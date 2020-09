Marcel Vela, amenințare voalată către PSD, în scandalul de la Sectorul 1. Primele persoane reținute pentru ilegalități

Marcel Vela se implică în lupta electorală din Sectorul 1 al Bucureștiului și amenință voalat PSD-ul că MAI e cu ochii pe orice tentativă de fraudă electorală.

Anunțul vine în contextul în care BEC va decide miercuri, 30 septembrie, dacă voturile vor fi renumărate, după ce USR acuză PSD de fraudă electorală.

De fapt și PSD a reacționat și acuză discret USR de tentativă de fraudă electorală, astfel că nu se știe care va fi cu adevărat soarta acestui sector.

Marcel Vela le transmite celor din PSD să nu încerce fraudarea alegerilor

„Dragi români,

Am fost și rămân foarte atent la tot ceea ce se întâmplă în contextul acestor alegeri și, credeți-mă nu voi tolera nicio abatere de la lege! Colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne sunt în continuare la datorie.

Chiar dacă alegătorii și-au exprimat deja votul, procesul electoral nu a luat sfârșit. Vom rămâne vigilenți la respectarea legii, astfel încât acest scrutin să reflecte în mod fidel și categoric voința românilor din 27 septembrie.

Disperarea unor candidați că au pierdut fotoliul de primar sau alegerile pentru consilii, nu trebuie să conducă la încălcarea legii, la fraude electorale. Este o chestiune de respect față de alegători, să știi să pierzi cu demnitate. Sunt în politică de peste 30 de ani, am candidat, am pierdut sau am câștigat, dar am rezistat în toți acești ani pentru că de fiecare dată am respectat decizia electoratului.

Asta înseamnă democrație, asta înseamnă normalitate! Știu că rezistența la schimbare poate fi mare, dar acesta este votul, este voința generațiilor pe care noi le-am crescut. Respectați votul, respectați legea! Toate sesizările de fapte penale au fost înregistrate la parchetele competente si anchetele sunt efectuate sub îndrumarea procurorilor.

Sunt deja 3 persoane reținute pentru comiterea de fapte ilegale în contextul alegerilor locale și alte câteva sute de persoane cercetate. Îi asigur pe toți românii că suntem hotărâți ca, în toate situațiile în care au fost semnalate încălcări ale legii, să facem lumină și să aflăm adevărul”, a scris Vela pe Facebook.