Marea dezamăgire a lui Mirel Rădoi după Eyupspor – Gaziantep 3-0: „Am avut patru ocazii clare de a marca”

Gabriel-Alexandru Ioniță
25.04.2026 | 19:08
Mirel Rădoi (45 de ani) a debutat cum nu se putea mai prost în Turcia. Noua sa echipă, Gaziantep FK, a pierdut în deplasare cu Eyupspor, scor 0-3, în cadrul etapei cu numărul 31. Toate golurile din această partidă au fost marcate în repriza a doua, în minutele 62, 65 și 78. La oaspeți, Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost integraliști, în vreme ce Denis Drăguș a fost introdus pe teren în minutul 64.

Mirel Rădoi, prima reacție după Eyupspor – Gaziantep FK 3-0

La gazde, Denis Radu, împrumutat de la Petrolul Ploiești până la finalul acestui sezon, a fost titular. El a oferit pasa decisivă la golul de 1-0, iar ulterior, în minutul 66, a fost schimbat. În urma acestui rezultat, Eyupspor a rămas provizoriu deasupra liniei locurilor retrogradabile, în vreme ce Gaziantep FK se află în prezent pe locul 10 în clasament, cu 37 de puncte, fără prea mari emoții în ceea ce privește lupta pentru rămânerea în Superliga Turciei și în sezonul viitor.

Ce ar fi putut schimba soarta meciului în viziunea antrenorului român

La finalul meciului, Mirel Rădoi a subliniat în mod special faptul că echipa sa a ratat câteva ocazii bune de a marca în prima repriză. Astfel, el a apreciat cu această ocazie că, în cazul în care ar fi reușit să intre cu avantaj la pauză, Gaziantep FK ar fi avut șanse mari chiar să câștige această partidă în cele din urmă. Pe de altă parte, fostul selecționer al României a transmis că este nevoie ca, împreună cu „elevii” săi bineînțeles, să corecteze într-un timp cât mai scurt problemele la nivel de joc, în special în plan defensiv, identificate la acest meci pierdut cu Eyupspor.

„Rezultatul nu a fost cel pe care îl așteptam. Am venit aici să obținem cele trei puncte, dar nu am reușit. Privind jocul, pot spune că am avut patru ocazii clare de a marca. Dacă am fi fructificat aceste șanse, lucrurile ar fi putut sta diferit. Analizând golurile pe care le-am primit, trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede.

Trebuie să învățăm din erorile noastre. A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a declarat Mirel Rădoi după Eyupspor – Gaziantep FK 3-0, citat de jurnaliștii turci de la TRT Spor. Acesta a fost cel mai slab debut înregistrat de Mirel Rădoi până acum în cariera sa de antrenor. Gaziantep FK mai are de jucat în ultimele trei etape rămase de disputat din această stagiune de Superliga Turciei cu Beșiktaș și Istanbul Bașakșehir pe teren propriu și cu Goztepe în deplasare.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
