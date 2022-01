Marea coaliție PNL-PSD, la cuțite în criza facturilor la energie. Ce soluții are artizanul acestui mariaj, președintele Iohannis

Dacă problema certificatului verde doar a agitat apele în coaliția PNL-PSD, criza facturilor la energie s-a lăsat cu cereri de demisie, ba a ministrului liberal de la Energie, ba a șefului ANRE, numit de PSD. Analiștii politici sunt de părere că aceste două episoade ne arată că mariajul dintre cele două mari partide nu funcționează, iar ruperea coaliției ar putea fi evidată chiar de artizanul acesteia, președintele Iohannis.

Însă, în contextul în care la orizont se prefigurează o nouă criză pe Justiție, unde nu pare să poată exista un compromis pe teme sensibile precum desființarea Secției Speciale, politologii susțin că marele mister rămâne în continuare care sunt interesele șefului statului.

Coaliția PNL-PSD, cu cuțitele pe masă în criza facturilor la energie

Începutul de an a adus un nou scandal în , după ce populația a început să primească primele facturi mărite la energie și gaze, iar Legea consumatorului vulnerabil s-a dovedit a fi complet ineficientă. a venit cu primele critici la adresa ministrului Virgil Popescu, susținând că liberalul nu l-a ținut la curent cu criza energetică. Câteva zile mai târziu, vicepreședintele PSD Mihai Tudose a cerut public demisia ministrului Energiei. „Sunt un pic decepționat de aceste prestări succesive contondente, eu sunt convins că domnul ministru face tot ce poate. Din păcate, cam atâta poate. Cred că ar fi cazul să încercăm și cu altcineva”, a declarat acesta miercuri, 12 ianuarie.

Reacția PNL nu s-a lăsat așteptată. Președintele partidului, Florin Cîțu, a caracterizat propunerea lui Ciolacu de reducere a TVA pentru energie ca fiind o „propunere electorală” ce amintește de măsurile lui Liviu Dragnea. Joi, 13 ianurie, deputatul Gheorghe Pecingină, un apropiat al liderului PNL, a susținut că vina principală pentru criza energetică o poartă Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE), instituție condusă de parlamentarul PSD, Dumitru Chiriță.

Mai mult, acuzațiile la adresa ANRE au fost reluate apoi chiar de către liderul PNL, Cîțu indicându-l și el pe șeful instituției ca vinovat pentru criza energetică, spunând că ANRE trebuie să se asigure ca toate companiile furnizoare de energie să joace corect după regulile pieței.

Analiștii politici sunt de părere că acest episod confirmă așteptările privind funcționarea unei coaliții formate din două partide ce continuă să rămână adversare.

„Tensiunile din cadrul coaliției au apărat chiar înainte de criza energetică. Să nu uităm de episodul cu certificatul verde, venite practic imediat după ce s-a format noul guvern. Deci s-ar putea ca asta să fie formula în care să funcționeze coaliția, chiar și pe o perioadă mai lungă. Adică cu un PSD care domină, care până la urmă își impune deciziile chiar dacă premierul este de la PNL, și un PNL care se poartă mai degrabă ca și cum ar fi în opoziție. Adică este în permanentă opoziție cu deciziile miniștrilor PSD. Și pentru că miniștrii PSD dețin portofoliile principale, atunci ești practic în opoziție față de guvern în general.

E greu de spus cât va dura acest mod de lucru în coaliție. E posibil ca acest tip de echilibru să se perpetueze mult timp, să avem o coaliție care să meargă din criză în criză pentru că PNL nu are altă soluție și nici nu-i convine să-și asume eșecurile guvernului. Și atunci avem soluția asta ambiguă, în care este la guvernare, dar critică ca și cum ar fi în opoziție”, a declarat pentru FANATIK sociologul Mircea Kivu.

Coaliția PNL-PSD funcționează așa cum ne așteptam

Trebuie aminti că după criticile la adresa ANRE, liberalii ripostat joi cu o serie de critici la adresa ministrului Alexandru Rafila. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a pus la îndoială măsurile de pregătire pentru valul cinci al pandemiei, susținând că înainte de sărbători ministrul PSD „a venit cu relaxări, ca și când nimic nu s-ar întâmpla”. Analiștii politici sunt de părere că cu o astfel de dinamică, coaliția aflată la guvernare se îndreaptă spre un divorț definitiv.

„Coaliția pare că funcționează așa cum ne așteptam. La fiecare criză apărută fiecare din cei doi parteneri va încerca să dea vina pe celălalt. Asta se întâmplă și în ceea ce privește gestionarea pandemiei, certificatul verde, asta se întâmplă și în ceea ce privește criza energetică. De fiecare dată când va apărea o problemă cu consecințe negative asupra unei părți din societate, fiecare din cele două partide va încerca să găsească vinovatul la celălalt partener de guvernare.

Asta binențeles, dacă nu vor reuși să găsească vinovatul în exteriorul coaliției, mai ales că acest lucru va deveni tot mai greu. Dacă până acum au mai spus de vreo două ori că a fost vina USR-ului, de acum va fi din ce în ce mai greu, mai ales că USR nu a avut nici premierul și nu a fost nici principalul partid de guvernare.

În consecință cred că acest scenariu se va tot repeta până în momentul în care această coaliție se va rupe definitiv”, a declarat pentru FANATIK analistul politic Adrian Zăbavă.

Analistul politic Sorin Ioniță, expert în politici publice în cadrul EFOR, este de părere că în criza energetică tensiunile din cadrul coaliției sunt reale, în condițiile în care nu pare a exista o soluție facilă la această problemă.

„Așa va funcționa de fiecare dată când apare o problemă reală, și o problemă cu miză așa cum este criza energetică. Ei pregătiseră un fel de teatru de păpuși, unde să se facă că se ceartă pe teme minore, să se mai împungă așa, și în general treaba să meargă înainte. Adică pe algoritm, cum și-au împărțit, adică să mănânce liniștiți banii PNRR.

Dar din păcate apar astfel de crize unde miza crește, poporul se enervează și atunci este inevitabil să înceapă să dea vina unii pe alții. Acum USR-ul a rămas cam departe în urmă, l-au scos cam de mult de la guvernare, nu prea mai merge să dai vina pe ei și atunci apar efectele astea de ceartă internă. Cât de mult pot fi ținute sub control rămâne de văzut, dar nu e numai regie, pe tema cu energia lucrurile chiar escaladează. Pentru că nu au o soluție, nici nu se întrevede una și nici nu au vreo idee despre ce să facă. Iar miza e cine rămâne cu cartoful în brațe”, a declarat Sorin Ioniță pentru FANATIK.

Va interveni președintele Iohannis pentru a calma coaliția?

Președintele Iohannis, în fapt, arhitectul marii coaliții PNL-PSD, declara chiar în urmă cu câteva zile că țara noastră are acum o coaliție solidă în parlament. „La finalul anului trecut clasa politică din România a dovedit maturitate democratică. Printr-un proces care nu a fost deloc uşor dar care este firesc, a fost construită o coaliţie solidă în parlament”, spunea șeful statului la Cotroceni.

„Cred că obiectivul lui Iohannis pe termen scurt este ca această coaliție să funcționeze, în anumite limitări, dar să funcționeze. În consecință, cred că atunci când temperatura celor doi parteneri va crește excesiv, acesta va încerca să o tempereze. Cred că acesta va fi rolul să de acum înainte. Din puținele informații pe care le-am avut până acum, și anume legat de întâlnirile informale cu miniștri și de intervenția aia pe certificatul verde, înțelegem că președintele Iohannis își va asuma un rol de factor de echilibru, mediator, supervizor al acestei coaliții.

În consecință, cred că va acționa și pe mai departe la fel, iar în momentul în care cei doi parteneri vor ajunge la un nivel al certei publice, al scandalului public, care să facă rău coaliției și care să pună sub semnul întrebării existența acesteia, cred că atunci șeful statului ca încerca să apese pe niște butoane și să-și liniștească partenerii. Până la un moment dat, pentru că este clar că această coaliție nu poate funcționa până la următoarele alegeri”, este de părere analistul Adrian Zăbavă.

Pe de altă parte, criza energetică nu vine cu niște soluții evidente, fără costuri de imagine, iar implicarea directă a șefului statului ar fi o decizie riscantă pentru acesta.

„Țara este într-o situație extrem de proastă, și Iohannis nu cred că are soluții la această criză și probabil că din acest motiv nu va dori să se implice. Nu are niciun interes să intervină. La fel cum nici să lase PNL-ul la mâna PSD-ului nu este o soluție pentru el. Problema este că strategia pe termen lung a președintelui Iohannis pare greu de înțeles”, a completat și Mircea Kivu.

Debarcarea lui Florin Cîțu, soluție pentru Iohannis

Una din soluțiile pentru detensionarea crizelor din coaliție ar putea fi debarcarea lui Florin Cîțu din fruntea PNL, susține sociologul Vladimir Ionaș, care crede că liderul liberal se dovește un personaj politic cu care nimeni nu poate colabora. În plus, susține acesta, președintele Iohannis ar fi gata să facă un astfel de gest pentru salvarea coaliției.

„E clar că așa va funcționa coaliția actuală. Așa a funcționat și coaliția anterioară, PNL-USR, dar din motive diferite. PNL și USR se luptau în mare parte pe același electorat. PNL și PSD se luptă pe electorate diferite și fiecare din ele trebuie șă-și mulțumească propriul electorat și atunci vom avea astfel de mesaje dure de la liderii PSD pentru miniștrii PNL și vice-versa. Nu e o surpriză.

Cred că este și o problemă de comunicare la nivelul conducerilor celor două partide. Cu domnul Cîțu este greu să colaborezi. Cred că este una din problemele care va duce chiar și la ruperea acestei coaliții este exact funcția de președinte al PNL și numele persoanei care ocupă această funcție.

Președintele Iohannis este artizanul alegerii domnului Cîțu în funcția de președinte al PNL, și, din câte cunosc, la ora actuală trebuie doar să-și dea ok-ul pentru viitorul președinte al PNL. Există o tabără numeroasă în interiorul partidului care își dorește schimbarea domnului Cîțu, există și ceva nume de oameni care își doresc să ocupe această funcție, trebuie doar ca președintele să înțeleagă nevoia schimbării. Probabil că simte că este prea devreme și vrea să mai aștepte câteva luni. Cred încă că în acest an PNL-ul trebuie șă-și schimbe conducerea dacă vrea să supraviețuiască pe scena politică”, a declarat pentru FANATIK sociologul Vladimir Ionaș de la Grupul de Studii Socio -Comportamentale Avangarde.

Justiția, următoarea criză la orizontul coaliției

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a anunțat joi, 13 ianuarie, că până la jumătatea lunii februarie proiectul de desființare a Secției Speciale va fi depus în parlament. Deși a refuzat să ofere detalii, ministrul a promis că nu va exista un SIIJ 2.0, o referință probabil la propunerea UDMR de anul trecut care s-a opus ca prin desființarea SIIJ, dosarele de corupție cu magistrați să se întoarcă la DNA. Criticii au susținut atunci că propunerea UDMR ca dosarele de corupție cu magistrați să fie preluate de o altă structură din PG nu reprezintă în fapt decât o reînființare a SIIJ sub o altă denumire.

„Asupra desființării nu mai există vreo îndoială. Până la jumătatea lunii februarie parlamentul va primi proiectul. În ce privește discuțiile tehnice, prototipul de proiect este discutat la nivel de lideri de coaliție și lideri din sistem. Nu pot divulga acum acest lucru până când coaliția nu se va pronunța ferm. Sunt mai multe variante. Nu vom ști în seara asta cum va funcționa secția, dar vestea bună este că se va ști cât de curând. Am exclus SIIJ 2.0. Ar fi ceva neserios”, într-o emisiune la Antena 3.

Anunțul ministrului Justiției vin astfel în contextul în care vineri, 14 ianuarie, Didier Reynders, Comisarul pentru justiție al CE, a declarat pentru că Bruxelles-ul ar putea aplica sancțiuni României din cauza poziției ”permanente și persistente” a Curții Constituționale împotriva supremației deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Publicația londoneză subliniază că , decizii care cer imperativ desființarea SIIJ. „În primul rând, trebuie să implementezi hotărârile CJUE, stop Secției Speciale. Apoi, dacă doriți să puneți în aplicare un nou sistem, vom verifica”, a spus Didier Reynders, care a subliniat că este atent la orice tactică de tergiversare din partea oficialilor de la București.

Magistrații români subliniază că singura soluție pentru autoritățile de la București este desființarea Secției Speciale și întoarcerea la DNA a dorelor de corupție. „Nu avem decat o soluție: sa respectăm regulile europene in privinta justitie. SIIJ trebuie sa dispară si dosarele sa se întoarcă la parchetele obișnuite, ca înainte de a inventa aceasta instituție ciudata de anchetat magistratii”, a declarat pentru FANATIK judecătorul Cristi Danileț.

Își va apăra Iohannis imaginea pe Justiție?

Desființarea Secției Speciale a fost în fapt ultimul capitol închis în negocierile dintre PSD și PNL pentru formarea actualei coaliții. Liderul PSD și-a exprimat public susținerea pentru această secție de parchet, ba chiar le-a reproșat liberalilor, în cadrul negocierilor din luna noiembrie că au stat la guvernare doi ani, timp în care putea desființa SIIJ.

De altfel, premierul Nicolae Ciucă anunța în 20 noiembrie încheierea acestor negocieri privind SIIJ, însă fără a oferi alte detalii despre ce anume se va întâmpla cu dosarele de corupție ale Secției, dacă aceastea se vor întoarce la DNA sau la o altă structură de parchet. „S-a închis şi capitolul Justiţie. Până la 31 martie – SIIJ să fie desfiinţată şi, ulterior, să se reînfiinţeze o structură care să se ocupe de probleme, o structură care să poată să respecte directiva CJUE şi MCV”, declara Nicolae Ciucă.

„Pentru președintele Iohannis această coaliție are încă o miză, și pentru faptul că este asociat cu ea și cu această majoritate pe care el a făcut-o și pentru care și-a sacrificat din imagine. Are un interes clar ca această coaliție să funcționeze.

Problema este că nu știm însă ce vrea el în viitor. Adică care e viitorul lui în funcție de care să judecăm care este miza lui în acest moment. Dacă se retrage în doi ani, atunci nu prea mai contează. Dar dacă are alte planuri atunci contează cum joacă acest joc acum. E clar că nu-i convin aceste tensiuni în coaliție, survenite atât de repede, dar nu știu dacă are cu ce să-i țină sub control. Deocamdată are cu serviciile prin care controlează toată facțiunile, și de la vârful PNL și pe Ciolacu. Dar lucrurile astea pot să scape de sub control, pentru că România nu e Rusia”, este de părere Sorin Ioniță.

În opinia acestuia, pe tema Justiției președintele Iohannis și-a pierdut clar imaginea de reformator pe care o avea în Europa, dar orice speculație cu privire la o decizie a șefului statului se oprește, din nou, în interesale sale privind actuala coaliție, interese ce rămân încă necunoscute.

„În ceea ce privește Justiția, Predoiu a fost pus acolo tocmai ca să găsească soluții care nu crează crize în coaliție, și din punctul ăsta de vedere probabil că au ales cel mai bun om. El știe să o întoarcă la abureală, să facă chestii la mijloc. Dar întrebarea este dacă se mai poate și dacă mai poți să duci cu vorba Europa.

În ultimii doi, trei ani am ridicat mereu problema Justiției în discuțiile cu Europa, Iohannis a fost în mijlocul acestor chestii, și el trecea drept reformator. Acuma, de câteva luni de zile, s-a absorbit în Europa că el făcea de fapt un joc dublu și că acest lucru nu mai este un secret. Și odată ce a pătruns idee asta în presa vestică, nu o mai schimbi. Are o presă proastă de ceva timp. Presa germană de calitate, cei care comentează echilibrat, s-au întors contra lui, nu mai are imaginea aia de „germanul care conduce România” ci de omul care face jocuri duble și anti-reformator.

Pare că pe vremuri lui Iohannis îi păsa de imaginea lui în vest, și că avea niște planuri pe acolo, și din acest motiv cred că acest lucru îl doare foarte tare. Iar asta va conta mult în ceea ce se va întâmpla în chestia asta cu Justiția, prentu că Predoiu va face ce îi spune Iohannis până la urmă. Dar nu știm ce vrea Iohannis. A rămas marele mister. Ce vrea de la noi, ce vrea de la partide și ce vrea de la viața lui”, a declarat pentru FANATIK Sorin Ioniță.