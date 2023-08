Marcela Fota, mesaj neașteptat după zvonurile despărțirii de iubitul tânăr: “Când o să mă vezi cu altcineva…”

După zvonurile despărțirii de iubitul tânăr, Marcela Fota a postat un mesaj neașteptat în mediul online. Vedeta a dat de înțeles că ar avea probleme în plan sentimental.

Marcela Fota, mesaj neașteptat după zvonurile despărțirii de iubit. Postarea care i-a indus pe fani în eroare

Anul trecut, Marcela Fota (46 de ani) a început o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea, în vârstă de 23 de ani. Din acest motiv, de internauți, mai ales că și-a pierdut soțul în urmă cu trei ani.

Vedeta nu a ținut cont de comentariile răutăcioase și s-a bucurat de povestea ei de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Cântăreața este foarte discretă atunci când vine vorba de viața sentimentală. Momentele în care s-a afișat în public alături de partener au fost foarte puține.

Recent, au apărut . Artista nu a vorbit despre situația sa amoroasă, însă a postat un mesaj care i-ar putea face pe urmăritori să-și pună întrebări.

“Nu mă suni? Am înțeles!/ Nu îmi scrii? Am înțeles!/ Nu ai timp pentru mine? Am înțeles!/ Dar când o să mă vezi cu altcineva, sper că o să înțelegi”, este clipul video distribuit de interpreta de muzică populară pe Instastory.

De asemenea, vedeta a lăsat și un comentariu la acest clip, și anume “Tare”. A mai postat, totodată, un emoticon prin care își exprimă amuzamentul. Postarea le dă de gândit urmăritorilor artistei, care se întreabă dacă aceasta mai are sau nu un iubit.

Ce spunea Marcela Fota despre relația cu iubitul tânăr

După ce s-a afișat cu iubitul mai tânăr și a fost criticată de internauți, Marcela Fota a ținut să transmită un mesaj important. Artista a spus că doar ea poate face anumite alegeri în viață și că nu trebuie să dea nimănui explicații.

Cântăreața a spus că momentele grele prin care a trecut au învățat-o diverse lecții. Tocmai de aceea, vedeta spune că nu trebuie să-și justifice alegerile din viață.

“Este o poveste care este pentru mine și consider că atâta timp cât eu, noaptea, când merg acasă, pun capul liniștită pe pernă și faptele mele nu afectează absolut pe nimeni, nu văd de ce ar trebui să dau explicații cuiva.

Așa cum am spus, ceea ce s-a întâmplat în viața mea, și au fost multe lovituri, pierderea fratelui, a soțului, tatăl nostru, aceste lucruri m-au învățat cât de important este că tu să fii împăcat și bine cu tine.

Explicații nu cred că… nu văd de ce ar trebui să fiu judecată sau să mă justific în fața cuiva. Am descoperit că oamenii care fac asta cred că e din lipsa de ocupație”, a spus artista acum ceva timp, notează .