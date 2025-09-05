Marcel Răducanu, optimist înainte de România – Canada: „Sunt 6 jucători de la FCSB. De ce ne plângem?”

Reprezentativa din America de Nord a venit la București cu nume grele din fotbalul mondial, însă Marcel Răducanu, fostul jucător al Stelei, are încredere deplină în naționala lui Mircea Lucescu.

România – Canada, test pentru naționala Lui Mircea Lucescu. Ce spune Marcel Răducanu despre naționala tricoloră

Canada are un lot mai valoros și este o națională care, în ultimii ani, a crescut enorm.

Totuși, Mircea Lucescu vrea să vadă o atitudine pozitivă din partea jucătorilor pe care i-a convocat și speră ca rezultatul din această seară să fie unul pozitiv, întrucât ar aduce, cu siguranță, un plus de moral înaintea partidei din preliminarii cu Cipru.

Marcel Răducanu, încredere totală în Mircea Lucescu

Marcel Răducanu a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie și a spus care sunt așteptările sale pentru aceste jocuri. Fostul fotbalist al Stelei recunoaște că nivelul naționalei României a scăzut în ultimul timp, dar merge pe mâna experienței lui „Il Luce”.

Marcel Răducanu, analiză înainte de meciurile cu Canada și Cipru: „Sunt 6 jucători de la FCSB. De ce ne plângem?”

„Sunt multe accidentări, dar nea Mircea trebuie să găsească soluții și să găsească un prim 11 bun. Dar de unde? Majoritatea sunt rezerve pe la echipele unde joacă.

Mitriță am spus tot timpul că e un fotbalist bun și merită mai mult. Dar e treaba selecționerului că el răspunde pentru rezultate. Dennis Man nici la PSV nu prea joacă și nu știu dacă a făcut bine că a plecat, nu cred că e un pas înainte. E un alt fotbal în Olanda față de Italia.

Sunt vreo 6 jucători de la FCSB. De ce ne plângem? Avem niște jucători care s-au calificat în grupa de Europa League. Eu zic să rămânem optimiști. Sunt niște jucători valoroși totuși. Mie îmi place Șut. Și Olaru cred că e într-o formă bună. Putem face un mijloc bun care să dea randament”, a precizat fostul internațional român.

Marcel Răducanu: „Canada are un jucător de 45 de milioane de euro. Noi nu mai avem jucători foarte valoroși”

„Canada nu știu cât de puternică e. E un meci amical și mai trebuie din când în când, mai încerci niște jucători, e bun și câte un astfel de meci. Canada are un jucător de 45 de milioane de euro. Noi nu avem așa ceva. Nu mai avem jucători foarte valoroși, care să se vândă măcar cu 15-20 de milioane. Dacă vindem un jucător pe 2-3 milioane deja e mare transfer.

Denis Drăguș joacă și el la o echipă mică, Louis Munteanu e un jucător bun, însă are și el niște probleme, a refuzat să joace, să se antreneze. Asta e situația. Nu avem jucători atât de valoroși ca alte echipe.

E o situație destul de delicată și grea pentru orice antrenor. Mircea Lucescu face tot ce poate. Nu poți să mai înveți fotbal niște jucători la vârsta asta. Sper să joace peste posibilitățile lor în astea două meciuri și să ne păstrăm în continuare șansele de calificare. Avem o linie de apărare cât de cât OK, chiar dacă lipsește și Drăgușin.

Îl înțeleg și pe nea Mircea că nu prea voia să joace amicalul ăsta pentru că pot să mai apară accidentări la jucători de bază și să avem probleme și mai mari. O victorie împotriva Canadei ar conta mult pentru moralul echipei și mergi altfel în Cipru. Eu am încredere în băieți” , a mai spus Marcel Răducanu.

Care e marea problemă a naționalei României

„Problema noastră e că nu avem creativitate în linia mediană. Nu prea avem jucători care să facă diferență, să scoată din joc un adversar, să dea o pasă în adâncime, un jucător care să dribleze să scoată un penalty, o lovitură liberă, un turn acolo în careu să dirijeze mingiile.

Avem mai mult jucători de muncă, să bage osul. Dar trebuie să știi ce să faci când ai mingea, să ne creem mai multe ocazii. Ce să facă și Mircea Lucescu? O să joace Horațiu Moldovan care nu are niciun minut la Oviedo.

Nu mai avem super talente, dar măcar să avem ambiție și dorință. E important să fie un grup care dorește, să aibă voință să facă performanță, să învingă indiferent de adversar. Atitudinea jucătorilor este foarte importantă”, a încheiat Mircea Lucescu, într-un interviu acordat pentru FANATIK.