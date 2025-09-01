Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv

Marco Dulca (26 de ani) ar putea fi . Mijlocașul central e liber de contract după despărțirea de NK Celje.

Marco Dulca, la Dinamo? Anunț de ultimă oră din partea lui Andrei Nicolescu: „Am discuat cu tatăl lui”

După Dinamo vrea să mai dea o lovitură. Pe lista „câinilor” a apărut numele lui Marco Dulca. În ultimii doi ani, mijlocașul a jucat în Slovenia, la Celje, dar acum este liber de contract. Ultima dată, în România, Dulca a evoluat pentru Chindia Târgoviște, în anul 2023.

„(n.r. – E ultimul transfer al lui Dinamo sau mai urmează?) Încercăm să ne acoperim în continuare. Am încercat cu Coubiș. Din păcate nu ne-am putut înțelege cu jucătorul. Nu din cauza condițiilor financiare. Discutam acum cu directorul sportiv de la Milan și condițiile financiare au fost puțin mai bune ale noastre, dar jucătorul și-a dorit să rămână în Italia.

Fiind un jucător care a crescut acolo. El e român doar prin filiație, dar nu a simțit niciodată campionatul nostru, ce se întâmplă în campionatul nostru și probabil reticența de aici a venit.

(n.r. – Marco Dulca e pe lista lui Dinamo?) Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Nu pot să vă spun nimic acum.

Noi trebuie să analizăm nu doar din contextul al calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punct de vedere al integrării în sistemul nostru. Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta. Acum avem mult mai mulți parametri în care analizăm un viitor transfer.

(n.r. – Cum ar fi ideal acest final de mercato? 2 transferuri pentru Dinamo pe posturile pe care am povestit?) Ideal, dacă îl întrebați pe Mister Kopic, ideal ar fi încă 3-4. Administrativ, ideal ar fi 3. Dar nu știu. Vedem. E o discuție de cât de repede pot reveni în forma pe care o știm noi, atât Licsandru cât și Bordușanu.

Și atunci iar e o discuție în care trebuie să avem grijă și de lotul nostru, de oamenii cu care am construit ce am construit până acum”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De-a lungul timpului, la nivel de seniori, Marco Dulca a mai evoluat pentru Farul Constanța, Chindia Târgoviște, FCSB și Celje. Mijlocașul central are și 8 selecții în naționala de tineret a României și a participat cu „tricolorii” la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Va găsi probabil momentul potrivit să îl debuteze”

Andrei Nicolescu a fost întrebat și despre situația lui Luca Bărbulescu (18 ani). Atacantul a venit gratis în această vară de la juniorii lui Augsburg.

„El (n.r. – Luca Bărbulescu) acumulează acum. El a avut o perioadă în care din punct de vedere fizic a scăzut și are o perioadă foarte bună de acumulare. Mister îl vede din ce în ce mai bine. Are cuvinte pozitive asupra evoluției lui în antrenament, așa că va găsi probabil momentul potrivit să îl debuteze”, a adăugat președintele dinamovist.