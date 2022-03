Marcel Răducanu, analiză dură a fotbalului românesc. „Tavi Popescu costă milioane? Milioane de ce? Poate de lire turcești!”

, fostul internațional român care, de 28 de ani, are o școală de fotbal în Germania, la Dortmund, Strassenfussball unter Dach+Fach, a făcut o analiză dură a fotbalului românesc.

„Tavi Popescu costă milioane? Poate de lire turcesti!”, este de părere Marcel Răducanu

Marcel Răducanu a participat la un podcast găzduit la de jurnalistul Gabi Safta, alături de fostul antrenor Marin Barbu. Cele mai acide declarații le-a făcut fostul jucător al Stelei, Borussiei Dortmund și FC Zurich.

„Credeți-mă că am rămas șocat să văd că vine la școala mea jucător de naționala de tineret. Cum a fost recent Cătălin Itu, anul trecut. Vă dați seama că juca la CFR, la U 21 România și vine la școala mea să-l învăț tehnică și dinamică la vârsta lui.

Păi dacă la 21 de ani trebuie să faci trei preluări până să controlezi mingea… În România sunt jucători talentați, dar trebuie antrenați ca la carte. În Casa Pariurilor Liga 1 sunt mulți cărora mai bine le dai o vioară.

L-am văzut de vreo două ori pe Tavi Popescu (n.r. – mijlocașul lui FCSB). A dat goluri frumoase. Lovește bine mingea. Să fim, totuși, serioși cu sumele care se vehiculează… poate sunt milioane de lire turcești.

Nimeni nu mai vrea români. Dacă era valoare, de când trebuia să plece Coman? Numai bijuterii și diamante. Coman și Tănase tot acolo sunt. Nu sunt seriosi, nu le au pe toate pentru o ligă profesionistă.

Auzi, pleacă în China. Mai bine mă las de fotbal. Dacă joci în cupe europene și dai gol ești fotbalist. Nu dacă – dai gol cu Chindia. Păi, dacă slăbesc 10 kg joc și acum în Casa Pariurilor Liga 1.

Nu pot vedea un meci întreg din România”, a recunoscut fostul mijlocaș al Stelei dintre ani 1972 și 1981.

Marcel Răducanu l-a propus pe Cosmin Contra la Borussia Dortmund în 1999, dar nu l-a vrut ”cretinul de Zorc”

Fostul internațional român a povestit și cum a ratat transferul la Borussia Dortmund în 1999. „Un singur jucător de la noi putea ajunge la Dortmund în ultimii 25 de ani, Cosmin Contra, când era la Dinamo.

M-a sunat Rodion Cămătaru să-mi spună de el. Ne-am întânit și mi-a dat o casetă VHS. După ce l-am urmărit i-am dat-o lui Zorc (n.r. – Michael Zorc, managerul Borussiei Dortmund de la acea vreme).

Știam că au nevoie de jucător bun, fundaș dreapta. Zorc făcea figuri, că e obosit și nu are timp. Am strigat la el că nu am jucătorul mai mult de trei zile, că trebuie văzut imediat. Cretinul de Zorc nu l-a văzut și l-am pierdut.

Contra a mers la Alaves, după care a plecat la Milan pentru 25 de miliaone. I-am spus, băi cretinule, uite ce fotbalist am pierdut. M-a supărat rău Zorc atunci. Trebuia dat afară pentru asta. Contra costa 100.000 de euro și a crescut la 25 de milioane”, a spus Răducanu.

Marcel Răducanu consideră că Johan Cruyff a fost cel mai mare fotbalist din lume

Marcel Răducanu a apucat să joace un meci împotriva fostului fotbalist olandez Johan Cruyff, , și nu are niciun dubiu că acesta este cel mai mare jucător din toate timpurile. „Pentru mine, Cruyff a fost cel mai mare fotbalist din lume.

Am jucat contra lui într-o deplasare, ne-a dat 5-1. Eram pe bancă și mi-am rupt maxilarul de râs. La o fază s-a făcut Cruyff că centrează și l-a păcălit pe Anghelini de l-a aruncat în groapa cu nisip. A sărit ăla 6,80 metri, record mondial.

În retur m-a bagat și pe mine, dar nu aveam ce să-i fac. Mă tot uitam ce poate face cu mingea. Antrenorul mă certa că mă uit prea mult la el că m-am și enervat. Păi unde să mă uit, la Smarandache?

După meci a stat o oră sub duș până a terminat o sticlă de whisky și-l așteptau colegii în autocar”, a dezvăluit Marcel Răducanu.

Tatăl lui Marcel Răducanu a vrut să-l bată pe un suporter că-i înjura fiul

Fostul internațional român a făcut cunoscut faptul că tatăl lui a fost în tribune la un singur meci de-al lui. „Tata nu avea treabă cu fotbalul. Deloc. Când erau meciuri, sâmbăta sau duminica, el desfăcea și apoi asambla din nou mașina.

O singură dată a venit la stadion. L-au chemat oamenii și i-au spus că e păcat să nu mă vadă, îi spuneau că sunt cel mai bun din țară. A fost pe Steaua, dar cred a fost singurul meci în care am jucat prost.

Mă mai și înjura unul prin tribună și era să-l bată pe ăla. De atunci nu a mai venit. A murit tânăr, a făcut infarct într-o duminică în care jucam și am aflat la stadion”, a precizat fostul mijlocaș al Stelei.

Marcel Răducanu a făcut toată viața ce i-a plăcut: ”Driblam orice. Câine, pisici, femeia de serviciu”

Fostul internațional român știe de ce este fost iubit și respectat de suporteri. „Oamenii mă iubesc pentru că făceam ceva ce acum nu se mai vede. Spectacol. Driblam orice. Câine, pisici, femeia de serviciu.

Au și vrut să mă suspende din viața sportivă. La un meci de calificare la juniori, pe Giulești cu bulgarii, am driblat tot până pe linia de poartă, apoi am vrut să mă întorc spre centrul terenului să-i iau din nou, dar portarul mi-a luat mingea.

Nu am vrut să dau gol, mă distram cu ei. Dacă nu intervenea antrenorul meu de la club, Fabian (n.r. – Francisc Fabian), mă dădeau afară din națională.

Am iubit mult să joc. Într-o zi, la Dortmund, făceam plajă în spatele stadionului. Câțiva tineri jucau pe stradă și au trimis mingea până lângă mine. Le-am dat mingea înapoi și m-au întrebat dacă vreau să joc și eu.

Am acceptat. Cînd am început să le bag mingea printre picioare și să-i urc pe garduri, să-i driblez pe toți, m-au întrebat ce-i cu mine, de unde am venit. Nu le venea să creadă că joc fotbal cu ei pe asfalt si am contract de profesionist cu Borussia Dortmund.

Eram obișnuit să joc pe asfalt, ca acasă. Acum. În București sunt numai școli de fotbal, dar cine sunt antrenorii ăia, taximetriști, măcelari? Că e plin de școli, dar fotbaliști nu apar”, este nedumerit Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu nu vrea să aibă de-a face cu Gigi Becali

Fostul jucător al Stelei, Borusiei Dortmund și al lui FC Zurich a criticat atitudinea lui Gigi Becali. „Nu cred că e cineva la FCSB care să mă invite vreodată la un meci. În schimb, ceilalți, de la CSA, m-au chemat. Voi merge și la vestiare la ei.

De la CSA are cine să mă cheme, dar de la FCSB, cine? Numai Vali Argăseală ar fi om de fotbal de acolo, nu cunosc pe altcineva. Am deranjat pentru că mi-am dat cu părerea. Adevărul doare.

Nu am ceva cu jucătorii de acolo, dar spun adevărul. M-am și retras, nu are rost să supăr lumea, vreau să trăiesc liniștit.

În curând o să apară cartea vieții mele, ceva magnific. Mai mult de 400 de pagini. Viața mea, nu cifre, pentru că alea le găsești pe youtube. Am scris chiar și despre cum furam corcodușe lângă stadion.

Trebuie să găsim un loc să o lansăm, sunt mai multe variante. Stadionul Steaua, Senat, vedem, ce sponsori vor fi. Dacă vrea să sponsorize domnul Gigi Becali, refuz. Mai bine nu o scot. Pe urmă îmi scoate ochii pentru că mi-a dat bani să scot cartea.

Ce face acolo domnul Becali nu se face în altă parte. De ce te bagi și mai și plătești antrenori degeaba? Păi vino tu pe bancă. Cine merge antrenor acolo nu are caracter, când știe că se bagă peste el”, a mai spus Marcel Răducanu.