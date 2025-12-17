Marea campioană care a revenit în forță la 41 de ani și a scris istorie! Vrea să participe și la Jocurile Olimpice din 2026

ADVERTISEMENT

Lindsey Vonn vrea să continue șirul victoriilor sale. În vârstă de 41 de ani, schioarea americană care a câștigat cursa de coborâre de la St Moritz (Elveţia), din Cupa Mondială de schi alpin, face un anunț neașteptat.

Vârsta e doar un număr pentru Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a dezvăluit, la un an de la revenirea sa în competiţie faptul că „nu a încetat niciodată să creadă” în performanțele sale. Menționăm faptul că aceasta a doborât recordul pentru cea mai în vârstă câștigătoare în Cupa Mondială de schi alpin.

„Asta mă face foarte fericită şi foarte entuziasmată. Nu am încetat niciodată să cred în mine”, a declarat legenda americană pentru postul elveţian RTS, după ce a doborât recordul.

Campioana a apărut pe podium în lacrimi, iar momentul a fost unul cât se poate de emoționant. Asta cu atât mai mult în contextul în care victoria sa vine la şapte ani şi jumătate după ultimul său succes în circuitul mondial, în coborârea de la Are.

În spate au stat niște eforturi uriașe, însă Lindsey Vonn nu regretă nimic. „Am muncit din greu în ultimele 12 luni pentru a redescoperi ceea ce ştiam că sunt capabilă. Și astăzi cred că le-am arătat tuturor”, a spus .

Campioana în vârstă de 41 de ani vrea să participe și la Jocurile Olimpice

Planurile sale nu se opresc însă doar aici. Lindsey Vonn a mai dezvăluit că un alt ”obiectiv” de-al său îl reprezintă .

Până atunci însă, marea campioană va continua cu alte competiții și are mare încredere în forțele sale. Iar deși multe s-au schimbat în anii săi de activitate, aceasta continuă să progreseze.

„Cea mai mare forță a mea este modul în care virez. Pe teren plat, când este ușor, aveam o mare problemă. Nu generam viteză și nu ne dădeam seama care era problema”, a povestit sportiva recent.

Prin ce schimbări a fost nevoită să treacă Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a mai dezvăluit că pe parcursul carierei sale de aproape două decenii a avut mai multe obiceiuri și echipamente. A fost nevoită să renunțe însă la o mare parte dintre ele odată cu revenirea sa.

Chiar și așa, sportivei îi plac provocările. Astfel, aceasta nu a spus nu când a venit vorba de o schimbare. Amintim și faptul că în 2024, sportiva a suferit o operație de înlocuire parțială a genunchiului.

Odată cu intervenția, aceasta a scăpat de durerea care o afecta pe pârtie. Mai mult de atât, a câștigat mobilitate și în continuare recunoaște că se simte bine atunci când se află pe pârtie.