Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a rămas cu un gust amar după eliminarea suferită de Rapid din Cupa României Betano, încă din faza grupelor. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a făcut egal în deplasare cu CFR Cluj, scor 1-1, dar nu i-a fost suficient pentru calificarea mai departe în sferturi.

Unde crede Cristi Săpunaru că a pierdut Rapid calificarea mai departe în Cupa României Betano

Giuleștenii au încheiat Grupa A doar pe locul 3, cu 4 puncte, fiind depășiți de adversarii de marți seară, CFR Cluj, 5 puncte, și de FC Argeș, echipă care a terminat grupa cu maximum de puncte, 9.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al Rapidului s-a arătat dezamăgit de faptul că jucătorii lui Gâlcă nu au riscat mai mult în Gruia, în condițiile în care știau de dinainte de meci că puteau să se califice mai departe doar cu o victorie.

De asemenea, Săpunaru a mai apreciat și că această calificare s-a pierdut din perspectiva echipei sale de suflet odată cu acea înfrângere suferită în etapa a doua a fazei grupelor cu FC Argeș la Mioveni, scor 1-2.

ADVERTISEMENT

„Cred că totul se trage de la meciul cu FC Argeș. E păcat, pentru că eu am considerat anul ăsta Rapid are un lot bun și putea să câștige Cupa. Rapid a fost temătoare, după gol a început să joace. A fost prea puțin. Nu poți să riști de la început, se poate înscrie și în minutul 90. După 0-1, chiar nu mai aveau nimic de pierdut, dar nici la 0-0 nu era nimic câștigat”, a spus Cristi Săpunaru în direct la după

ADVERTISEMENT

Suporterii Rapidului nu au reacționat deloc bine după această eliminare din Cupa României Betano

De asemenea, nici suporterii rapidiști nu au primit chiar foarte bine această eliminare din Cupa României Betano, în mod așteptat și firesc de altfel, în contextul în care această competiție a reprezentat mereu un obiectiv pentru echipa din Giulești în ultimii ani, cel puțin la nivel de discurs public din partea conducerii, staff-ului tehnic și jucătorilor. La finalul partidei din Gruia,