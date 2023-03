Marcela Fota, tot mai aspru criticată pentru relația cu iubitul tinerel: ”Cineva puțin mai mare decât copilul tău”

Marcela Fota provoacă tot mai multe controverse în spațiul public după ce s-a cuplat cu un tânăr de 23 de ani, la cei 45 de ani săi. Apropiați și colegi de breaslă nu sunt de acord cu povestea de dragostei a interpretei de folclor, al cărei soț a murit în 2020.

Marcela Fota, criticată aspru de o colegă de breaslă pentru relația cu iubitul tinerel

Daniela Ploia, o altă cântăreață din lumea muzicii populare, a mărturisit că știa despre relația Marcelei Fota, dinainte să afle și presa. Din punctul său de vedere, aceasta trebuia să își aleagă un bărbat pe măsură sau mai în vârstă și nu să opteze pentru ”cineva puțin mai mare decât copilul ei”.

Daniela Ploia a venit cu aceste remarci după ce și-ar fi exprimat opinia în legătură cu noua poveste de dragoste a Marcelei Fota, iar aceasta a atacat-o apoi în cadrul unei televiziuni. Solista nu a înțeles la început de ce Marcela Fota s-a simțit deranjată, dar apoi s-a gândit mai bine și nu și-a regretat vorbele.

Daniela Ploia după toată drama pe care a făcut-o la TV, după moartea soțului. Artista a înțeles-o în momentele dificile, însă nu și acum.

”Asta a fost replica mea, n-am atacat-o. Apoi ea m-a atacat la o televiziune, n-a perceput in ce context am spus si ca n-am nimic personal cu ea. Apoi, am stat si m-am gandit ca eu chiar am dreptate, te perinzi pe la toate televiziunile, vai, ce drame, suferinta… am inteles-o, am plans odata cu ea, pentru suferinta ei! Si deodata apari ca tu esti cu cineva, mai mare putin decat copilul tau… nu pica bine”, a explicat Daniela Ploia pentru

Daniela Ploia, despre Marcela Fota: ”Dădea mai bine să se cupleze cu cineva mai în vârstă, decât cu un copil”

Colega de breaslă a Marcelei Fota mai consideră și că aceasta nu este un exemplu bun ca mamă pentru copilul ei, dar nici pentru societate, fiind o persoană publică. Înainte ca presa să afle, Marcela Fota apărea cu tânărul iubit la tot felul de evenimente unde mergea să cânte.

”Nu poti sa te cuplezi cu un baiat, tu avand un baiat… pune-te in situatia mamei baiatului. Cand esti mama, persoana publica, trebuie sa ai grija la ce exemplu dai in societate. Cred ca dadea mai bine sa se cupleze cu cineva mai in varsta, decat cu un copil.

Aici a fost problema, dupa drama pe care ai facut-o pe la toate televiziunile, sa apari… Noi, artistii, stiam de acest partener, am si vazut-o la cateva evenimente cu el. Nu judec, dar nici nu pot sa aprob astfel de exemple, mai ales in cazul persoanelor publice”, a mai adăugat Daniela Ploia.

Soțul Marcelei Fota a murit în 2020, la vârsta de 47 de ani. Bărbatul a suferit un infarct în timp ce stătea la coadă la un centru de copiat acte, din Craiova. Medicii sosiți la fața locului l-au resuscitat minute bune, dar fără rezultat, astfel că i-au declarat decesul.

Cine este actualul iubit al Marcelei Fota

La doi ani după pierderea tatălui copilului ei, Marcela Fota a început o relație controversată, cu un bărbat cu 20 și ceva de ani mai mic. FANATIK a aflat în exclusivitate că