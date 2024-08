Nu mai e niciun secret! Marcela Fota a făcut publică data fericitului eveniment. Cum au reacționat fanii artistei?

Marcela Fota și-a surprins recent fanii. Când va avea loc fericitul eveniment

Marcela Fota, una dintre cele mai , a împărtășit o veste extraordinară cu fanii ei. Deși viața nu a fost întotdeauna ușoară pentru ea, în prezent, artista are motive importante de bucurie.

Recent, Marcela Fota a anunțat un eveniment mult așteptat în cariera sa artistică. Este vorba despre primul ei spectacol care îi va purta numele, programat pe o dată specială numerologic, 11.11.2024. Acest concert va avea loc la Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova, un loc prestigios pentru artă și cultură.

„11.11…2024, o zi foarte importantă pentru mine. Primul spectacol ce îmi poartă numele. Teatrul Național “Marin Sorescu” Craiova. Vă aștept cu drag să fiți alături de mine”, a anunțat Marcela Fota pe contul ei de Instagram, conform

Marcela Fota e în culmea fericirii! În noiembrie, la Craiova, va avea loc cel mai important eveniment din cariera ei de până acum. Artista abia așteaptă să urce pe scena Teatrului Național “Marin Sorescu” și să cânte în fața fanilor care i-au fost mereu alături.

Totuși, viața de artist nu e întotdeauna ușoară. De-a lungul carierei sale, Marcela Fota a primit atât laude și aprecieri, cât și critici. Cu toate acestea, și își păstrează mereu zâmbetul pe buze.

„Sunt foarte bine cu mine ca să mă afecteze lucruri. În general nu am așteptări de la oameni, deci automat nu sunt nici deranjată de nimic. Dacă ați sta de vorba cu oamenii care mă cunosc, ați auzi doar de bine.” a declarat cântăreața pentru

Pe 20 iulie, artista a sărbătorit împlinirea vârstei de 47 de ani. Interpreta a organizat o petrecere de zile mari la Craiova, unde a invitat nu mai puțin de 40 de femei dragi ei.

„Așa am considerat! Mă simt minunat la cei 47 de ani proaspăt împliniți și am avut parte de o petrecere pe cinste pe care am organizat-o la Craiova și mi-am invitat toate prietenele”, a mai spus ea, într-un interviu pentru