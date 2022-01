Video. Marcela Fota, mireasă și văduvă în mai puțin de doi ani. Ce a găsit echipa lui Cătălin Măruță la cântăreață acasă

La un an de la moartea fulgerătoare a soțului său, Marcela Fota nu se poate desprinde de bărbatul iubit. Artista a mărturisit că îi simte în continuare prezența. Spune că s-a acomodat cu situația și că este conștientă că nu mai pot fi împreună fizic, dar îi păstrează amintirea intactă în casă.

Marcela Fota nu a schimbat nimic în camera în care soțul său dormea, iar lucrurile sunt în continuare în locul în care el le-a lăsat. Pentru a-și alina dorul, cântăreața de muzică populară îmbrățișează hainele bărbatului, care au păstrat mirosul acestuia.

Marcela Fota nu a trecut peste moartea soțului: „Nu sunt pregătită, nici nu vreau”

Marcela Fota și soțul ei s-au căsătorit după 12 ani de relație. Artista a îmbrăcat o rochie de mireasă cusută manual, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Artista mărturisește că nu este pregătită și nici nu își dorește să treacă peste moartea celui care i-a fost alături atâta timp. Cântăreață a păstrat intactă amintirea soțului în căminul lor. Masa din sufragerie este acoperită cu fotografiile de la nuntă, pe care le-au ales împreună.

„După un an de zile nu am schimbat absolut nimic. Nici nu sunt pregătită și nici nu vreau să fiu pregătită. Mai primesc această întrebare, dacă am trecut peste. Nu am trecut peste, nici nu vreau! M-am acomodat, doar, cu situația. Am învățat un nou stil de viață, că trebuie să trăiesc doar eu cu copilul meu. Despărțirea de omul iubit…nu poți să conștientizezi câtă durere înseamnă.”, a povestit Marcela Fota, marți, în emisiunea La Măruță.

ADVERTISEMENT

Marcela Fota își găsește liniștea în camera soțului ei

Marcela Fota și soțul ei dormeau, de fapt, în camera separate, deoarece David, fiul celor doi, își dorea să o aibă aproape pe mama sa pe parcursul nopții. Artista nu a schimbat nimic în această încăpere, ba chiar lucrurile sunt exact acolo unde bărbatul le-a lăsat înainte să plece de acasă.

Chiar dacă a mai dăruit o parte din haine, cântăreața nu se poate despărți de obiectele vestimentare ale soțului, despre care spune că îi păstrează, încă, mirosul.

ADVERTISEMENT

„Aici intru și îmi iau energia, pentru că mirosul lui a rămas încă aici. Am refuzat să duc la spălătorie anumite haine pe care le-a purtat atunci, pentru că…încă îi simt mirosul, după un an de zile.

Când am nevoie de liniște, când am nevoie să fiu cu mine, aici vin. Totul este exact așa cum a fost în dimineața în care a plecat de acasă.”, a mărturisit artista.

ADVERTISEMENT

Crede că acest lucru se datorează și faptului că bărbatul era foarte credincios și le-a insuflat acest mod de gândire.

„Eu simt că locul lui este lângă noi. Eu simt prezența lui încă acolo. Am mereu discuții cu David și îi spun: ‘chiar dacă tati, fizic, nu mai este lângă noi, noi suntem o forță, o echipă și avem sprijinul tatălui lui. Noi formăm încă o familie’.”, a declarat Marcela Fota.

ADVERTISEMENT

Soțul Marcelei Fota s-a stins din viață în urma unui infarct

În urmă cu an, soțul Marcelei Fota s-a stins din viață, fulgerător, în urma unui infarct miocardic. Deși era cunoscut ca având probleme medicale, artista spune că au fost la medic doar cu câteva zile înainte de tragicul eveniment și că nimic nu prevestea ceea ce a urmat.

Cu toate acestea, cântăreața a povestit că soțul său, în ultima perioadă din viață, îi spunea adesea că este pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu.

„În ultimul moment, el fiind și foarte credincios, îmi tot spunea prin casă ‘Sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu’. Cu inima, într-adevăr, în familie au avut această problemă, dar noi am ținut-o sub control. Controlul la medicul cardiolog l-am avut pe 8 decembrie, în care am fost foarte ok. Și pe 28 s-a întâmplat asta.”, a spus Marcela Fota.