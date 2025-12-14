Marea bombă încercată de Interul lui Cristi Chivu! 15 milioane de euro pentru starul lui Liverpool, care intră în ultimele șase luni de contract

ADVERTISEMENT

Inter nu se va putea baza pe Francesco Acerbi cel puțin o lună. O absență importantă, ținând cont că, în ianuarie, echipa lui Cristi Chivu va avea multe partide cruciale, în toate competițiile. Aici le amintim, în primul rând, doar pe cele cu Napoli, din Serie A, și Arsenal, din Liga Campionilor. Rămași, astfel, fără unul dintre fundașii centrali de bază, „nerazzurri” și-au îndreptat atenția către Premier League. Vicecampioana Italiei are în vizor un fotbalist de la Liverpool.

Ce fundaș al lui Liverpool a intrat în vederile lui Cristi Chivu

Potrivit , Liverpool este dispusă să-l vândă pe Ibrahima Konate pentru aproximativ 15 milioane de euro, pentru a evita să-l piardă gratis câteva săptămâni mai târziu. În ianuarie, fundașul francez intră în ultimele șase luni de contract cu gruparea de pe Anfield, iar părțile nu au ajuns, până acum, la un acord de prelungire.

Lui Liverpool îi surâde ideea, mai ales că ar putea reinvesti imediat și să-l aducă pe , care, la rândul lui, devine liber de contract în vara anului 2026. În afara internaționalului englez, “cormoranii” îi mai au în vizor pe Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) și Jeremy Jacquet (Rennes).

În aceste condiții, șefii lui Inter iau în considerare să-l aducă pe fundașul central francez al lui Liverpool la Milano în ianuarie. Acesta a jucat în 22 de meciuri, a marcat un gol și a jucat 1.852 de minute în acest sezon. Cel mai probabil, tratativele dintre cluburi vor demara după sărbătorile de iarnă.

Inter are nevoie de achiziții în perioada de mercato din ianuarie, mai ales că echipa luptă pe trei fronturi: campionat, Cupa și Liga Campionilor.

Ce alte echipe îl mai doresc pe Ibrahima Konate

Konate, în vârstă de 26 de ani, nu a mai avut randamentul din sezoanele trecute, dar reprezintă, în continuare, . Totuși, ultimele evoluții, l-ar putea costa transferul pe “Bernabeu”.

Există, însă, și alte opțiuni pentru starul lui Liverpool. În afara lui Inter, PSG și Bayern Munchen sunt, de asemenea, interesate de fundașul francez.

Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Ibrahima Konate este cotat la 50 de milioane de euro.