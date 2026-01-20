Marea campioană care și-a pierdut job-ul din cauza unor declarații neașteptate: ”Eram îngrozită”

ADVERTISEMENT

Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au încetat colaborarea însă nu pur și simplu. Cei doi campioni la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022 sunt în centrul atenției după ultimele dezvăluiri făcute.

Gabriella Papadakis, dezvăluiri dureroase despre relația cu Guillaume Cizeron

Practic între cei doi a debutat un adevărat război, iar protagonista este chiar patinatoarea în vârstă de 30 de ani. Într-o carte apărută 15 ianuarie la editura Robert Laffont, intitulată Pour ne pas disparaître (Pentru a nu dispărea), aceasta a dezvăluit motivele pentru care nu a mai colaborat cu Guillaume Cizeron.

Cu alte cuvinte, marea campioană a recunoscut că s-a temut de fostul său partener ani la rând. În rândurile scrise, patinatoarea descrie relația celor doi ca fiind una bazată pe ”control”.

Totodată, ea subliniază faptul că a ajuns să fie „îngrozită” o bună perioadă de timp de „ideea de a fi singură” cu Cizeron. Iar printre altele, aceasta a mai dezvăluit și că .

Fosta mare campioană a rămas fără postul de comentatoare la NBC

Și fix aceste dezvăluiri sunt cele care au făcut-o pe Gabriella Papadakis să își piardă postul de comentatoare la NBC. Menționăm faptul că după ce s-a retras din activitatea sportivă, aceasta comenta , relatează ESPN.

Chiar ea a confirmat faptul că după ce a fost făcută publică cartea, au apărut problemele. Mai exact, s-a ajuns la concluzia că percepția ”neutralității” ei a fost compromisă. Drept urmare, aceasta și-a pierdut dreptul de a mai comenta Jocurile Olimpice.

„Din câte știu eu, ca reacție la depunerea unei notificări oficiale de către Guillaume, care a fost făcută publică, ei (n.r. NBC) au considerat că percepția neutralității mele a fost compromisă și că nu pot comenta Jocurile Olimpice”, a declarat Papadakis, pentru .

Gabriella Papadakis, devastată după cele întâmplate

Gabriella Papadakis nu a primit deloc bine această veste. Marea campioană a fost dezamăgită, cu atât mai mult în contextul în care a debutat recent în cariera de comentator.

„Nu fac față prea bine situației, am plâns mult. Am fost extrem de dezamăgită, pentru că abia începeam cariera de comentator.”, a mai afirmat tânăra în vârstă de 30 de ani, după cele întâmplate.

Menționăm faptul că patinatoarea s-a retras din activitate în luna decembrie 2024. Credea că începe un nou capitol din viața ei la NBC, însă iată că lucrurile aveau să ia o întorsătură neașteptată.

„A pierde oportunitatea de a începe o nouă carieră este foarte greu de acceptat. Înțeleg poziția NBC, dar, da, simt un sentiment de nedreptate”, a mai completat aceasta, pentru sursa citată.