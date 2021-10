Marcel Vela și-a luat vilă la țară în 2021! ”Ministrul cu geacă de piele” ține în casă sute de mii de lei cash

Înainte să ajungă ministru de interne, Marcel Vela (59 de ani) a îndeplinit diverse alte funcții, după perioada petrecută în armată, 1982-1983, când a fost sublocotenent infanterie în rezervă la Lipova.

Între 1984 și 1989, viitorul demnitar s-a dovedit un bun agent de asigurări, pentru ca după Revoluția din decembrie 1989 să avanseze în funcția de constatator daune, job pe care l-a avut până în 1992.

Marcel Vela a fost ales de trei ori primar în Caransebeș

Ales viceprimar al municipiului Caransebeș la alegerile din 1992, devenind consilier, director și chiar primar al orașului, pe care l-a condus trei mandate, din 2004 până în 2016.

În decembrie 2016, Ion Marcel Vela a fost ales în Senatul României de pe listele PNL, demnitarul fiind și în prezent tot senator, după ce a fost confirmat la alegerile de la finalul anului trecut.

Începând cu 4 noiembrie 2019 și până în 23 decembrie 2020, Marcel Vela a fost ministru de interne, un titlu care -de-a lungul stării de urgență generată de pandemie – echivala cu a doua funcție în stat.

Marcel Vela dădea mesaje televizate interlopilor

Pe lângă faptul că întârzia repetat la conferințele de presă de maximă importanță pentru țară, în care anunța noile restricții impuse de guvern, cum ar fi ”Suntem cu ochii pe voi!”.

”Vreau să vă spun că încă de la începutul mandatului am susținut că am toleranță zero față de încălcarea legii, cu atât mai mult dacă există un angajat al nostru care nu a înțeles până acum de ce parte a baricadei se află. Vă asigur încă o dată că orice cetățean care va încălca legea, va suporta rigorile ei, iar cetățenii cinstiți vor fi protejați de cei în măsură să o facă!”, declara Vela anul trecut.

”Ne dorim cu toții o țară normală în care să ne creștem copiii în siguranță, în care să nu ne fie frica să ieșim pe stradă și sunt convinsă că împreună vim reuși să avem o Românie sigură și așa să o predăm generațiilor viitoare”, puncta ministrul de interne în primăvara lui 2020.

Casă și teren cumpărate la țară, dar și o adevărată avere în numerar

”Ministrul cu geacă de piele”, așa cum era poreclit Marcel Vela pentru aparițiile sale într-o geacă de piele personalizată, gen Top Gun, a dispărut de pe radarul presei în ultimele nouă luni.

Dar demnitarul nu a stat degeaba în acest interval. Așa se face că Vela s-a ocupat de bunăstarea proprie, achiziționându-și în acest an un teren de 2886 metri pătrați, intravilan, în satul Jupa (județul Caraș Severin).

Fostul ministru de interne și-a cumpărat tot în 2021 și o casă în satul Jupa, cu o suprafață locuibilă de 264 metri pătrați. Nu știm dacă în casa nouă sau în apartamentul din Caransebeș își ține Marcel Vela economiile, cert este că demnitarul a declarat că deține în cash o sumă de 200.000 lei și 30.000 euro.