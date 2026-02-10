Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo”

Cristi Săpunaru, extrem de dezamăgit după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano încă din faza grupelor! Ce verdict a dat fostul căpitan al giuleștenilor
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.02.2026 | 22:36
Marea dezamagire a lui Cristi Sapunaru dupa ce Rapid a parasit Cupa Romaniei Betano Totul se trage de acolo
ULTIMA ORĂ
Cristi Săpunaru la ultimul său meci pentru Rapid. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a rămas cu un gust amar după eliminarea suferită de Rapid din Cupa României Betano, încă din faza grupelor. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a făcut egal în deplasare cu CFR Cluj, scor 1-1, dar nu i-a fost suficient pentru calificarea mai departe în sferturi.

Unde crede Cristi Săpunaru că a pierdut Rapid calificarea mai departe în Cupa României Betano

Giuleștenii au încheiat Grupa A doar pe locul 3, cu 4 puncte, fiind depășiți de adversarii de marți seară, CFR Cluj, 5 puncte, și de FC Argeș, echipă care a terminat grupa cu maximum de puncte, 9.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al Rapidului s-a arătat dezamăgit de faptul că jucătorii lui Gâlcă nu au riscat mai mult în Gruia, în condițiile în care știau de dinainte de meci că puteau să se califice mai departe doar cu o victorie.

De asemenea, Săpunaru a mai apreciat și că această calificare s-a pierdut din perspectiva echipei sale de suflet odată cu acea înfrângere suferită în etapa a doua a fazei grupelor cu FC Argeș la Mioveni, scor 1-2.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

„Cred că totul se trage de la meciul cu FC Argeș. E păcat, pentru că eu am considerat anul ăsta Rapid are un lot bun și putea să câștige Cupa. Rapid a fost temătoare, după gol a început să joace. A fost prea puțin. Nu poți să riști de la început, se poate înscrie și în minutul 90. După 0-1, chiar nu mai aveau nimic de pierdut, dar nici la 0-0 nu era nimic câștigat”, a spus Cristi Săpunaru în direct la Digi Sport după CFR Cluj – Rapid 1-1. 

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

Suporterii Rapidului nu au reacționat deloc bine după această eliminare din Cupa României Betano

De asemenea, nici suporterii rapidiști nu au primit chiar foarte bine această eliminare din Cupa României Betano, în mod așteptat și firesc de altfel, în contextul în care această competiție a reprezentat mereu un obiectiv pentru echipa din Giulești în ultimii ani, cel puțin la nivel de discurs public din partea conducerii, staff-ului tehnic și jucătorilor. La finalul partidei din Gruia, fanii prezenți pe stadion i-au luat la rost pe fotbaliștii antrenați de Costel Gâlcă. 

Tottenham – Newcastle 0-1, live video în exclusivitate pe Voyo. Spurs primește gol...
Fanatik
Tottenham – Newcastle 0-1, live video în exclusivitate pe Voyo. Spurs primește gol în ultima fază a primei reprize. Radu Drăgușin este titular
Cu cine joacă CFR Cluj și FC Argeș în sferturile Cupei României Betano!...
Fanatik
Cu cine joacă CFR Cluj și FC Argeș în sferturile Cupei României Betano! Se anunță meciuri tari în faza următoare a competiției
Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru...
Fanatik
Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru echipa sa! Scor halucinant la finalul meciului Al-Ittihad – Al-Gharafa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol...
iamsport.ro
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol încasat: 'Singurul patron din România de care mi-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!