Marcela Fota a spus cine este singura persoană din viața ei care îi aduce fericire: “Atâta timp cât este lângă mine, am tot”

Marcela Fota a dezvăluit cine e singura persoană care îi aduce fericire, la patru ani de la pierderea soțului. Cântăreața de muzică populară are alături pe cineva foarte special.

Marcela Fota a spus cine e singura persoană care îi aduce fericire

Interpreta de muzică populară și-a pierdut soțul în urmă cu patru ani și a trecut printr-o perioadă grea , care a marcat-o atât pe ea, cât și pe fiul ei, David.

ADVERTISEMENT

După decesul soțului, artista , care a suferit enorm după ce tatăl său s-a stins din viață. În prezent, artista își dorește să se bucure de viață cât mai mult.

Marcela Fota vrea să-i ofere fiului o viață fără griji, iar cei doi au o relație foarte bună. Vedeta încearcă să-i acorde lui David sprijinul de care are nevoie, atât cât este posibil fără o figură paternă.

ADVERTISEMENT

Artista spune că singurul lucru de care are nevoie pentru a simți că este împlinită e prezența lui David, de care se bucură în fiecare zi, până când adolescentul se va muta de acasă, într-o zi.

“Atâta timp cât David este lângă mine, am tot. Ne bucurăm unul de celălalt. Când o să se însoare David… vedem atunci”, a declarat Marcela Fota pentru .

ADVERTISEMENT

Marcela Fota a recunoscut că încă îi este greu după pierderea soțului ei și încă nu simte că este deschisă să accepte un alt bărbat din viața ei. În prezent, cântăreața încearcă să se bucure de lucrurile din viața ei.

“Sufletul meu este plin de dor și de acceptare. (…) Am știu întotdeauna ce pot și tot întotdeauna am știut că Dumnezeu face cum consideră El. Vreau să mă bucur de fiecare moment al vieții. Nu m-am schimbat, doar am conștientizat și am acceptat”, a mai spus solista.

ADVERTISEMENT

Cum reușește Marcela Fota să se mențină în formă

La 46 de ani, Marcela Fota are o siluetă de invidiat. Deși nu urmează o anumită dietă, știe că este important să aibă un stil de viață sănătos, așa că este foarte organizată atunci când vine vorba de mâncare.

Cu toate că reușește să mănânce controlat, mai sunt și momente în care nu se poate abține de la anumite preparate. De exemplu, îi plac felurile de mâncare tradiționale, dar și ciocolata.

“Sunt adepta faptului că trebuie să mâncăm conștient și controlat. Trebuie să mărturisesc căci în ultima perioadă (de când mi-a crescut băiatul) mănânc mult mai organizat.

Mic dejun ‘bogat’ iar cina în mare parte este un grătar sau ceva la cuptor (asta preferă David iar eu mă adaptez). Eu sunt o împătimită a mâncărurilor tradiționale, deci cel mai mult poftesc la sarmale.

Nu țin cure de slăbire, doar mănânc controlat. Și da…trișez, îmi place ciocolată”, a spus Marcela Fota pentru sursa citată.