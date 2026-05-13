Marco Materazzi, cuvinte uriașe pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei: „Există ceva anume la el. Nimeni nu te poate învăța asta”

Marco Materazzi, fotbalist care evolua alături de Cristi Chivu când „nerazzurrii” câștigau faimoasa „triplă” din 2010, a prefațat duelul cu Lazio din finala Cupei Italiei.
Bogdan Mariș, Mihnea Ştefan
13.05.2026 | 13:04
corespondență din italia
Marco Materazzi (52 de ani), fostul coechipier al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter, a prefațat finala pe care „nerazzurii” o vor disputa contra lui Lazio.
Marco Materazzi (52 de ani), fostul coechipier al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter, s-a numărat în permanență printre susținătorii antrenorului român, afirmând încă din startul sezonului că are încredere în calitățile acestuia. Chivu i-a răsplătit încrederea lui Materazzi, iar Inter a cucerit titlul în Serie A, fiind aproape de un nou event după 16 ani. Fostul internațional italian a prefațat duelul cu Lazio din finala Cupei Italiei, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00.

Marco Materazzi a prefațat finala Lazio – Inter

Campionul mondial din 2006 a fost impresionat de prestația pe care Inter a avut-o în meciul de campionat dintre cele două formații, câștigat cu 3-0, și a afirmat că echipa lui Cristi Chivu are prima șansă în finala Cupei, însă l-a avertizat pe antrenorul român cu privire la echipa adversă. „Am văzut un Inter care nu s-a lăsat. Au identificat obiectivul, l-au atins și nu s-au lăsat. E o echipă determinată să realizeze cât mai mult.

E un club unde se fac puține greșeli. Am provocat mulți fani ai Interului să spună că la începutul sezonului au crezut că Cristian poate realiza toate aceste lucruri. Am spus în permanență un lucru: ‘Nu vă faceți griji, știe ce face’. Cei de la Inter vor intra pe teren și vor încerca să dicteze regulile jocului pentru că au potențial.

O văd pe Lazio începând ezitant, ar putea fi puțin temători, dar ar putea avea și puține ocazii care, dacă vor fi exploatate, i-ar putea încurca pe ‘nerazzurri’. Dar îmi imaginez o echipă a Interului puternică, atât fizic, cât și mental. Și cu un singur obiectiv: de a participa la o paradă în Milano duminică, prin mulțime, cu două trofee”, a declarat Marco Materazzi, conform Gazzetta dello Sport. Cristi Chivu pregătește mai multe schimbări importante în primul 11 pentru duelul de la Roma.

Ce ar însemna un event pentru Cristi Chivu? Răspunsul lui Marco Materazzi

Marco Materazzi și Cristi Chivu erau coechipieri în 2010, când Inter câștiga ultima dată eventul în Italia, încununat atunci și cu un triumf în UEFA Champions League, care a completat faimoasa „triplă” realizată sub comanda lui Jose Mourinho. Fostul mare fundaș a vorbit despre însemnătatea pe care câștigarea eventului ar avea-o pentru fostul său coechipier. „O ‘dublă’ excelentă. Cei care l-au evaluat pe Cristian vara trecută nu au făcut-o doar pe baza celor 13 meciuri din mandatul de la Parma, ci pe baza a tot ceea ce reprezintă el pentru ‘nerazzurri’.

Întotdeauna le-a arătat jucătorilor că are încredere în ei. Nimeni nu te poate învăța asta. Există ceva anume la el, iar acel ceva există încă din perioada de la Ajax, când, la vârsta de 20 de ani, era deja căpitanul acelui club”, a spus Marco Materazzi, care va fi prezent pe Stadio Olimpico pentru a urmări finala contra lui Lazio. Cristi Chivu a avut un discurs războinic la conferința de presă premergătoare finalei cu Lazio.

