu ne-am mai calificat… E dureros! Dar pur și simplu nu e vina acestor jucători că nu sunt puternici să arate ceea ce pot. Nu au fost crescuți așa cum trebuie. Văd copii care îmi vin din România, chiar și de la Academie de la Hagi, născuți în 2004, 2007, toți vor să plece. Îi văd aici și pur și simplu îmi vine să plâng! Păi nu tragem la poartă! De ce? Așa mi s-a spus. Eu nu am voie să trec de mijlocul terenului. Păi și ce faci dacă te prinde jocul? Am impresia că vor să mă ia la mișto, dar sunt doar niște copii. Nici tehnică individuală nu au. Sunt chestii de astea care mă șochează și nu-mi vine să cred că sunt adevărate!

Chiar și la Hagi?

– Păi da. Vin aici și fac șoc când vin și văd. Și nu am nici eu copii care să joace la Borussia Dortmund sau la Schalke. Sunt copii normali, ca la un club de cartier. Și totuși sunt peste ce e acolo. Pentru că nu se lucrează cu ei de mici și să ai metode de antrenament frumoase, să știi să vorbești cu ei, să îi arăți și să îi explici. El trebuie să vadă. Apoi te miri că avem generații de astea de jucători care au ceva, dar nu le au pe toate. Nu mai formăm jucători compleți.

„Trebuie să uităm jocurile astea! Am dat niște goluri norocoase”

Cum vi s-au părut meciurile cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia?

– Importante sunt cele șapte puncte pe care le-am luat. Noi trebuie să uităm jocurile astea, pentru că nu au fost cine știe ce meciuri! Nu putem spune mamă ce bine am jucat. Am avut și puțin noroc, că macedonenii puteau să marcheze, iar noi am dat niște goluri norocoase. Nici .

Avem probleme mari în atac…

– Problemele noastre în atac au cauză la mijlocul terenului. De acolo începe totul. Ai jucători care nu au… ei încearcă să organizeze jocul, dar pierd foarte multe mingi, plus în duelurile unu contra unu. Se aruncă pe jos, cad, nu au vână în ei. Și atunci, dacă nu construiești și nu faci combinații, dueluri câștigate unu contra unu, un-doiuri ca să ajungi la finalizare… Plus că trebuie să ai un vârf sau două care să miște, să simtă jocul și să aibă niște automatisme. E nevoie să lucreze foarte mult în acele două-trei zile cât se întâlnesc la Mogoșoaia. Ei trebuie să cunoască particularitățile fiecărui jucător și să schimbe jocul în funcție de asta. Asta e problema noastră. Ne este foarte greu să ajungem la finalizare. Nu avem putere și viteză de pătrundere. Nu avem!

Andrei Rațiu l-a impresiona pe Marcel Răducanu

V-a plăcut vreun jucător?

– Puștiul ăla născut în Spania, cu părul bond. . A jucat vreo două meciuri… Mi-a plăcut așa pe partea dreaptă. Pe faza de apărare a fost ok, a urcat și în atac și a centrat bine, dar trebuie să jucăm pe ambele benzi, cu învăluiri. Nu pot să zic că am văzut un meci în ultimii ani în care să spun că mi-a plăcut cum am jucat și să fiu mândru. Nici cu Liechtenstein. 2-0? Păi ăia sunt ospătari și strungari! Acolo trebuie să le dai de 5-6 în sus! Înainte le dădeam un sac de goluri. Acum ne bucurăm că facem un meci egal cu Macedonia.

Chiar nu mai sunt echipe mici?

– Păi pe noi ne-a bătut Armenia. Real Madrid a luat bătaie de la Sheriff Tiraspol! Realul nu cred că a luat meciul foarte în serios. Dar noi? Într-adevăr, chiar nu mai sunt echipe mici. Islanda a scos Anglia la EURO și a ajuns în sferturi. Nici cu Insulele Feroe nu poți să mai dai 7-8. S-a terminat! Au venit antrenori străini și i-au învățat fotbal. Sunt disciplinați, încearcă să joace un fotbal modern. Dacă nu ai soluții să îi depășești, ai probleme. S-a dezvoltat fotbalul acum, nu mai e valabil ce știam noi.

„Naționala e o pălărie prea mare pentru Rădoi. Magath a început din liga a șasea!”

Ce vină are Mirel Rădoi?

– Părerea mea e că el nu trebuia să preia echipa națională așa repede. Putea să preia o echipă de club, să prindă experiență. Asta e problema principală a foștilor jucători importanți. Dacă se lasă de fotbal, gata, trebuie să ia echipa națională sau să ia o echipă puternică. Felix Magath a început din liga a șasea sau a șaptea! Și a ajuns ce a ajuns.

La fel s-a întâmplat și cu Gheorghe Hagi. E prea mult! Nu trebuia să facă asta. Trebuie să fii în fiecare zi pe teren, să cunoști jucătorii, să învețe și de la alți antrenori și apoi să vină la echipa națională. Cred că a fost o pălărie prea mare pentru el.

Nu îl respectă jucătorii?

– Nu e vorba de respect. El, săracul, nu are prea multe ce să facă, pentru că ăștia sunt jucătorii pe care îi are. Ei își doresc, dar nu pot mai mult de atât! Ar fi și mai deranjant dacă nu și-ar dori. Ei vor săracii, se zbat și se chinuie. Ce poți să le ceri? Pe cine să aducă?

Marcel Răducanu crede că Olăroiu ar fi o soluție pentru națională

Cea mai bună soluție ca selecționer?

– Mircea Lucescu nu vrea să vină, Ladislau Boloni la fel. Cosmin Olăroiu are mare experiență și a stat mult pe afară. Dar până la urmă, cred că putem să îl aducem și pe Mourinho și Guardiola. Poate veni oricine cu acești jucători mediocri. Poți să îi motivezi și să lucrezi oricât. Nu știu cine ar putea să mai apară. Maxim văd că e în lot. L-a chemat și pe Mihăilă.

Poate ar fi o soluție mult mai bună decât . Săracul nu are nicio vină. S-a apelat la el, deși a jucat doar câteva meciuri la Craiova. E clar că a fost repede și pentru el. Dacă are kilograme în plus e și problema celor de la Craiova. Nu poți să ai patru kile în plus la echipa național, să te rostogolești pe acolo. Sunt mai grași ca mine!

Vă mai uitați la meciuri din Liga 1?

– Rar, pentru că nu înțeleg și mă enervez. Mă uit la nemți, la englezi și apoi dau la ai noștri. Ce se întâmplă? E același sport, dar e cu totul altceva! Stadioanele sunt goale, ritmul și dinamica sunt cu totul altfel. Nu vezi două-trei pase între ei! Ce să văd? Dau repede unde se joacă fotbal.

Mai colaborați cu FRF?

– Deocamdată nu m-au mai chemat. Nu m-au mai sunat. Nu știu ce se întâmplă acolo. Dacă vor e bine, dacă nu, e ok. Eu am treabă aici, nu e problemă. Nu trebuie să vin la București. A fost vorba că mă sună Stoichiță și nu m-a mai sunat. Probabil că nu mai au nevoie de serviciile mele. Eu dacă mai vin din când în când pe acolo să mai antrenez niște copii ajunge. Sau vin mulți copii din România aici.