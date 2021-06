Marco Rossi, selecţionerul Ungariei, a fost la un pas să antreneze în România: ”I-am făcut o ofertă”

Revirimentul echipei naționale a Ungariei i se datorează și selecționerului , un fost fundaș italian care s-a remarcat în cariera sportivă prin numărul mare de echipe la care a evoluat.

Puțină lume știe, însă, că Rossi a fost aproape să antreneze în România, primind o ofertă din liga a doua, chiar înainte să semneze contractul cu Federația de la Budapesta.

Ioan Ovidiu Sabău și Marco Rossi au fost colegi la Brescia

Cel care a încercat aducerea lui Marco Rossi în fotbalul românesc este Ioan Ovidiu Sabău, în perioada în care ”Moțul” era managerul sportiv al clubului Universitatea Cluj.

Cei doi au fost coechipieri la Brescia, în Italia, ba chiar au împărțit camera în cantonamente. Fostul mare fotbalist român a mărturisit că a rămas prieten cu Rossi și că în continuare țin legătura.

”Am fost colegi de cameră. M-a luat cu el în cameră să mă ajute. Nea Mircea (Mircea Lucescu, antrenorul Bresciei în perioada de care amintește Sabău – n.r.) ne-a pus în camere cu italieni, să nu stăm românii împreună, ca să învățăm limba.

Și am ajuns să ne vizitam și cu familiile, am făcut și o vacanță împreună, soțiile se înțelegeau și noi, ca și caracter, ne potriveam. Am rămas în relații foarte bune.

Când era în Slovacia l-am sunat și chiar i-am făcut o ofertă să vină în România, la U Cluj. Și mi-a spus: ’Acum sunt în discuții să preiau naționala Ungariei, poate cu altă ocazie. Apoi am tot ținut legătura. A preluat naționala și am mai vorbit’”, a povestit Ioan Ovidiu Sabău, la .

Marco Rosii, ”eroul Ungariei”, aproape necunoscut

Până să ajungă ”eroul Ungariei”, după , de la Euro 2020, Marco Rossi a fost un jucător de echipă. Nu a ieșit niciodată în evidență, suficient încât să atragă privirile selecționerilor echipei naționale a Italiei.

Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o la echipe modeste, cele mai importante cluburi fiind Brescia, între 1988-1993, aceasta fiind una dintre puținele echipe la care a rezistat mai mult de un sezon, Sampdoria (1993-1995) și Eintracht Frankfurt (1996-1997).

Și cariera de antrenor și-a început-o la echipele de juniori ale lui Udinese și Lumezzane, după care a pregătit mai multe formații modeste din campionatul Italiei.

Primul contact cu fotbalul maghiar l-a avut în 2012 când a preluat-o pe Honved Budapesta. Din 2018 Marco Rossi este selecționerul echipei naționale a Ungariei.