Marea campioană a ajuns la sapă de lemn, după ce a pierdut averea de 36 de milioane de euro: ”M-am îndrăgostit orbește”

ADVERTISEMENT

Arantxa Sanchez Vicario, fost lider în clasamentul WTA, a dezvăluit cum a ajuns la sapă de lemn. Marea campioană originară din Spania a pierdut o avere estimată la 36 de milioane de euro din cauza fostului partener de viață.

Cum și-a pierdut averea o fostă jucătoare de tenis

O mare stea a tenisului mondial, câștigătoare a French Open în 1989, 1994 și 1998 și a US Open în 1994, se confruntă cu o situație neplăcută. Arantxa Sanchez Vicario (54 ani) se găsește în de-a lungul carierei. Fosta sportivă a povestit cum a pierdut totul.

ADVERTISEMENT

Fosta jucătoare profesionistă de tenis a subliniat că fostul partener de viață a fost cel care s-a ocupat de finanțe. A fost căsătorită cu afaceristul Josep Santacana, în perioada 2008-2019, cei doi având și doi copii. Din păcate, după ce mariajul s-a destrămat au început să apară problemele pentru fostul lider mondial.

Aceasta a ajuns în fața oamenilor legii cu acuzații grave. Judecătorii au cercetat-o pentru că ar fi ascuns active pentru a evita rambursarea unei datorii către Banca Luxemburgului. Invitată în emisiunea Universo Callejo, a transmis că fostul soț ar fi vinovat pentru tot ce i s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Din păcate, a ajuns la sapă de lemn și a pierdut averea de 36 de milioane de euro. În plus, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. În primă instanță avusese o pedeapsă de 3 ani și jumătate cu executare. Pentru a nu ajunge în spatele gratiilor a fost obligată să achite o datorie uriașă, în valoare de 5,5 milioane de lire sterline către instituția bancară pe care ar fi fraudat-o.

ADVERTISEMENT

Ce consecințe trebuie să suporte fosta sportivă

Fosta tenismenă, care a ocupat locul 1 la nivel mondial în 1995, susține că este o victimă. Sportiva care a fost reprezentantă a țării sale la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, a mai dezvăluit că a fost nevoită să apeleze la ajutor de specialitate pentru a gestiona situația. Astfel, Arantxa Sanchez Vicario a ajuns la terapie.

ADVERTISEMENT

„Am avut încredere în fostul meu soț pentru că era tatăl copiilor mei. M-am îndrăgostit orbește, iar el nu mai este chiar persoana pe care o știam. Este adevărat, aceasta este suma care a apărut în presă (n.r. – 36.000.000 de euro). M-am concentrat pe tenis și nu am gestionat niciodată partea financiară pentru că nu am știut cum.

Am avut încredere în el, iar banii au dispărut. Am rămas eu să suport întreaga povară. Nu am ajuns la închisoare pentru că plătesc băncii 50% din câștigurile mele. Mă supun, chiar dacă în adâncul sufletului meu știu că am fost o victimă. A fost un șoc. A trebuit să merg la terapie.

ADVERTISEMENT

Nu-mi venea să cred. A fost ca și cum m-aș fi trezit dintr-un vis și m-aș fi gândit: «Nu mi se poate întâmpla mie asta»”, a declarat fosta sportivă retrasă din activitate în anul 2004, conform . În altă ordine de idei, după ce a ieșit din circuitul competițional a luat drumul antrenoratului. Face această meserie și astăzi, în Statele Unite ale Americii.