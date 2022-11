Marcela Onofrei, detronată? De vorbă cu cea mai frumoasă saxofonistă din România, Alma Răducanu: „Am învățat tot de la tatăl meu”

În lumea saxofoniștilor s-au făcut remarcați mai degrabă bărbații, în ultimii ani, existând câteva nume mari care îi încântă pe români la petreceri, fie că e o zi de naștere, un botez sau, pur și simplu, o zi cu chef de distracție!

Alma Răducanu, o saxofonistă frumoasă și talentată

Totuși, există și câteva excepții feminine, la fel de talentate și extrem de frumoase, iar FANATIK v-o prezintă pe cea mai atrăgătoare saxofonistă de la noi: Alma Răducanu!

Tânără, chipeșă din cale-afară și mai mereu cu saxofonul la ea pe la evenimentele unde este chemată să cânte alături de familia ei, întrunită în formația Răducanu Music, Alma ne-a spus cum a început să dibuiască acest instrument muzical care i-au făcut celebri pe și , dar și ce fel de relație are cu tatăl ei, Mituș Răducanu, marele maestru al acestei trupe, care transformă în aur acordeonul cu degetele sale!

Mituș, Alma, Tony și Paul formează una dintre cele mai inedite trupe instrumentale de la noi, bucurând gazdele cărora le trec pragul cu o armonie perfectă între saxofon, acordeon, vioară și pian.

De departe, figura care atrage privirile tuturor din acest cvartet este Alma, saxofonistă care reprezintă o reală concurență pentru faimoșii Armin sau Nelu Popa.

„Eu am terminat oboiul, iar saxofonul l-am învățat cu tata”

-Cum e pentru tine ca femeie în lumea asta a saxofoniștilor, predominată în special de bărbați?

Pentru mine este frumos, asta e meseria mea. Eu am studiat alt instrument, am și Facultatea de Muzică, dar eu am terminat oboiul, iar saxofonul l-am învățat cu tata, cu fratele meu. Cu oboiul am avut concerte clasice, dar cu saxofonul am cântat mai mult: saxofon alto, sopran… Bine, am început pe sopran și după aceea saxofon alto, în familie am cântat tot timpul.

-Tot ce faci acum ai învățat, deci, de la tatăl tău?

Da, am învățat tot de la tatăl meu! El este exemplul meu și al fratelui meu, al vărului meu. El ne-a învățat de când eram mici. Noi am crescut cu muzică. În fiecare zi, toată ziua numai muzică.

Tatăl artistei, destul de exigent: „Ne înțelegem bine până la meserie”

-Ca profesor e un profesor mai strict?

Daaa! Ne înțelegem bine până la meserie, acolo trebuie să fie seriozitate și muncă multă.

-De când ești în lumea asta a artiștilor te-ai lovit de dificultăți?

Mmm, provocări sunt tot timpul. Tot timpul vin și tot timpul înveți ceva nou. Tot timpul înveți ceva nou în meseria asta. Imaginează-ți că eu studiez de la 6 ani și tot mai e ceva de descoperit.

-Ce faci de arăți atât de bine? Se datorează tot muncii?

Adevărul e că muncesc mult, muncim cu toții, ăsta ar fi.

Mama o ține din scurt când vrea să mănânce mai mult

-Deci nu ții nicio dietă, nu te ferești de anumite mâncăruri…

Eh, mai ținem, acolo! O am pe mama în spate și-mi spune: „Alma nu mai mânca, Alma nu mai mânca!”. Sunt perioade și perioade când mănânc foarte mult…

-Ce planuri ai de sărbători?

Voi fi cu familia și vom merge la evenimente în țară, nimic ieșit din comun.

Lady Sax, o altă saxofonistă care întoarce toate privirile

Alma Răducanu nu este singura saxofonistă care, pe lângă talentul de care dă dovadă, arată și extraordinar de bine. O altă artistă care a cucerit inimile publicului de la noi, la fel de frumoasă precum cântăreața din trupa Răducanu Music este Marcela Onofrei, cunoscută sub numele de scenă Lady Sax.

La fel ca Alma, și Marcela a încercat să dea o notă personală felului în care cântă, blondina reinterpretând melodii moderne, combinând mai multe stiluri muzicale printre jazz, blues și pop.