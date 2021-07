Marea coaliție anti-Orban din Ungaria. De la extremiștii Jobbik la militanții pentru drepturile LGBT

Opoziția din Ungaria și-a unit forțele într-o coaliție de proporții pentru ca la alegerile din 2022 să-l înfrângă pe Viktor Orbán, liderul partidului de dreapta Fidesz, care ocupă funcția de prim-ministru din anul 2010. Însă diversitatea foarte mare din această coaliție – de la tineri liberali la conservatori din micile orașe – este considerată o sabie cu două tăișuri.

Într-o analiză , se arată că, deși matematic Orbán ar putea să piardă puterea din primăvara anului viitor, eterogenitatea coaliției înseamnă că tensiunile și rivalitățile pot fi cu greu ținute în frâu pentru atingerea obiectivului comun.

Dacă Orbán mai obține un mandat, relațiile reci dintre Budapesta și Uniunea Europeană vor fi și mai tensionate. Orbán a părăsit deja Partidul Popular European, iar premierul olandez Mark Rutte a sugerat luna trecută că poate ar fi mai bine ca Ungaria să iasă cu totul din UE.

O coaliție a disperării

În schimb, o înfrângere a Fidesz ar da posibilitatea resetării relațiilor ungaro-europene, deși modul în care această resetare se va face este greu de anticipat, ținând seama de diversitatea ideologică a opoziției unite. „Opoziția anti-Orbán din Ungaria este produsul disperării. De la politicile identitare ‘woke’ (curent de stânga care se axează pe combaterea discriminării pe criterii de rasă, sex sau orientare sexuală – n.red.) la discurs sexist, rasist, profund reacționar, totul poate fi găsit în interiorul acestei opoziții”, a declarat filosoful Gáspár M. Tamás, un disident din epoca comunistă care apoi a fost și membru al Parlamentului ungar.

Eșecurile anterioare în fața lui Orbán le-au determinat pe cele șase partide să facă pasul de a-și uni forțele la sfârșitul anului 2020. Ele vor trebui să desemneze un cadidat comun pentru funcția de prim-ministru, în urma unor alegeri interne în două tururi care se vor desfășura în acest an. Toți cei șase politicieni care candidează sunt încrezători că pot obține victoria, dar admit provocările enorme pe are trebuie să le înfrunte pentru a pune capăt perioadei Orbán, unul dintre cei mai longevivi șefi de guverne din Europa și care are o reputație de actor politic nemilos, reputație construită în trei decenii de experiență.

Pe plan interne, includerea în coaliție a unui partid socotit de extremă dreaptă și cu un trecut antisemit, Jobbik, este greu acceptată de grupurile mai liberale din opoziție. Diferențele de opinii au apărut cu claritate odată cu legea prin care este interzisă prezentarea către minori a materialelor care promovează homosexualitatea sau schimbarea de sex. Un alt motiv de dispute este procesul de selectare a candidaților comuni în circumscripțiile electorale. Alte motive de îngrijorare pentru liderii coaliției antiguvernamentale sunt legate de atacurile din partea presei care, în mare parte, a ajuns să fie controlată de către Fidesz. De asemenea, la începutul lunii, un consorțiu media internațional a arătat că ale adversarilor politici.

Electoratul anti-Orbán, greu de mobilizat

În schimb, liderii opoziției speră să obțină voturile alegătorilor îngrijorați de starea democrației din Ungaria. Klára Dobrev, vicepreședinte al Parlamentului European și candidatul Coaliției Democrate, formațiune liberală de stânga, la funcția de premier, susține că a apărut un nou tip de votant „pentru care nu mai este important dacă este de dreapta sau de stânga, dacă este liberal sau social-democrat, dar este important să fii democrat.” De asemenea, ei mai speră să capitalizeze electoral frustrările ungurilor legate de corupție și de problemele economice.

„Credem în șanse egale pentru fiecare, în meritocrație în loc să pupi mâna politicienilor și a lui Viktor Orbán ca să ai succes în afaceri sau politică. Oamenii s-au săturat de acest sistem”, crede András Fekete-Győr, un alt candidat la nominalizarea pentru postul de premier, liderul partidului centrist Monumentum.

Un sondaj recent al Institutului IDEA pare să confirme optimismul opoziției: 37% dintre unguri se declară susținători ai opoziției unite, cu un procent mai mult decât Fidesz. În schimb, printre respondenții care au afirmat că vor merge sigur la urne, Fidesz are un ușor avantaj, cu 47%, față de cele 45% ale opoziției. Asta arată că opoziția are încă probleme să-i motiveze pe cetățenii nemulțumiți de Orbán să vină la urne.

„Scopul meu este nu doară să menținem sau să mobilizăm votanții opoziției, ci să extind această tabără pentru că schimbarea de guvern va depinde de asta”, spune primarul din Budapesta, Gergely Karácsony, politicianul cotat cu cele mai mari șanse de a deveni candidatul comun al opoziției pentru postul de șef al Guvernului. Un alt aspirant este József Pálinkás. un fost ministru Fidesz care s-a distanțat de fostul său partid. Pálinkás crede că opoziția poate câștiga „dacă renunță la rivalitățile interne și încearcă să desemneze cei mai buni, cei mai potriviți candidați în circumscripțiile electorale”.

De la teama de Jobbik la teama de Fidesz

Ultimul pe lista potențialilor premieri ai opoziției este Péter Jakab, liderul Jobbik, partid naționalist care a renunțat în ultimii ani la discursul antisemit și împotriva romilor. Pentru a convinge cele două comunități de sinceritatea renunțării la acest gen de discurs, Jabak, el însuși cu o bunică evreică, a afirmat: „Dacă se temeau de vechiul Jobbik, acum ar trebui să se teamă de actualul Fidesz.” Însă Jobbik a testat soliditatea coaliției opoziției când s-a alăturat Fidesz și a votat în favoarea legii de combatere a pedofiliei, care include și interzicerea promovării și prezentării homosexualității minorilor. „Chiar dacă salvăm viața unui singur copil de un infractor sexual, atunci această lege merită adoptată”, s-a justificat Jakab.

Confruntat cu coalizarea opoziției, Fidesz încearcă să dea impresia de soliditate. „E exact ca în fotbal. În mod firesc, înaintea fiecărui meci, echipele analizează jocul adversarului, dar în fina planul tactic al adversarului este neinteresant. Cheia victoriei este întotdeauna jocul propriei echipe”, a afirmat Tamás Deutsch, unul dintre fondatorii Fidesz.

Pe de altă parte, mașinăria media a guvernului încearcă să difuzeze cât mai amplu mesajele Fidesz, iar alegătorilor le sunt trimise în poștă scrisori din partea lui Orbán. Acesta a convocat un care va avea loc cu câteva luni înainte de alegeri și despre care opoziția susține că ar conține întrebări înșelătoare și care ar stigmatiza această comunitate.

Chiar și dacă opoziția unită ar reuși să înfrângă Fidesz și să-și mențină coeziunea și după alegeri, există dubii că oamenii lui Orbán ar putea fi îndepărtați. Acesta și-a instalat apropiații în funcții importante în stat, cu mandate pe termen lung. Pentru a se reveni asupra unora dintre reformele lui Orbán ar fi nevoie de o majoritate de două treimi în Parlament, majoritate pe care este foarte puțin probabil ca opoziția unită de acum să o obțină.