Marcus Rashford a scris deja istorie la Barcelona! Ce a reușit după eurogolul marcat la Newcastle. „M-am antrenat toată cariera pentru asta!”

Marcus Rashford a impresionat la primul meci pentru Barcelona în Champions League. Cu ce a intrat englezul în istorie.
Mihai Dragomir
19.09.2025 | 00:45
Marcus Rashford a scris deja istorie la Barcelona Ce a reusit dupa eurogolul marcat la Newcastle Mam antrenat toata cariera pentru asta
Ce a reușit Marcus Rashford la primul său meci din Champions League pentru Barcelona. Englezul a scris istorie. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Barcelona a învins Newcastle cu 2-1 în deplasare în prima etapă din Champions League. Ambele goluri ale catalanilor au fost semnate de Marcus Rashford, fotbalistul împrumutat în vara acestui an de la Manchester United. Englezul a scris istorie.

Marcus Rashford a scris istorie pentru Barcelona la primul meci în Champions League

Marcus Rashford a ieșit la rampă în meciul cu Newcastle. El a marcat prima dată în minutul 58 și a recidivat în minutul 67, când a trimis balonul la vinclu după o execuție de mare jucător. Astfel, el a înscris primul său gol în Champions League după aproape 4 ani (octombrie 2021, Manchester United – Atalanta 3-2).

De asemenea, el este primul fotbalist englez care marchează pentru Barcelona în cupele europene de la Gary Lineker, cel care a evoluat pentru „blaugrana” în perioada 1986 – 1989 și, în același timp, singurul englez care marchează pentru catalani în Champions League de când competiția poartă această denumire.

Cum a reacționat Rashford după Newcastle – Barcelona 1-2. Englezul a fost „omul meciului”

O prestație precum cea a lui Marcus Rashford de joi seară, într-un meci de Champions League, nu putea rămâne nerecompensată. Fotbalistul a primit distincția de „omul meciului”, la finalul timpului regulamentar.

De asemenea, britanicul a oferit și o primă reacție, mărturisind că cel de-al 2-lea gol marcat face parte din lunga pregătire din cariera sa pentru astfel de execuții: „Care a fost golul meu preferat din această seară?

Pentru mine, lovitura cu capul a fost mai dificilă. Tehnica a fost bună la a doua lovitură. M-am antrenat pentru astfel de lovituri de-a lungul întregii mele cariere!”, a spus Marcus Rashford după meci.

