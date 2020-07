Marcel Vela, reacție dură după agravarea crizei COVID-19: ”Dacă erau mai responsabili unii politicieni, acum aveam mai puține decese”

Ministrul Afcerilor Interne (MAI), Marcel Vela, a avut o reacție dură după agravarea crizei COVID-19 din România și a trimis săgeți către clasa politică adversă.

Liberalul a respins ferm acuzațiile la adresa guvernului privind creșterea umărului de cazuri și decese de coronavirus.

Mai multe, acesta a dat vina pe politicienii care nu au fost suficient de responsabili, cerebrali și patrioți în această perioadă dificilă a pandemiei.

Marcel Vela, după intensificarea crizei COVID-19: ”Dacă erau mai responsabili unii politicieni, acum aveam mai puține decese”

Șeful MAI, Marcel Vela, a vorbit în fața presei la Timișoara, acolo unde a inspectat unitatea de terapie intensivă mobilă cu 12 paturi, care este amplasată în curtea Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș.

Din discursul ministrului nu au lipsit referirile la criza COVID-19 din țara noastră. Vela nu a ezitat să dea vina pe rivalii din politică pentru creșterea numărului de victime din ultimele zile.

”Nu vreau să fiu nici dur și nici să fac acuzații, dar cred că dacă erau mai responsabili unii politicieni, mai cerebrali, mai patrioți, acum aveam mai puține decese.

Acest discurs că vina este a guvernului vreau să vă spun că este și aici o mică manipulare. Toate deciziile pe care le-a luat guvernul au fost în baza unor legi.

Este ciudat, extrem de ciudat că Avocatul Poporului s-a trezit în această perioadă, exact când noi traversam o apă mare și noi eram în mijlocul vadului”, a spus ministrul de Interne.

Vela explică de ce nu au apărut noi restricții

În ciuda faptului că România raportează zilnic cifre alarmante în privința bilanțului infectărilor cu coronavirus, autoritățile nu au impus alte restricții.

Despre acest lucru, Marcel Vela spune că cei din fruntea statului se bazează pe o comunicare și pe o convingere a cetățenilor în privința respectării regulilor.

”Nu am mărit restricțiile. Ne bazăm pe promovare, pe comunicare, pe convingerea cetățenilor ca este păcat sa destrămam ce am construit împreună pana acum. Oamenii trebuie să vadă realitatea crâncena de dincolo de emisiunile TV sau de biroul unui politician.

Romanii nu mai sunt acceptați in tari din Europa fără un test covid, fără să mai meargă pe un culoar. Acum vad politica lor de a contrazice orice decizie, toate au fost in zadar, in van și au riscat viata multor cetățeni”, a spus ministrul, conform Opinia Timișoarei.