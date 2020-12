Marcel Vela, convorbire cu activistul atacat de hoții de lemne: ”I-am spus că are tot sprijinul meu”

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a dezvăluit că a avut o convorbire la telefon cu activistul de mediu Daniel Bodnar, cetățeanul care a fost atacat și agresat de hoții de lemne.

Joi seara, oficialul guvernului a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care dezvăluie că a discutat telefonic cu activistul de mediu pe care l-a asigurat de tot spirjinul.

Daniel Bodnar a fost rănit, miercuri seară, de câțiva indivizi pe care îi suspecta că transportau ilegal lemn, în două camioane supraîncărcate. Bodnar se afla pe drumul ce leagă comunele sucevene Cornu Luncii și Malini, când a pornit în urmărirea transporturilor de lemne

Încă ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela anunţă că a vorbit la telefon cu activistul de mediu bătut cu pietre în timp ce încerca să oprească furtul de lemne din județul Suceava.

”Astăzi (n.r. joi, 10 decembrie) l-am sunat pe Bodnar Daniel pentru a-l întreba, în primul rând, cum se simte. Este tânărul atacat cu pietre pentru că încearcă să protejeze pădurile.

L-am felicitat pentru implicare, pentru că este un patriot care își iubește țara și i-am spus că are tot sprijinul meu. Sunt convins că această întâmplare nu-i va știrbi curajul.

Daniel, așa cum am și spus astăzi, fiecare dintre noi își dorește să trăiască într-o lume normală! Cred că, mai mult ca oricând, trebuie să fim echipă”, scrie Vela pe Facebook.

Recent, Vela a dispus măsuri prompte în cazul unei agresiuni prezentată pe o reţea de socializare de o persoană care susţinea că ar avea drept cauză identificarea şi diseminarea unor cazuri de furt de material lemnos, respectiv s-a dispus trimiterea, de urgenţă, în judeţul Suceava, a unei echipe mixte de specialişti din cadrul Direcţiei Control Intern şi Direcţiei de Ordine Publică, ale Poliţiei Române, pentru a verifica cele sesizate.

Daniel Bodnar, umplut de sânge de hoții de lemne

Daniel Bodnar, activistul implicat în stoparea tăierii abuzive a pădurilor din Bucovina, a povestit, miercuri seară, într-un live pe Facebook cum a fost atacat şi umplut de sânge de ”mafia lemnului”.

”Noi, câţiva oameni, am făcut ce nu au făcut autorităţile niciodată. Ne sunt sparte toate maşinile. S-a ajuns prea dreptate. Sunt lacrimi de furie! Am trimis atâtea sesizări. Am trimis şi domnului Vela. Am făcut şi la domnul Alexe. Am făcut peste tot sesizări. Şi totul în zadar.

Am refuzat orice oferă a partidelor politice de a candida acum la parlamentare. Şi puteam să fiu azi deputat. Dar am zis nu, eu vreau să fac mai mult pentru ţara mea. Să rămână ceva în urma mea. Îmi iubesc ţara. Tot ce fac, fac pentru că simt pentru ţara mea. (…) ajungem în situaţia în care să fim nenorociţi. Au spart geamurile la casa socrilor mei.

Mi-au spart BMW-ul. Acum şi bus-ul ăsta cu care trebuia să duc ceva materiale. Eu am fost ferm convins că se poate colabora cu autorităţile. Dar nu se mai poate. Dar nici nu vrem să renunţăm la lupta cu aceşti nenorociţi care distrug pădurile României.

Vreau să fac ceva. Domnule Vela, uitaţi-vă pe email la cabinet să vedeţi sesizare şi din partea mea. Trimiteţi, omule bun, Corpul de Control. Luaţi noi decizii aici, în Bucovina. Ne omoară ăştia”, povestea Daniel Bodnar.