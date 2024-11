Marcel Răducanu, uluit de incidentele de la România – Kosovo. Scandalul a ajuns până în Germania: „Au scris în Bild”. Ce spune de meciul cu Cipru

Marcel Răducanu a comentat pentru FANATIK . Fostul mare fotbalist e îngrijorat de jocul prestat de „tricolorii” lui Mircea Lucescu.

Marcel Răducanu, îngrijorat de jocul prestat de naționala României cu Kosovo: „E imposibil să ne calificăm”

Marcel Răducanu a fost pur și simplu șocant de : „Așa ceva n-am văzut și n-am trăit în viața mea. Am mai văzut un antrenor să scoată o echipă de pe teren că s-a întâmplat ceva, dar nu să plece jucătorii de unii singuri așa”.

Fostul mare internațional român crede că kosovarii au recurs la acest gest din neputință: „Mi s-a părut ceva ieșit din comun. Nu știu dacă asta a fost planul lor de la început să se ajungă aici. Cu toate că au jucat mai bine ca ai noștri. Mai erau însă două minute și au văzut că nu pot să dea gol și poate s-au gândit să facă asta poate câștigă cu 3-0 la masa verde”.

Marcel Răducanu e convins că lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă jocul era în favoarea celor din Kosovo: „Stau și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă era 1-0 pentru ei. Mai ieșeau de pe teren? Nu prea cred. Acum sperăm să fie dreptatea de partea noastră și să câștigăm. Dar cu politica asta mi-e frică să nu se întâmple altceva”.

Fostul jucător cu 21 de meciuri la naționala României este mai îngrijorat de ceea ce au arătat „tricolorii” în teren: „Mi se pare că ne-am întors acolo unde eram acum câțiva ani. N-am făcut mai nimic, n-am mai ținut de minge. Kosovo ne-a arătat ce înseamnă fotbal. Au jucat cu dinamică, tehnică în regim de viteză, rupere de ritm. Nu știu ce s-a întâmplat pentru că noi i-am bătut cu 3-0 acolo”.

Marcel Răducanu a dezvăluit că scandalul de la România – Kosovo a fost dezbătut în cea mai importantă publicație din Germania

Marcel Răducanu a spus că au făcut valuri și în Germania: „S-a scris și aici. A apărut în Bild. Au prezentat ce s-a întâmplat, de Franco Foda. Nu fac ei caz pentru asta. Se mai întâmplă și aici ultrașii să facă scandal, probleme. Nu se face însă mare caz din ce s-a întâmplat acolo”.

Antrenorul în vârstă de 70 de ani știe care este marele minus al naționalei României: „Adevărul este că noi nici nu avem niște jucători să intre în combinații. Noi nu putem să batem cu 7-0, cum a bătut Germania pe Bosnia”.

Fostul mare mijlocaș al Stelei și al Borussiei Dortmund nu a uitat însă aspectele pozitive din jocul „tricolorilor”: „Totuși în meciurile anterioare am jucat cât de cât și am arătat altceva. Am ținut de minge, am încercat să mai combinăm, am ajuns la finalizare, am câștigat dueluri unu contra unu, am intrat în careu”.

Crede că România arată mai bine cu Mircea Lucescu: „S-a văzut ceva nou față de ce jucam”

Marcel Răducanu consideră că România va arăta mai bine sub comanda lui „Il Luce”: „S-a văzut ceva nou față de ce jucam, de când a preluat Lucescu echipa națională. Acuma nu vreau să spun că Edi Iordănescu nu are merite. El a făcut echipa și a creat un grup omogen, care a funcționat și la Campionatul European”.

Noul selecționer are însă un mare dezavantaj: „E însă și timp foarte puțin pentru Lucescu. Nu prea ai cum să schimbi multe în 3-4 zile. Nu poți să îi mai înveți pe jucători tehnică la vârsta asta dacă n-au deprins când erau mici.

Trebuie să scoți din echipă ce e mai bun. Pentru asta trebuie să ai și jucători valoroși, care să înțeleagă filosofia lui. Să nu uităm cu cine am jucat chiar dacă ieșim din grupa asta primii. N-am jucat cu Germania, ci cu Lituania și Cipru”.

Marcel Răducanu, despre șansele României de a se califica la Campionatul Mondial: „Ăsta e țelul tuturor”

Marcel Răducanu e convins că România va rămâne din acasă dacă va arăta în preliminarii ca în meciul împotriva lui Kosovo: „E imposibil să ne calificăm dacă jucăm așa. Nu ai cum. Să sperăm totuși că Mircea Lucescu o să creeze în următoarele luni ceva. Doar că nu prea ai de unde să iei jucători.

E Bîrligea, care e un vâf mai răsărit așa, dar ai nevoie de mijlocași de creație, jucători de travaliu, care atunci când au mingea știu că se facă. Chiar dacă sunt defensivi să știe să ducă mingea în față la atacanți, nu? Nu vreau să dau nume că îmi pun toți jucătorii în cap”.

Legenda fotbalului românesc aduce aminte care e obiectivul principal al naționalei: „Țelul tuturor e să ajungem și noi din nou la un Campionat Mondial, însă e un drum lung și greu până atunci. Trebuie să ne calificăm, dar să vedem și cu cine o să cădem”.

Ce așteptări are de la meciul contra Ciprului: „Nu cred că o să fie probleme”

Marcel Răducanu e convins că România se impune fără probleme în ultimul meci din Liga Națiunilor: „Nu cred că o să fie probleme cu Cipru chiar dacă o să ne lipsească și câțiva jucători. Chiar nu cred. Să vedem ce o să fie pe teren și cum vom încheia această campanie.

Nu am nicio emoție, nu contează cine joacă, dar trebuie să facă ce le zice antrenorul. Sper să facă tot ce le stă în putință să câștige meciul ăsta”.