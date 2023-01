Marco Dulca, ironic la adresa FCSB-ului: „Mă bucur că am jucat mai mult de 45 de minute!”

Mijlocașul târgoviștenilor a spus că se bucură pentru că a jucat mai mult de 45 de minute, făcând referire directă la perioada petrecută la FCSB.

Marco Dulca, ironic la adresa FCSB-ului

, vorbind despre minutele jucate în confruntarea Chindiei Târgoviște cu FC Argeș: „Mă simt ca acasă aici, mă simt foarte bine, băieții m-au primit bine.

Mă bucur că am reușit să joc și mai mult de 45 de minute și să-mi ajut echipa. Acesta e obiectivul meu personal, să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivul și să mă ajut și pe mine, în al doilea rând”.

„Orice jucător își dorește să joace mai mult, cum mi-am dorit și eu. Dar vreau să iau și lucrurile bune din această experiență. Am jucat în Conference League, am fost la o echipă din primele 3 din România și am avut de învățat din acest lucru.

Am întâlnit un grup foarte bun și unit. Lotul e mai bun de când am plecat eu. Mister este un antrenor cu experiență, a antrenat și el la FCSB și e un antrenor foarte bun”, a mai spus Marco Dulca la finalul meciului.

FANATIK plecarea lui Marco Dulca de la FCSB.

24 de ani are Marco Dulca

Cum s-a descurcat Marco Dulca la FCSB

Marco Dulca a fost de la Chindia Târgoviște în schimbul sumei de 250.000 de euro, iar așteptările de la el au fost mari încă de la început.

Pentru FCSB, Marco Dulca a jucat în 13 meciuri, din toate competițiile, însă fără să reușească să marcheze vreun gol sau să ofere o pasă decisivă.

În cele din urmă, Marco Dulca a fost anunțat de conducerea vicecampioanei României că nu va mai evolua pentru echipa mare și că mai bine se întoarce la Chindia Târgoviște.

800.000 de euro este cota de piață a lui Marco Dulca, după cum arată site-ul de specialitate transfermarkt.com

