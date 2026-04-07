Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile private: „Suferea, era decepționat!”

Cornel Dinu (78 de ani) a păstrat în permanență legătura cu bunul său prieten Mircea Lucescu (80 de ani). „Procurorul” a dezvăluit cea mai recentă discuție avută cu „Il Luce”, înainte ca acesta să ajungă la Terapie Intensivă din cauza problemelor grave de sănătate. Care a fost, de fapt, marea dezamăgire a lui Lucescu senior la echipa națională a României.

Cornel Dinu a dezvăluit discuția avută cu Mircea Lucescu despre naționala României. „Era decepționat!”

Echipa națională a României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an. Situația „tricolorilor” a afectat întreaga lume, de la staff, la suporteri, dar mai ales pe Mircea Lucescu, fostul selecționer, și . Cornel Dinu a dezvăluit ce i-a spus „Il Luce” despre generația de jucători pe care s-a bazat în ultimul său mandat, fiind extrem de dezamăgit de randamentul acestora, dar și de opțiunile avute la dispoziție.

„Fac o confesiune, îl citez tocmai pe Mircea Lucescu. Discutam cu el și din punct de vedere al parametrilor funcționali ai jucătorilor pe care îi avea la îndemână și pot să spun că era oarecum decepționat că a crezut că jucătorii aceștia au cu totul altă valoare decât aceea pe care a descoperit-o odată cu trecerea timpului în postura de antrenor al echipei naționale. Era dezamăgit de valoarea mentală și funcțională, de la tehnică până la tactică, a jucătorilor pe care era nevoit să-i convoace.

Îmi spunea pe undeva că e foarte greu să reușească cu asemenea capacități de jucători pe care le are la dispoziție fotbalul românesc la ora actuală. Și era verdictul unui om capabil să discearnă cu adevărat valoarea jucătorilor, trecându-i atâtea generații prin parcursul său și având o experiență incontestabilă și putând să pună diagnostic pe ce înseamnă valoarea unui jucător. Era era din punctul acesta de vedere decepționat, limitat, și lăsa de înțeles că s-a angajat la o muncă de Sisif greu de dus până la capăt cu reușită. Deci am simțit acest lucru, dar a rămas până la capăt pe metereze, ceea ce este de apreciat, sperând să aducă calificarea!”, a spus inițial „Procurorul”.

Ce a spus Cornel Dinu despre tactica lui Mircea Lucescu în barajul cu Turcia. Unde s-a rupt totul, de fapt

Cornel Dinu a vorbit și despre tactica abordată de Mircea Lucescu la meciul contra Turciei, în barajul pentru CM câștigat de naționala Semilunii cu 1-0. „Mister” a spus că tehnicianul a pregătit bine partida, blocând adversarii mai bine de o repriză, însă gafele individuale comise de jucători au făcut ca deznodământul meciului să nu ne fie favorabil.

„El a gândit bine jocul. După părerea mea, turcii n-au strălucit, au fost blocați în majoritatea momentelor. Din păcate, convingerea mea este că n-a reușit să să pună și accentul pe contraatac sau pe un joc pozițional în terenul turcilor și n-a beneficiat nici de ceea ce înseamnă piese senzaționale, decisive, în special la mijlocul terenului, care pot duce echipa din fază defensivă în fază de posesie în terenul advers și de acolo în finalizare.

Practic, nu am avut un număr 10. Cei doi jucători la care ne-am pus mari speranțe, Man și Mihăilă, au fost mai mult preocupați de faza defensivă. Rațiu, atât de lăudat în presa noastră, cu atâtea metafore, s-a dovedit practic, în duelul pe care l-a avut cu Yildiz… l-a întors pe marele nostru fundaș dreapta ca pe grătar, și pe stânga și pe dreapta l-a driblat. Iar golul pe care l-am primit… a fost o greșeală nepermisă a lui Rațiu de a nu strânge zona, de a nu comprima zona, de a nu veni cu pericolul iminent care era fundașul stâng al naționalei Turciei și care joacă în străinătate. Strategia a funcționat până la acel gol, în minutul 53 care a fost fatidic pentru noi și după aceea în amicalul cu Slovacia”, a mai spus Cornel Dinu.

Momentul care a declanșat problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

Cornel Dinu a spus că Mircea Lucescu avea o stare precară încă dinaintea meciului cu Turcia, însă eșecul suferit, care a coincis cu ratarea calificării la Mondial, l-a adus definitiv în punctul critic în care se află.

„Se vedea că el suferă la meci, înainte chiar de meciul cu Turcia și de acolo a venit apoi, din păcate, șocul acesta teribil în dimineața de la cantonament!”, a mai spus Cornel Dinu la FANATIK DINAMO.