Marcel Răducanu, semnal de alarmă înainte de România – Austria: „Va fi foarte greu! Trebuie să joace peste posibilităţile lor”

România întâlnește Austria în cel de-al șaselea meci din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026, iar Marcel Răducanu a analizat șansele „tricolorilor” în direct la FANATIK SUPERLIGA.
România – Austria se joacă duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Dar „rricolorii” lui Mircea Lucescu își fac încălzirea contra Republicii Moldova, într-un amical programat cu trei zile înainte.
Marcel Răducanu a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA în care a vorbit despre partidele României din această săptămână. Și a avut de răspuns la întrebarea „Urmează un meci foarte important, România – Austria, cum vedeți situația în acest moment?”. Iar fostul internațional a răspuns glumind „Dar mai greu o să fie cu Moldova, cred”. O glumă care, totuși, ilustrează situația de la națională.
Revenind la subiectul principal, meciul România – Austria, Marcel Răducanu consideră că selecționata pregătită de Mircea Lucescu se află în fața unui examen foarte dificil. Oaspeții de duminică de pe Arena Națională au un lot format din fotbaliști de valoare, care evoluează în campionate puternice.
„Cu Austria o să fie un meci foarte, foarte greu. Copiii ăștia trebuie să joace acum peste posibilitățile lor, să aibă o zi extraordinar de bună și ăia să joace să joace slab, dar nu prea văd. Că au jucători care joacă în Bundesliga, peste tot, deci au jucători valoroși austriecii”, a observat Marcel Răducanu la FANATIK SUPERLIGA.
În partida tur, de la Viena, Austria s-a impus cu 2-1, un scor mult mai strâns decât a arătat meciul din teren. Austriecii au dominat categoric, iar golul românesc a fost înscris de Florin Tănase la chiar ultima fază a jocului. „Așa o să fie, cred, și la București! Acum, să vedem ce jucători a strâns nea Mircea. Și jucători care au meciuri în picioare. Deci trebuie să fie jucători care joacă meci de meci, care sunt cei mai în formă. Ăia trebuie să intre pe teren să ajute echipa națională”, crede Marcel Răducanu.
La ultima acțiune a naționalei, Horațiu Moldovan a fost titular în poartă. Însă, de data aceasta, portarul împrumutat de Atletico Madrid la Oviedo nu a fost convocat. În locul lui, cel mai probabil va fi Ștefan Târnovanu, de la FCSB. O altă absență, mult mai grea, este cea a căpitanului Nicolae Stanciu, accidentat. De asemenea, Denis Drăguș s-a rupt și lipsește mai multe săptămâni. În schimb, Ianis Hagi a jucat în Turcia și a făcut-o bine. La fel și Dennis Man, care și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru PSV în Olanda.
„Târvovanu, eu am văzut că a apărat bine în ultimul timp. Bine, sigur că trebuie să ai așa ceva, trebuie să ai un portar foarte bun. Doi fundași buni, mijlocași foarte buni sau doi mijlocași buni și un vârf ca lumea. Și atunci ai un schelet al echipei.
Am văzut golul lui Hagi de la Alanya, a dat un gol frumos, și pasă de gol, e OK. Și Dennis Man a jucat etapa asta bine, a dat gol și pasă de gol. Le-a trebuit și lor puțin timp. Păcat că Stanciu nu joacă, un jucător de creație acolo în față, care mai poate să dea o lovitură liberă, mai o pasă de gol. Dar și-au revenit băieții ăștia doi și îmi pare bine, pentru că, totuși, sunt jucători foarte, foarte buni, care pot să ajute echipa națională la meciul cu Austria”, a precizat Marcel Răducanu la FANATIK SUPERLIGA.
Mai întâi Moldova, apoi Austria. Și, luna viitoare, ultimele două jocuri din grupa de calificare la CM2026. Cum ar trebui să abordeze Mircea Lucescu și echipa națională aceste partide? Răspunsul l-a dat același Marcel Răducanu: „Eu cred că trebuie să ne gândim la primul meci care vine. Ăla e cel mai important să-l câștigi, că după aia vine totul de la sine. Trebuie să câștigăm cu Austria sau măcar să nu pierdem, să avem o șansă să ajungem la baraj.
Bine că am ales un adversar mai modest (n.r. Moldova în amical) pentru băieți, pentru moral. Să facă un meci bun, să dea câteva goluri și atunci poți să intri altfel pe teren cu Austria. (n.r. – la precedenta acțiune a naționalei) Canada ne-a dat o lecție de fotbal la meciul ăla. N-am avut absolut nicio șansă”, a concluzionat Marcel Răducanu la FANATIK SUPERLIGA.
Situația României în grupa H este una complicată, iar „tricolorii” mai au doar șanse matematice de a prinde primul loc și calificarea directă la turneul final din Mexic, SUA și Canada în 2026. Lider e Bosnia, cu 12 puncte din 5 meciuri. Austria are și ea tot 12 puncte, dar din patru partide. România e pe trei cu 7 puncte, urmată de Cipru (4 puncte în 5 jocuri) și San Marino (zero puncte din 5 partide).
Patru meciuri mai are de disputat România până la finalul anului. „Tricolorii” antrenați de Mircea Lucescu încep cu Moldova, în meci amical, după care își încheie grupa preliminară de calicare la CM 2026 cu Austria, Bosnia și San Marino. Doar primul loc din grupa se califică direct, iar ocupanta poziției secunde merge la baraj.