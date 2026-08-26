Marcio Rosa, rezerva lui Vozinha de la CM 2026, amenință FCSB înaintea meciului cu UTA: „3 puncte!”. Dezvăluiri despre întâlnirea cu Messi

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Marcio Rosa (29 de ani) este portarul din Insulele Capului Verde prezent la Cupa Mondială care a debutat la UTA în . Rezerva lui Vozinha din SUA a povestit exclusiv pentru FANATIK întâmplări de la cea mai mare competiție fotbalistică de pe mapamond. Totodată, goalkeeper-ul „Bătrânei Doamne” visează la o primă victorie în culorile roșu și alb ale arădenilor, tocmai în .

Marcio Rosa, dezvăluiri despre Cupa Mondială și sosirea la UTA

După un „team lunch”, un prânz cu echipa UTA la Livada, o localitate învecinată Aradului, Marcio Da Rosa, pe numele său real, a răspuns cu amabilitate întrebărilor reporterului FANATIK. Lângă el s-au aflat și soția italiancă, Margherita, dar și fetița Maria Ines, în vârstă de 8 ani, care au asistat la dialogul pe care vi-l redăm în cele ce urmează.

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Marcio, ce ai știut despre România până la Campionatul Mondial de fotbal la care ai participat cu naționala Capului Verde?

– Am auzit că este o țară bună, în sensul că poți să trăiești liniștit, cu oameni foarte amabili și am simțit asta imediat după ce am ajuns la Arad. Mi-au dat o energie pozitivă. Îmi place și orașul, este cochet, aranjat, curat, cu oameni foarte primitori. Asta a fost prima mea impresie când am ajuns aici.

Pe lângă aceste aspecte, ai debutat repede la UTA și ai avut un „clean sheet”. Adică nu ai primit gol la primul tău meci. Cum a fost?

– Am făcut o treabă bună, mi-am ajutat echipa cum am putut la primul meu meci. Acum, să vedem ce va urma.

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Vom reveni la UTA, dar întâi spune-ne cum a fost la Campionatul Mondial, unde ați avut o prestație remarcabilă!

– A fost uimitor! Să participi la cea mai mare competiție a lumii este ceva fabulos! Mai ales că am făcut o treabă foarte bună.

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Naționala din Insulele Capului Verde, parcurs fabulos la Cupa Mondială

Capul Verde a jucat la Atlanta cu Spania (scor 0-0), la Miami cu Uruguay (2-2) și la Houston cu Arabia Saudită (0-0), apoi din nou la Miami cu Argentina în 16-imi, unde ați dus meciul în prelungiri. Practic, nu ați pierdut cu trei campioane mondiale! Ați avut parte de susținere din țară?

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– Au fost mulți oameni din Capul Verde care ne-au susținut. Dar pe lângă ei, am cucerit simpatia altor națiuni. De exemplu, după primul meci, ne-au susținut spaniolii, portughezii și americanii. Așa ceva, poate trăiești o dată în viață. Am întâlnit fotbaliști de super clasă, Yamal, Messi.

Ai făcut schimb de tricouri cu vreun jucător?

– Am fost la un pas să fac schimb de tricou cu Dibu Martinez (Argentina), dar a fost reținut după meci la testul antidoping și noi nu am stat foarte mult timp la stadion. Dar am apucat să vorbesc și cu Messi. Într-un cuvânt, a fost frumos.

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Care oraș ți-a plăcut cel mai mult, dintre cele unde ați evoluat?

– Miami mi s-a părut cel mai frumos. Dar ca stadion, Mercedes-Benz din Atlanta mi s-a părut cel mai frumos.

Deși nu ai evoluat la World Cup, ai câteva prezențe în naționala țării tale. Care ar fi cea mai frumoasă amintire?

–Sunt mai multe. Am apărat în Cupa Africii, la 1-0 cu Etiopia, când Vozinha a avut niște probleme. Apoi, înainte de Campionatul Mondial, am pierdut din penalty cu 1-0 în meciul amical cu Ecuador și am fost declarat omul meciului. Sunt de 11 ani convocat la echipa națională a Capului Verde, de la 18 ani.

Marcio Rosa, încrezător înainte de FCSB – UTA. Cum a fost impactul cu România

Mondialul a trecut, acum ai ajuns la UTA, o echipă fără victorie după 6 etape. Ești dezamăgit?

– Nu, pentru că echipa joacă bine, iar campionatul este abia la început. În plus, avem jucători de valoare, un antrenor foarte bun și apreciat de public (n.r. Adrian Mihalcea), iar ei au făcut o treabă foarte bună anul trecut, când au terminat pe locul 7. Deci, sunt încrezător că odată cu prima victorie, echipa va începe să urce. Să nu uit, m-a încurajat foarte mult directorul clubului.

Care dintre ei, că sunt mai mulți?

– Codru Grădinariu (n.r. director sportiv la UTA). M-a făcut să mă simt ca acasă, mi-a dat încredere. Iar până acum, totul este ok. Avem încredere în noi, avem condiții bune, fanii ne sunt alături, asta e important.

Am auzit că înveți repede limba română. Seamănă cu portugheza?

– Nu, cu limba italiană.

A soției tale...

– Exact! Iar pentru că sunt portar, trebuie să învăț repede. Îmi place să vorbesc cu coechipierii mei, să-i dirijez în teren.

Urmează meciul cu FCSB, echipa colegului tău de la națională, Joao Paulo. Cum crezi că va fi?

– Va fi un meci pe care încercăm să îl câștigăm. Știu că FCSB este o echipă bună, dar și UTA este o echipă mare, cu istorie bogată, o echipă care are cultură fotbalistică. Vrem 3 puncte, e scopul nostru, nu ne este frică.