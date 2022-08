Marcela Fota, criticată dur pentru că are un iubit mai tânăr, la doi ani de la moartea soțului: „Ce drame făcea”

La doi ani de când soțul său s-a stins fulgerător din cauza unui infarct, Marcela Fota a dezvăluit că iubește din nou. Artista este fericită și împăcată cu noua relație, însă criticile nu au întârziat să apară. Daniela Ploia, una dintre colegele de breaslă ale artistei, nu a ezitat să-și spună părerea.

Marcela Fota criticată pentru relația cu iubitul mai tânăr. Cum se apără artista

Săptămâna trecută, Marcela Fota a dezvăluit faptul că după doi ani de la tragedia care a marcat-o, soțul său decedând fulgerător în urma unui infarct,

Chiar dacă a fost destul de discretă în declarații și nu a dat detalii despre bărbatul care o face fericită,

Cu toate că artista de 45 de ani este împăcată cu decizia luată, faptul că are o nouă relație i-a adus și critici. Conform , Daniela Ploia, colegă de breaslă cu Marcela Fota, a transmis un mesaj tranșant.

„Tu te duci, eu mă mărit. Și ce drame mai făcea”, a spus Daniela Ploia, făcând referire la Marcela Fota, conform sursei menționată anterior.

Marcela Fota: „Singura mea responsabilitate este ca sufletul meu să fie bine”

Contactată de postul de televiziune pentru un punct de vedere, Marcela Fota se apără și spune că nu o interesează nici comentariul Danielei Ploia, despre care spune că nu știe cine este, și nici părerile oamenilor care sunt în asentimentul acesteia.

Artista a afirmat că e responsabilă de fericirea sa și a fiului său și, de altfel, crede că celor din jur le este greu să accepte o femeie puternică.

„Nu știu cine este Daniela Ploia, nici nu mă interesează. Nu mă interesează nici comentariul dumneaei, nici comentariul nimănui. Lumea vorbește atât cât poate, înțelege atât cât poate. Consider că singura mea responsabilitate este ca sufletul meu să fie bine pentru ca eu să pot să-mi cresc copilul sănătos și fizic și psihic.

Oamenii este foarte normal să vorbească. Nu pot accepta alți oameni pe care îi văd că sunt bine din toate punctele de vedere, în primul rând psihic. Lumea din jurul nostru nu poate afecta o femeie puternică, așa că nici nu văd comentariile, nici nu le aud”, a declarat Marcela Fota.

Marcela Fota își asumă consecințele faptelor sale

Pe de altă parte, cântăreața a susținut că dacă cineva va plăti pentru faptele sale, ea este singura care o va face, însă, din punctul său de vedere, acest lucru nu se va întâmpla.

„Nu știu dacă faptele mele afectează pe cineva. Dacă fac vreo faptă greșită, singura care suportă consecințele sunt eu.

Iar eu mă consider un om foarte normal, foarte cerebral, foarte încercat de viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat puterea mentală să pot să văd realitatea exact așa cum este”, a susținut Marcela Fota.

Cum se înțelege fiul Marcelei Fota cu noul iubit al artistei?

Întrebată cum se înțelege cu noul iubit, Marcela Fota a refuzat să ofere un răspuns clar. A declarat că psihic este foarte bine, că se ocupă de carieră și de fiul său, în vârstă de 13 ani. Când vine vorba de acesta și de bărbatul care a intrat în viața ei, artista spune că nu ar fi luat nicio decizie care să-l rănească.

„Băiatul meu se înțelege foarte bine cu mine. Eu am mai spus, eu orice lucru pe care îl fac, David este tot ce am eu pe acest pământ. Deși are 13 ani, noi suntem cei mai buni prieteni, iar eu mi-am dorit foarte mult acest copil.

Am rămas însărcinată la vârsta de 31 de ani și mi l-am dorit atât de mult încât nu aș îndrăzni vreodată să fac ceva care să-l afecteze în vreun fel”, a încheiat Marcela Fota.