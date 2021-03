Marcel Vela, filmat la o terasă aglomerată și închisă. Reacția fostului ministru: ”Locația nu are acoperiș”

În ziua în care Capitala a trecut de rata de incidență 6 la mia de locuitori, fostul ministru de Interne, Marcel Vela, a fost surprins la o terasă aglomerată din Capitală, unde pare că nu se respectă regulile din pandemie.

Postul de știri Digi24 a prezentat, marți seara, imagini cu fostul șef MAI, care servea masa la o terasă care pare complet închisă și aglomerată din București unde distanța dintre mese era vizibil mai mică de 2 metri.

La scurt timp după prezentarea imaginilor, fostul ministru a avut o intervenție telefonică la același post de știri în care a explicat imaginile. Vela a spus că nu a încălcat nicio regulă, pentru că locația nu ar avea acoperiș.

În cursul zilei de marți, 23 martie, Marcel Vela, în calitate de fost ministru al Afacerilor Interne, a luat parte la o ședință de bilanț la MAI, în ziua în care autoritățile au discutat despre restricțiile care trebuie impuse pentru stoparea extinderii pandemiei de Covid-19.

Imediat după această întâlnire oficială, fostul oficial din Guvernul Orban a fost ajuns la o terasă din centrul Capitalei, în zona bulevardului Decebal, care are acoperite toate laturile, fapt care contravine normelor în vigoare.

Din imaginile prezentate la postul de știri se poate observa că la interior erau ocupate mare parte dintre mese la distanțe care nu pot asigura o protecție sanitară adecvată.

Cum se apără Marcel Vela după apariția imaginilor

În ceea ce-l privește, Marcel Vela se apără și spune că nu a încălcat regulile din pandemie, întrucât ar fi stat la o terasă fără acoperiș. Mai mult, acesta adaugă faptul că la masa sa au fost sub șase persoane, iar locul de lângă era neocupat, conform prevederilor de funcționare a locațiilor în această perioadă.

”Vă rog să vă uitați și dvs la imagini, această terasă nu are acoperiș, o să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis să o postați și să verificați deschis.

La masă am stat sub șase persoane, dacă veți lăsa să curgă imaginea, este o masă lângă noi unde nu stătea nimeni. Este acoperiș deschis și structura are niște grinzi.

Această terasă nu are acoperiș, era rabatat, deci nu este acoperiș, este foarte logic ce vă spun eu. Aici nu avea tavan, aici era deschisă.

Eu vreau să vă spun așa, spațiul era deschis, am respectat regula la masă fiind cinci, nu șase, am lăsat un scaun între noi, la masa de lângă era liber, respectam inclusiv cei doi metri și vizavi de faptul că era sau nu acoperiș. Dacă vă uitați la film, la masa de lângă noi nu era nimeni.

Eu susțin respectarea tuturor regulilor și le și respect. Vă respect punctul dumneavoastră de vedere, dar dacă veți verifica, veți vedea că terasa nu are acoperiș, eu am verificat inclusiv prezentarea respectivei terase, avea acoperișul rabatat și era un radiator deasupra mesei”, a spus Vela, la postul de știri citat.