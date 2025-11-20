Marcel Răducanu surprinde: „E mai bine cu Turcia decât cu Danemarca!”. Marele pericol din barajul de calificare la Mondiale

ADVERTISEMENT

Marcel Răducanu (71 de ani), fost internațional român, cu 21 de selecții și 3 goluri, a comentat tragerea la sorți de care naționala a avut parte în barajul de calificare la CM 2026. De ce nu ar trebui să ne temem de primul adversar, Turcia.

Marcel Răducanu, prima reacție după ce România va întâlni Turcia la barajul de calificare la CM 2026

România va juca împotriva Turciei, la Istanbul, pe 26 martie, în semifinalele barajului de calificare la CM 2026. Dacă vom trece de selecționata Semilunei, vom întâlni Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare.

ADVERTISEMENT

. „Putea să fie și mai rău dacă jucam cu Italia. E OK, să lăsăm statisticile la o parte că ei sunt mai valoroși sau că noi i-am cam bătut până acum. Ai un meci pe Turcia pe care trebuie să îl câștigi. Dacă pierdem acolo s-a terminat.

Putea să fie și mai greu cu Danemarca, mai ales că am avut probleme cu ei și cu adversarii care ne domină fizic. Trebuie să prindem o zi bună de tot. Mai bună decât cu Austria. Am aici și uite că avem o șansă. Joacă acasă ei, sunt în avantaj cu publicul lor. Uitați-vă la ce echipe joacă.

ADVERTISEMENT

Nu mai contează ce a fost în Bosnia. Ce să facem? Să le dăm în cap? Nu putem să gândim numai negativ. Se poate scoate un rezultat bun și la București să jucăm cu calificarea pe masă. Apoi jucăm cu Slovacia sau Kosovo”, a declarat Marcel Răducanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Marcel Răducanu mizează pe ambiția lui Mircea Lucescu

România a ajuns la baraj grație performanței din Liga Națiunilor. În Grupa H din preliminariile CM 2026, „tricolorii” au terminat doar pe locul 3, după Austria și Bosnia & Herțegovina.

„E foarte bine și pentru Mircea Lucescu pentru că el cunoaște foarte bine fotbalul turc. Este un atu că are informații și știe jocul lor. Avem nevoie de un joc curaj, mai ales că am ajuns cu noroc în această poziție.

ADVERTISEMENT

Trebuie să vedem însă cu cine? Poate până atunci Drăgușin o să fie în formă maximă să nu mai avem probleme în apărare, dar și la mijocul terenului, unde nu facem față fotbalului internațional.

Acuma nu mai avem nicio scuză, că a fotbalul vântul, că e terenul nasol sau că ne-au furat arbitri. Dacă vrem la Campionatul Mondial acum trebuie să jucăm fotbal și să demonstrăm și noi că putem. Dacă nu, așteptăm până ne vine rândul”, a adăugat fostul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund.

Fostul mare internațional român știe care e marele pericol din naționala Turciei

Fostul playmaker a atras atenția asupra jucătorilor care îi vor da fiori naționalei lui „Il Luce”.

„Arda Guller poate să câștige singur meciul. Dacă îl lași pe-ăla te face varză! Are niște calități extraordinare. Calhanoglu mie nu mi-a plăcut niciodată așa mult. E un jucător bun, dar a fost prea lăudat, nu e de mare clasă. Joacă totuși de câțiva ani. Îl au și pe Ozcan de la Borussia Dortmund dar nu prea joacă și nu știu dacă va fi la națională. Nu mai zic de Yildiz de la Juventus.

Nea Mircea are la dispoziție aproape 6 luni să pregătească meciurile astea și sper să facă cea mai bună echipă posibilă, dar tot 5-6 zile îi are la antrenamente. Pe Kosovo putem să-i batem, iar Slovacia a luat 6 de la Germania. Cu toate astea, la Bratislava au reușit să bată cu 2-0. Nu cred că e la îndemâna oricui să bată Germania. Dar clar e mai grea dubla cu Turcia.

Chiar nu mai sunt meciuri ușoare. Ăsta e adevărul. Toată lumea vrea să ajungă la Mondiale. Poate de asta reușim și trebuie să uităm drumul până aici. Am avut o grupă ușoară și trebuia să ne calificăm. Dacă nici de aici nu am reușit înseamnă că nu prea avem ce să căutăm acolo. Așa a fost să fie și vreau să le urez băieților multă baftă.

Sper să nu apară nicio accidentare și să decurgă lucrurile cum trebuie. Trebuie să fie o atmosferă bună și ei să joace pentru toți românii și pentru Mircea Lucescu. Avem șansa noastră și poate că se vor mobiliza mai bine cu o echipă puternică. E șansa lor să ajungă într-un campionat mai tare”, a conchis Răducanu.