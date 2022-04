Marcela Fota, melodie de dragoste la mai bine de un an de la moartea soțului: ”Muzica înseamnă iubire și viață”

Solista a lansat o piesă de dragoste și a lăsat în urmă suferința care i-a marcat sufletul de când a rămas văduvă. a renunțat la melodiile triste și de durere pentru a se concentra pe un alt segment muzical, dragostea.

Marcela Fota, schimbare muzicală după moartea soțului. Cântăreața a renunțat la melodiile triste

Marcela Fota și-a pus toată durerea în compunerea melodiilor sale de când i-a murit soțul. Partenerul de viață al vedetei a încetat din viață în decembrie 2020, însă de aceste sărbători pascale artista a dorit să meargă mai departe.

ADVERTISEMENT

Interpreta de muzică populară a scos pe piață piesa intitulată Bate inima în mine pentru care a renunțat la portul popular și a îmbrăcat o ținută mai elegantă, compusă dintr-o fustă roșie lungă, o cămașă albă și o curea în talie.

„Este un cântec de dragoste pentru că am decis să trec peste acest segment, probabil ați remarcat că în ultimul an am avut melodii triste.

ADVERTISEMENT

Dat fiind faptul că unde cânt se sărbătorește dragostea am hotărât să vin cu o melodie de dragoste în fața publicului. Din punctul meu de vedere muzica înseamnă iubire și viață!

Am decis, deși este o sărbătoare atât de importantă, să vin și eu cu un surplus în această zi specială cu o melodie de dragoste, să bucur oameni”, a spus Marcela Fota pentru .

ADVERTISEMENT

Marcela Fota, despre lucrurile pe care și le dorește

În altă ordine de idei, a spus care sunt lucrurile pe care și le dorește. Unul dintre ele este strict legat de liniștea interioară, de pacea de care are nevoie fiecare om în parte. Altul este sănătatea.

De asemenea, Marcela Fota vrea să aibă în continuare putere de muncă pentru a-și vedea fiul cât mai departe. Numai prin muncă solista poate realiza tot ce vrea și poate fi stăpână pe propria viață.