Marea dezamăgire a lui Marius Lăcătuș la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Ce s-a întâmplat în Ghencea. Exclusiv

Joi, 7 mai, s-au împlinit 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc: cucerirea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. La 7 mai 1986, formația din Ghencea a învins-o pe FC Barcelona la loviturile de departajare, într-o finală disputată la Sevilla. Eroul acelui meci a fost regretatul Helmuth Duckadam, care a rămas în istorie după ce a apărat patru penalty-uri consecutive. Pentru a celebra momentul istoric, membrii generației Steaua ’86 au participat la meciul Steaua – Sepsi, din etapa a 8-a din play-off-ul Ligii secunde, însă Marius Lăcătuș nu a plecat fericit de la stadion.

Marea dezamăgire a lui Marius Lăcătuș la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Ziua de 7 mai are o însemnătate aparte, în 1986 Steaua reușind să câștige Cupa Campionilor Europeni în fața lui Barcelona, la Sevilla. Pentru a sărbători împlinirea a 40 de ani, generația Steaua ’86 a răspuns „prezent” la partida dintre Steaua și Sepsi, din Liga a 2-a. Meciul s-a încheiat cum nu se poate mai rău, covăsnenii stricând celebrarea și impunându-se cu scorul de 0-2.

Totuși, de pe stadionul Ghencea. Din informațiile FANATIK, „Fiara” și-a dorit ca, pe 7 mai, cartea sa, „LĂCĂ7UȘ – 7 PAȘI”, să poată fi cumpărată de fani de la magazinul clubului. Cum duelul a adunat peste 10.000 de suporteri, cu siguranță volumul s-ar fi vândut foarte bine.

Deși este o legendă a clubului din Ghencea, Marius Lăcătuș nu a mai obținut aprobarea, așa cum s-a întâmplat la lansare, când toate exemplarele au fost vândute. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, cel care nu a semnat este juristul clubului Steaua, Cristi Marian. În urma celor întâmplate, fostul atacant a fost extrem de supărat la sărbătoarea Stelei.

Radu Miruță, promisiune pentru eroii de la Steaua ’86

și le-a transmis foștilor jucători că Ministerul Apărării va sprijini rezolvarea procedurilor birocratice necesare pentru ca CSA Steaua București să aibă drept de promovare în SuperLigă. În același timp, ministrul le-a cerut legendelor echipei care a cucerit CCE în 1986 să contribuie la găsirea unui investitor din mediul privat și să faciliteze dialogul cu acesta.

„Am o rugăminte și o invitație către acești campioni respectați, cunoscuți la nivel internațional: să intermedieze interacțiunea cu anumite entități private, interesate să investească la Steaua. Garantez că Ministerul Apărării, până în momentul în care un investitor privat va accepta să investească, va rezolva problema birocratică astfel încât Steaua să poată ajunge în SuperLiga.

Nu cred că acest drum mai poate fi întors și mă voi asigura că aceste lucruri se vor întâmpla în zilele imediat următoare, cu privire la decizia birocratică internă din minister, pentru a putea fi depășită bariera birocratică”, a declarat Radu Miruță vizavi de posibilitatea de promovare a „militarilor”.