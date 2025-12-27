Sport

Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama de asta”

O mare campioană anunță că vrea să facă schimbări majore în viața sa. Iar una dintre cele mai importante decizii luate este chiar renunțarea la rețelele de socializare.
Valentina Vladoi
27.12.2025 | 12:59
Marea campioana care renunta la retelele de socializare Cum explica decizia radicala luata Miam dat seama de asta
Carolina Marín renunță la rețelele de socializare. Sursă foto: Instagram /colaj Fanatik
Carolina Marín, campioana olimpică și mondială la badminton din Huelva, e pregătită să înceapă o nouă viață. Sportiva recunoaște că nu se află în cea mai bună formă a ei și că tot ce își dorește este să fie fericită.

Carolina Marín face schimbări importante

Marea campioană anunță în primul rând că vrea să renunțe la rețelele de socializare. Ea a explicat că are nevoie de timp pentru a lua niște decizii legate de viața personală și pentru a analiza unele situații într-un mod diferit.

Carolina Marín a ajuns la concluzia că fericirea poate să vină din mai multe direcții. Și fix asta își dorește și ea să facă. Să găsească aceste lucruri care să îi aducă cu adevărat o împlinire.

„Nu sunt în cea mai bună formă a mea acum, vreau să fiu fericită și, pentru asta, trebuie să găsesc fericirea în multe lucruri”, a transmis marea campioană într-un mesaj online.

Ce s-a întâmplat cu marea campioană

Și totuși ce s-a schimbat în viața sportivei? Carolina Marín povestește că ultima lună a fost destul de copleșitoare pentru ea. Astfel, după ce s-a gândit bine, a decis că o pauză de la social media ar putea aduce mai multe beneficii.

„Mi-am dat seama de asta, mai ales după ultima lună, în care am fost complet copleșită așa că este timpul să mă gândesc la mine, să reflectez cu adevărat asupra multor lucruri. Una dintre deciziile pe care le voi lua este să mă deconectez de la rețelele de socializare”, a remarcat ea.

Carolina Marín nu a spus exact ce s-a întâmplat în ultima perioadă din viața ei. Pe de altă parte, sportiva a ținut să sublinieze faptul că a traversat niște momente destul de dificile.

Carolina Marín a trecut prin momente dificile

Marea campioană le-a mulțumit tuturor celor care s-au gândit la ea și care i-au transmis mesaje frumoase. De asemenea, Carolina Marín este de părere că, din când în când, oricine poate să își arate și latura vulnerabilă.

„Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul constant pe care mi l-ați transmis și pentru empatia voastră. Cred că este important să arătăm uneori puțin din latura pe care vrem să o ascundem. Și societatea trece prin multe dintre aceste situații”, a explicat ea.

În încheiere, sportiva le-a urat urmăritorilor săi un final de an minunat. Și evident, postarea ei a adunat un val de reacții. Nu puțini sunt cei care și-au făcut griji pentru marea campioană.

„Vreau să le mulțumesc tuturor pentru înțelegere și sprijin. Vă doresc un sfârșit de an minunat și, mai presus de toate, un început minunat de an nou”, a concluzionat sportiva.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
