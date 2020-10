Marcel Toader se poate odihni liniștit de acum. Fiul fostului rugbist a încheiat socotelile tatălui său

Marcel Toader a lăsat în urma lui multe regrete, dar și o povară financiară pe seama fiului său, Maximilian. Una din problemele care i-au pus capac a fost datoria foarte mare cu care a plecat pe cealaltă lume, o datorie pe care astăzi fiul său anunță că a achitat-o.

Fiul fostului rugbist a vorbit într-o emisiune de televiziune despre marile regrete din viața tatălui său, dar și despre cât de greu a fost ultimul an scurs de la moartea omului pentru care și-ar fi dat și viața: tatăl său.

Băiatul în vârstă de 23 de ani și-a răzbunat într-un fel părintele, achitându-i toate datoriile pe care le-a lăsat înainte să moară în urma unui infarct miocardic.

Fiul lui Marcel Toader i-a plătit toate datoriile tatălui său

Maximilian a povestit în cadrul unei emisiuni difuzate de Antena Stars că din toate afacerile pe care le avea fostul soț al Aneimaria Ferentz va păstra doar Aquaparkul.

„O să închid toate afacerile, sunt vechi. Vreau să păstrez doar proiectul de la Aquapark, pe care vreau să-l vând. Valorează miliaoane de euro, este foarte mare. Datoriile le-am plătit după ce am vândut apartamentul tatălui pe care am luat 137.000 de euro, iar mie îmi trebuiau 150.000 de euro. Mai am mici chestii de plătit, dar trebuie să merg să văd ce surprize mă mai așteaptă”, a spus fiul lui Marcel Toader la Showbiz Report.

„Acum, pe perioada asta, este foarte greu să fac bani. Până acum organizam petreceri, acum mă întrețin din banii puși deoparte, am învățat să fiu foarte chibzuit cu banii”, a completat Maximilian.

Afaceristul s-a stins din viață în august 2019

Marcel Toader a murit pe 3 august 2019, la restaurant, după ce a făcut baie într-o piscină dintr-o localitate din județul Ilfov, în urma unui infarct. Moartea afaceristului și a fostului jucător de rugby i-a îndurerat profund pe cei care l-au cunoscut.

Pe lângă cariera sa sportivă, Marcel a fost cunoscut pentru că a fost cuplat cu unele din cele mai dorite femei din România, extrem de celebre: Gabriela Cristea, Anamaria Ferentz și Maria Constantin.

