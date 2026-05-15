Marea campioană olimpică a decis să se retragă și să devină asistentă medicală: ”Sunt pur și simplu fascinată de acest domeniu”

ADVERTISEMENT

Fiecare sportiv știe că vine un moment când trebuie să se retragă, iar acum o mare campioană olimpică a făcut anunțul. Aceasta a decis să se retragă și să devină asistentă medicală, precizând că este fascinată de acest domeniu pe care vrea să-l aprofundeze în perioada următoare.

A renunțat la sport pentru a fi asistentă medicală

E specializată în probe de ciclism de anduranță pe pistă, dar acum Katie Archibald (32 ani) a uimit pe toată lumea. Ciclita de elită care a reprezentat Marea Britanie și Scoția la Jocurile Olimpice de la Rio și Tokyo, unde a luat medalia de aur, a șocat o lume întreagă când .

ADVERTISEMENT

Sportiva de origine scoțiană a subliniat că nu va concura la Jocurile Commonwealth-ului de vară de la Glasgow. Campioana olimpică vrea să se dedice unei pasiuni noi, precizând că este atrasă de un domeniu pe care-l consideră foarte atractiv. Vrea să fie asistentă medicală și acum se pregătește pentru această nouă carieră.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent, fosta ciclistă a transmis care este motivul pentru care face această schimbare radicală. Potrivit , sportiva care a cucerit multiple titluri mondiale și europene este conștientă că o așteaptă transformări uriașe, dar vrea să se dedice total acestui domeniu interesant.

ADVERTISEMENT

„Atracția lumii reale mă cheamă de ceva vreme, dar mi-a fost prea teamă să părăsesc lumea pe care o cunosc și o iubesc și, în cele din urmă, să renunț la ceva la care mă pricep. M-am îndrăgostit complet de tot ce înseamnă asta. Când le-am spus prietenilor și coechipierilor că mă retrag din sport au presupus că este pentru că nu făceam față ambelor activități”, a spus Katie Archibald.

ADVERTISEMENT

”Face ca tranziția să fie mai puțin înfricoșătoare”

„Vreau să subliniez că formarea ca asistentă medicală nu mă forțează să mă retrag. În același timp, acest domeniu de care sunt pur și simplu fascinată mă face să privesc cu entuziasm spre viitor, iar asta face ca tranziția să fie mai puțin înfricoșătoare. Nu știu însă unde voi mai găsi aceste sentimente.

ADVERTISEMENT

În ultimul tur al finalei de urmărire pe echipe de la Jocurile Olimpice din Rio 2016, am fost atât de conectată la efort încât – la fel ca în 2014 – parcă mintea mi-a părăsit corpul. Nu știu dacă voi mai putea trăi acea senzație în viitor”, a completat Katie Archibald, mai arată sursa menționată.

În altă ordine de idei, a devenit cunoscută încă de tânără. Sportiva născută în Chertsey, Anglia, dar crescută în Glasgow, Scoția, s-a specializat pe probele de anduranță. A muncit enorm, reușind să iasă în evidență la cursele pe iarbă împotriva bărbaților, precum Jocurile Highland. Apoi, a fost selectată pentru lotul academiei Marii Britanii de pe velodromul din Manchester.

ADVERTISEMENT

La doar 19 ani a primit oportunitatea de a concura la Jocurile Olimpice ale Commonwealth-ului. Ulterior, s-a remarcat la Jocurile de la Tokyo, unde a cucerit argintul pe echipe. De asemenea, în palmaresul lui Katie Archibald se găsesc două medalii de aur, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016) și Tokyo (2021).

Drama care i-a marcat existența

În planul sentimental Katie Archibald a avut o relație amoroasă cu Rab Wardell, care a decedat în 2022, la vârsta de 37 de ani. Bărbatul, care era campion la mountain bike, a murit în urma unui stop cardiac. Evenimentul nefericit este o mare dramă în existența ciclistei din Scoția. Aceasta a discutat pe marginea subiectului sensibil cu sufletul trist.

Înainte de Campionatele Mondiale de Ciclism UCI din Glasgow 2023 și-a amintit cum a început totul. S-a trezit în jurul orei 9 dimineața și l-a găsit gâfâind după aer. Inițial, nu a realizat cât de gravă este situația iubitului ei, oferindu-se să îi aducă un pahar cu apă. Ulterior, a apelat numărul de urgență. Din păcate, paramedicii nu i-au mai putut salva viața.

„Adevărul este că nu sunt chiar în poziția de a… Ultimele săptămâni au fost… totul este încă de rahat. Deci nu este doar un campionat mondial pentru mine. Se simte mult mai mare. Mai mare decât orice Jocuri Olimpice. Mai mare decât orice am făcut vreodată. Rab iubea acest sport.

Iubea legendele acestui sport. Iar aceste campionate mondiale și conversațiile care au loc în jurul lor, simt eu, sunt o șansă pentru oameni să vorbească despre el ca despre una dintre acele legende. De aceea vorbesc acum”, a explicat Katie Archibald, pentru .