Marcos Llorente, prima reacție după imaginile incendiare cu Ferran Torres: ”A fost doar un moment natural de afecțiune”

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A fost făcută publică prima declarație după imaginile incendiare în care apar doi fotbaliști din Spania. Marcos Llorente a dezvăluit care este, de fapt, legătura pe care o are cu Ferran Torres. Adevărul a ieșit la iveală.

Ce spune Marcos Llorente despre relația cu Ferran Torres

Marcos Llorente (31 ani) și Ferran Torres (26 ani) sunt în vizorul oamenilor datorită unor fotografii care au făcut înconjurul lumii. Campionii Mondiali au plecat împreună în vacanță în Ibiza, unde au fost . Vedetele de la Barcelona și Atletico Madrid au decis să dea cărțile pe față.

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Mulți se întreabă ce se întâmplă între cei doi jucători, care au fost surprinși în momente tandre. Fotbalistul spaniol a luat foc când a citit zvonurile despre o presupusă idilă cu atacantul care și-a început cariera la Valencia CF. Le-a dat replica celor care îl pun la zid, subliniind că este un bărbat însurat. Partenera sa de viață este Patricia Noarbe.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2023, după o relație de lungă durată. În 2025 au devenit părinți pentru prima oară. Ei au o fetiță. În schimb, coechipierul de la națională ar fi pus capăt poveștii de dragoste pe care o trăia cu o cunoscută influenceriță. Mai mult decât atât, ar fi trecut deja peste despărțire. Are o altă parteneră în prezent.

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„Acest zvon este complet ridicol și sincer de necrezut. Sunt un bărbat căsătorit cu un copil, iar Ferran Torres este în prezent într-o relație cu Ana Mena”, a declarat Marcos Llorente, conform paginii de denumite Shoot & Goal. Internauții cred că lui Ferran Torres îi place să inducă oamenii în eroare.

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Marcos Llorente: ”Nu pot vorbi în numele lui Ferran”

„Fotografia cu noi care a circulat online a fost doar un moment natural de afecțiune între coechipieri în care sărbătorim împreună victoria noastră la Cupa Mondială în Ibiza, nimic mai mult. Sunt heterosexual, nu aparțin comunității LGBT și personal cred în existența a doar două genuri naturale.

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Nu pot vorbi în numele lui Ferran, dar știu sigur că iubește femeile și la fel și eu”, a completat Marcos Llorente, mai arată sursa menționată mai devreme. Mijlocașul celor de la Atletico Madrid și colegul de la națională au ajuns pe prima pagină a tabloidelor din Spania imediat ce au câștigat Cupa Mondială 2026.

Cei doi fotbaliști au fost fotografiați în timp ce se relaxau pe un yacht în Ibiza. Imaginile realizate de paparazzi au devenit rapid virale și au alimentat numeroase speculații, care iată că au fost demontate. În plus, starurile au ajuns în vizorul presei pentru că . Băutura a fost consumată în vestiar, după finala cu Argentina, scor 1-0.