Marco Dulca, explicații pentru eșecul de la FCSB: „Nu puteam să fac diferența în 20 de minute!”

după doar câteva luni, fiind pus pe lista neagră de Gigi Becali alături de alți jucători.

Marco Dulca, primul interviu după plecarea de la FCSB: „Am discutat cu cei de la Chindia”

Marco Dulca are șanse mari să revină la Chindia Târgoviște : „Sunt pe acasă, mă antrenez, momentan nu am ce să fac altceva. Lucrez cu un preparator fizic pe care îl cunosc de mai mult timp și cu câțiva prieteni fotbaliști. De când am ajuns acasă, am început să mă pregătesc. Am fost plecat câteva zile în vacanță cu familia, dar după aia am reluat antrenamentele.

ADVERTISEMENT

Am discutat cu cei de la Chindia. Le-am zis că aș fi dispus să mă întorc până în vară. A rămas că ne vom auzi săptămâna asta. Din câte am discutat, nu sunt probleme.

A rămas că ne auzim să discutăm despre contract. Au fost și ei dispuși să semnez până în vară”, a declart mijlocașul central pentru .

ADVERTISEMENT

Marco Dulca ar fi vrut să facă pregătirea de iarnă cu FCSB: „Am întâmpinat o problemă și nu am reușit să ajung”

Marco Dulca a mai dezvăluit că ar fi trebuit să plece cu jucătorii lui Mihai Pintilii în stagiul de pregătire de la Belek (Turcia): „Aș fi vrut să fiu în cantonamentul din Antalya cu echipa, dar am întâmpinat o problemă și nu am reușit să ajung”.

Fiul lui Cristi Dulca a spus lucrurilor pe nume și nu a putut să mai accepte situația în care se afla: „Am plecat de la FCSB cu gândul de a juca pentru că nu îmi plăcea situația de acolo. Nu vreau să fiu un jucător care să stea pe bancă și să ia bani. Nu am mers acolo pentru bani”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Dulca nu regretă transferul la FCSB: „A fost o perioadă ok. Orice jucător vrea să joace mai mult, mi-aș fi dorit și eu, dar se întâmplă și astfel de lucruri în viața unui fotbalist. Mai sunt și etape de acest gen, dar important e cum treci peste ele. Eu cu gândul ăsta merg peste tot, vreau să învăț”.

Marco Dulca consideră că nu a primit destule șanse la FCSB: „Mi-a fost greu să joc maxim 45 de minute”

Marco Dulca e convins că era aproape imposibil să se impună la FCSB atât de repede, mai ales că nu a primit suficiente minute în opinia lui: „Eu nu sunt un jucător care poate să facă diferența în 20 de minute. Poziția mea nu mă lasă. Și la Chindia, când jucam 90 de minute, poate în prima repriză nu aveam multe realizări, dar în a doua făceam diferența. Mi-a fost greu să joc maxim 45 de minute, apoi tot mai puțin”.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare satisfacție rămâne pentru Dulca faptul că a jucat patru meciuri în grupele cupelor europene: „Pot să vă spună ei de ce nu am jucat. Nu știu eu. Pentru poziția mea e greu să joci 20 de minute și să schimbi soarta unui meci. Cel mai rău m-a afectat că nu am jucat. Când nu joci și nu ai șanse nu ai cum să fii mulțumit.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am făcut parte din acest colectiv, că am jucat în grupele Conference league. Mai departe nu pot să zic că m-a afectat. Am vorbit cu antrenorii, cu Dică, cu Pintilii. În rest nu am discutat cu nimeni. Ei îmi spuneau că mă pregătesc foarte bine și cam atât, mai multe nu”, a mai spus jucătorul pentru sursa citată.