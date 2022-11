Marcel Răducanu revine în Ghencea! Eveniment special înainte de Steaua – Unirea Dej: „Voi fi din nou acasă!”. Exclusiv

FANATIK a aflat că Marcel Răducanu și-a lansat cartea autobiografică la Reșița, deși .

Marcel Răducanu își lansează cartea la stadionul Ghencea înainte de derby-ul Steaua – Unirea Dej: „E un moment special pentru mine”

Fostul mare mijlocaș ofensiv al Stelei și-a văzut în sfârșit visul împlinit. Va avea parte de un eveniment special organizat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua București: „O să îmi lansez cartea autobiografică în „Sala Sevilla” de la stadionul Ghencea, luni, 7 noiembrie, de la ora 16:00”.

Marcel Răducanu va fi apoi sărbătorit pe stadion, iar suporterii îi pregătesc o primire așa cum se cuvine: „Voi da și lovitura de începere la meciul Stelei cu Unirea Dej. Abia aștept să mă întorc acasă și e un moment special pentru mine. Am fost cu domnul Talpan când stadionul era în construcție, dar nu am fost până acum la niciun meci. Nu știu dacă o să merg și în vestiar la băieți”.

Printre invitații de marcă se numără și Anghel Iordănescu și Edi Iordănescu, dar și multe alte legende ale Stelei: „Am vorbit cu Puiu Iordănescu aseară și a zis că va veni și el. Edi, dacă e în București vine și el 100%, dacă nu e plecat din țară. Vor veni toți colegii mei, Costică Zamir, Stoica, Belodedici, Bumbescu, Aelenei, Lajos Sătmăreanu”.

Marcel Răducanu a ținut neapărat să invite la eveniment și un dinamovist: „L-am invitat și pe Lucian Sânmărtean și pe Cornel Dinu. Dânsul nu se simte prea bine, dar i-am spus că ar fi o onoare dacă ar putea să vină”.

Marcel Răducanu, înainte de Steaua – Unirea Dej: „Aș vrea să intru și în vestiar să îi motivez”

Legenda „roș-albaștrilor” își dorește să meargă pe terenul a dat pentru prima oară cu piciorul în minge la juniorii Stelei: „S-au ocupat cei de la Steaua de la club de organizare. Un colonel. Evenimentul de lansare de la Reșița a ieșit extraordinar, dar mă bucur că am reușit să fac și la Stadionul Ghencea. Voi fi de dimineață la stadion și voi merge la terenurile de antrenament unde am început fotbalul”.

Marcel Răducanu a făcut o declarație emoționantă : „E un meci important și eu aduc tot timpul noroc. Aș vrea să intru și în vestiar să îi motivez înainte de meci. Aici am crescut, aici am învățat fotbalul și m-am dezvoltat ca om și individ. Voi fi din nou acasă!

Am foarte multe amintiri frumoase legate de Steaua și de stadionul Ghencea. Sunt mândru că am jucat la Steaua cu jucători ca Liță Dumitru, Iordănescu, Sameș, Iordache, am avut o echipă extraordinară. Am fost și fotbalistul anului în această echipă. Cel mai mult m-au ajutat suporterii, pe care îi iubesc și îi respect”.

Ce spune Marcel Răducanu despre comparația cu Hagi, Dobrin și Ilie Balaci: „Pe mine nu mă interesează statisticile”

Considerat de unii, cel mai bun fotbalist român, Marcel Răducanu nu vrea să vorbească despre comparațiile cu Gheorghe Hagi, Nicolae Dobrin sau Ilie Balaci: „Pe mine nu mă interesează statisticile. Nu vreau să fiu comparat cu Hagi sau Dobrin. Eu las lumea să spună cine a fost cel mai bun. Mi-a plăcut enorm să joc contra lui Nicolae Dobrin și ce făcea pe teren era extraordinar. Și Ilie Balaci a fost un jucător mare, am jucat cu el la națională și am fost prieteni. Fiecare cu perioadele lui.

Hagi a avut norocul că a putut juca la un Campionat Mondial. Eu nu am reușit din păcate. Am puține meciuri internaționale pentru că am fugit. Dacă rămâneam în România aveam și eu cel puțin 60-70 de meciuri în echipa națională și poate mai câștigam de două ori titlul de cel mai bun jucător al sezonului”.

Chiar și așa, Marcel Răducanu nu poate trece cu vederea respectul pe care i-l poartă fotbaliști uriași precum Franz Beckenbauer: „Am fost ales în Germania din primul an cel mai bun tânăr jucător din Bundesliga! Eu nu am nicio treabă cu statistica.

Fiecare a avut calitățile lui. Unii spun că nici nu sunt în primii 10. Pe mă interesează mai mult când mă apreciază aici un Beckenbaeur care a fost un jucător mondial. Dacă ei mă respectă și vorbesc frumos de mine, asta spune totul”.

Marcel Răducanu explică de ce Steaua anilor ’70 nu a reușit să aibă performanțele Stelei ’86: „Fiecare voia să arate că e mai valoros decât celălalt”

Marcel Răducanu nu va uita niciodată meciul cu Young Boys Berna, care rămâne un moment memorabil din cariera sa: „Am amintiri frumoase și de pe 23 August de la cuplaje. Cel mai frumos a fost la meciul cu Young Boys Berna, dar și multe alte meciuri. Și generația din anii 70 și cea din 1986 au fost extraordinare. Steaua a avut tot timpul o echipă puternică. Și doi antrenori mari: Emeric Ienei și Gheorghe Constantin”.

Fostul fotbalist al Borussiei Dortmund a explicat și de ce Steaua anilor ’70 nu a reușit să atingă perfomanțele generației din anii ’80: „Erau foarte mulți jucători valoroși și cred că de asta nu am avut succes și nu am luat titlul an de an. Era greu de gestionat un astfel de lot. Fiecare voia să arate că e mai valoros decât celălalt și poate nu am fost o echipă. Am reușit să câștigăm însă și trofee”, a concluzionat Marcel Răducanu, pentru site-ul nostru.