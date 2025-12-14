Sport

Marea bombă încercată de Interul lui Cristi Chivu! 15 milioane de euro pentru starul lui Liverpool, care intră în ultimele șase luni de contract

Starul lui Liverpool intră în ianuarie în ultimele șase luni de contract și ar putea fi primul transfer pentru Cristi Chivu în 2026. Inter a pregătit și o sumă importantă pentru a-l aduce pe francez.
Răzvan Scarlat
14.12.2025 | 12:45
Marea bomba incercata de Interul lui Cristi Chivu 15 milioane de euro pentru starul lui Liverpool care intra in ultimele sase luni de contract
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu are nevoie de noi transferuri în ianuarie, la Inter. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Inter nu se va putea baza pe Francesco Acerbi cel puțin o lună. O absență importantă, ținând cont că, în ianuarie, echipa lui Cristi Chivu va avea multe partide cruciale, în toate competițiile. Aici le amintim, în primul rând, doar pe cele cu Napoli, din Serie A, și Arsenal, din Liga Campionilor. Rămași, astfel, fără unul dintre fundașii centrali de bază, „nerazzurri” și-au îndreptat atenția către Premier League. Vicecampioana Italiei are în vizor un fotbalist de la Liverpool.

Ce fundaș al lui Liverpool a intrat în vederile lui Cristi Chivu

Potrivit tuttomercatoweb.com, Liverpool este dispusă să-l vândă pe Ibrahima Konate pentru aproximativ 15 milioane de euro, pentru a evita să-l piardă gratis câteva săptămâni mai târziu. În ianuarie, fundașul francez intră în ultimele șase luni de contract cu gruparea de pe Anfield, iar părțile nu au ajuns, până acum, la un acord de prelungire.

ADVERTISEMENT

Lui Liverpool îi surâde ideea, mai ales că ar putea reinvesti imediat și să-l aducă pe Marc Guéhi de la Crystal Palace, care, la rândul lui, devine liber de contract în vara anului 2026. În afara internaționalului englez, “cormoranii” îi mai au în vizor pe Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) și Jeremy Jacquet (Rennes).

În aceste condiții, șefii lui Inter iau în considerare să-l aducă pe fundașul central francez al lui Liverpool la Milano în ianuarie. Acesta a jucat în 22 de meciuri, a marcat un gol și a jucat 1.852 de minute în acest sezon. Cel mai probabil, tratativele dintre cluburi vor demara după sărbătorile de iarnă.

ADVERTISEMENT
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Digi24.ro
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri

Inter are nevoie de achiziții în perioada de mercato din ianuarie, mai ales că echipa luptă pe trei fronturi: campionat, Cupa și Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția...
Digisport.ro
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat

Ce alte echipe îl mai doresc pe Ibrahima Konate

Konate, în vârstă de 26 de ani, nu a mai avut randamentul din sezoanele trecute, dar reprezintă, în continuare, o țintă inclusiv pentru Real Madrid. Totuși, ultimele evoluții, l-ar putea costa transferul pe “Bernabeu”.

Există, însă, și alte opțiuni pentru starul lui Liverpool. În afara lui Inter, PSG și Bayern Munchen sunt, de asemenea, interesate de fundașul francez.

ADVERTISEMENT

Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Ibrahima Konate este cotat la 50 de milioane de euro.

Dramă după dramă în familia lui Johan Cruyff! Prin ce trece fiul său...
Fanatik
Dramă după dramă în familia lui Johan Cruyff! Prin ce trece fiul său Jordi
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din...
Fanatik
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri”
Liga 2, live video etapa 17. FC Bihor – Metalul Buzău 1-1. Oaspeții...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 17. FC Bihor – Metalul Buzău 1-1. Oaspeții egalează după un autogol!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai...
iamsport.ro
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai Stoica. Avem respect reciproc'
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu...
viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu mai e nevoie să...". Românii nici că sperau să audă o asemenea VESTE MARE, dar, în sfârșit, se întâmplă! Absolut nimeni nu a mai avut nicio replică de spus când a auzit
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe...
Jurnalul.ro
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric:...
adevarul.ro
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a...
unica.ro
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a avut curajul să vorbească despre asta. Nebănuit cum s-a tratat, de fapt. Povestea ei a devenit virală în câteva ore
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din...
Observatornews.ro
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are...
as.ro
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să...
Libertatea.ro
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
informat.ro
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce...
RTV.NET
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!