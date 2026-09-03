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Marcos Llorente (31 de ani), fotbalistul lui Atletico Madrid, și-a anunțat retragerea de la naționala Spaniei la doar o lună și jumătate după ce a cucerit Cupa Mondială alături de „La Roja”. Fundașul dreapta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a dezvăluit că decisia fusese luată înainte de turneul final.

Marcos Llorente s-a retras de la naționala Spaniei

Marcos Llorente a anunțat că nu va mai evolua pentru naționala Spaniei. „După îndelungi deliberări, am decis să-mi închei perioada la echipa națională. Sunt conștient că sunt încă tânăr și că, poate, dacă voi continua să fac lucrurile bine, mai am ani de zile să continui să joc cu acest tricou. Știu că mulți dintre voi nu veți înțelege și probabil că nici eu nu aș fi înțeles-o din exterior. Dar este o decizie personală, foarte atent gândită și, mai presus de toate, profund resimțită.

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Indiferent dacă mergeam sau nu la Cupa Mondială, sau dacă luam sau nu trofeul, luasem deja această decizie. Nu pot decât să fiu infinit recunoscător tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit în acești ani și care au făcut posibil ca eu și familia mea să trăim momente unice și de neuitat.

Voi prețui tot ce am trăit, dar mai presus de toate, aceste ultime 52 de zile. Cu un grup minunat care a luptat până la sfârșit pentru a pune Spania în frunte. Și au făcut-o. A fost o onoare să-mi reprezint țara și să fac parte din această poveste. Mulțumesc pentru tot. Îmbrățișări tuturor”, a transmis ibericul pe contul său de .

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Cifrele lui Marcos Llorente la naționala Spaniei

a debutat la naționala Spaniei în 2020, când Luis Enrique l-a introdus pe teren într-un meci amical cu Olanda. Primul său turneu final a fost EURO 2020, unde „La Roja” s-a oprit în semifinale, fiind învinsă de Italia după executarea loviturilor de departajare. Apoi, Llorente a jucat și la Cupa Mondială din 2022, singurul său meci fiind cel din optimi contra Marocului, pierdut tot la penalty-uri. Fundașul a ratat EURO 2024, turneu pe care Spania l-a câștigat, însă a revenit în lot pentru din acest an.

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Llorente a fost integralist în două partide din faza grupelor, 0-0 cu Insulele Capului Verde și 1-0 cu Uruguay, oferind pasa decisivă la reușita lui Alex Baena din meciul contra sud-americanilor. În faza eliminatorie, Luis de la Fuente l-a introdus doar spre finalul semifinalei cu Franța. În total, acesta a strâns 27 de selecții la națională, oferind 4 pase decisive. La nivel de club, fundașul dreapta evoluează din 2019 pentru Atletico Madrid, fiind achiziționat chiar de la rivala Real.