Marea dilemă a lui Edi Iordănescu: „Niță sau Moldovan, cine apără la Euro?”. Episodul 15

Debutul României la Campionatul European din Germania se apropie cu pași repezi, până la mai fiind doar câteva zile. Selecționerul Edi Iordănescu și-a testat elevii în amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein

„Hai la Euro!”, episodul 15. Cum s-au ales cei trei portari cu care Edi Iordănescu merge în Germania

După ce am epuizat poveștile nespuse de la Campionatul European, dar și cele despre idoli și vedete, după ce am analizat adversarii României din Grupa E sau am vorbit despre arbitri, serialul premium „Hai la Euro!”, realizat de FANATIK împreună cu STALINSKAYA, continuă cu un nou episod. Cel cu numărul 15, în care moderatorul Horia Ivanovici și invitatul special Andrei Vochin vor avea sub lupă portarii pe care Edi Iordănescu i-a luat în Germania.

„Continuăm serialul nostru «Hai la Euro!», iar în acest episod începem să trecem prin sită compartimentele echipei naţionale. Începem cu portarii, apoi vor urma linia de fund, mijlocul și vom termina cu atacanții. Vor fi scurte analize despre jucătorii care vor duce greul la acest Campionat European. Câți portari avem în lot?”, a făcut introducerea în atmosfera acestui episod moderatorul Horia Ivanovici.

„În lotul lărgit de 28 de jucători au fost inițial patru portari, dar la turneul final se merge doar cu trei. Lotul final trebuia să ajungă la 26, deci practic au căzut un portar și un jucător de câmp. Despre lucrurile astea s-a vorbit inclusiv cu cei care au apărut pe ultima sută de metri în lot, este vorba despre portarul Sava de la CFR Cluj și de Grameni de la Farul.

Am avut patru portari, este vorba de Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid, Florin Niță de la Gaziantep, Ștefan Târnovanu de la FCSB și de Răzvan Sava de la CFR Cluj. Sava este și cel mai mic de vârstă dintre ei, e portarul titular al naționalei de tineret și are o treabă foarte importantă în toamna asta, de a se califica la turneul final.

Când s-a ales între el și Târnovanu, acesta din urmă a avut și avantajul de a fi fost mult mai mult în anturajul echipei naționale. A și debutat în echipa națională de seniori a României. Mai are și un avantaj moral, dacă vrei să spui așa, faptul că este câștigător de titlu în România și asta asta contează la încrederea lui…”, a explicat Andrei Vochin cum s-au ales cei trei portari care vor face parte din lotul României la Campionatul European din Germania.

Dezavantajele lui Horațiu Moldovan în lupta pentru titularizare cu Florin Niță

Chiar dacă naționala României va avea trei goalkeeperi în lotul de Euro, e limpede pentru toată lumea că lupta pentru titularizare se va da doar între Horațiu Moldovan și Florin Niță. Fiecare cu avantajele și dezavantajele lui… Oare pe cine va alege Edi Iordănescu? O întrebare care stă pe buzele tuturor microbiștilor și la care au încercat să răspundă Horia Ivanovici și Andrei Vochin în serialul „Hai la Euro!”, un proiect premium FANATIK realizat în colaborare cu STALINSKAYA.

„E clar că în momentul de față lupta pentru titularizare se dă între Moldovan și Niță. Realist vorbind… Fă-le o scurtă caracterizare celor doi”, a început moderatorul discuția pe acest subiect „fierbinte”.

„Fiecare are avantajele și dezavantajele lui. Avantajul lui Horațiu Moldovan în momentul ăsta este că el a dus cam toată campania asta de calificare, de la meciul din Kosovo…”, răspunde invitatul permanent, moment în care începe un dialog contradictoriu…

„Și Lunin a dus Realul în finala Champions League și a apărat Curtois…”, replică Ivanovici, contrat imediat de Vochin: „Da, doar că Lunin a fost răcit…”.

„Asta nu o cred niciodată. A fost o mișcare de PR a lui Real Madrid. Sunt convins că Lunin n-a avut absolut nimic. E evident că din punct de vedere moral, Lunin a fost nedreptățit de Ancelotti. Însă «Don Carlo» a vrut să meargă la sigur. În mintea lui, Curtois este portarul titular, iar asta cu Lunin răcit e o vrăjeală”, pune din nou Horia Ivanovici punctul pe „i”.

„Eu sper ca Lunin să rămână răcit și la meciul cu noi de la München, de pe 17 iunie. Poate fac o acțiune de PR și cu asta…”, se lasă bătut actualul consilier al lui Răzvan Burleanu, după care continuă să analizeze situația în care se află Horațiu Moldovan: „Horațiu are acest avantaj de start, să spunem așa, că a fost portarul cu care echipa s-a calificat. Dezavantajul lui este faptul că de când a plecat din România, în ianuarie, el a apărat într-un singur meci, tot la echipa națională, în acel amical contra Columbiei, de pe Wanda Metropolitano, din luna martie. În rest, a fost rezervă”.

„A greșit că a plecat? Știa că va fi rezervă. Când e Atletico Madrid pe masă…”, încearcă Horia Ivanovici să-i găsească circumstanțe atenuante lui Horațiu Moldovan.

„Eu zic că nu… Când ai o șansă atât de mare care ți se ivește în viață… Spera să-i vină șansa să apere. Nu poți să știi. Oblak se poate transfera, Oblak se poate accidenta, Oblak se poate certa…”, răspunde fără ezitare Andrei Vochin.

„Eu iubesc românii… Orice ai zice, Horațiu Moldovan nu are valoare să fie titular la Atletico Madrid. Asta e părerea mea, că nu are valoare să fie titular în Primera Division”, e de părere Ivanovici, însă Vochin pune din nou o contră: „Eu nu aș zice, pentru că nimeni nu credea că Horațiu Moldovan va ajunge vreodată aici. Era portarul numărul patru la CFR Cluj. Pe vremea aia era titular în poartă doar la meciul dintre staff și administrație”.

Avantajele lui Florin Niță în lupta pentru titularizare cu Horațiu Moldovan

Cu Horațiu Moldovan eternă rezervă la Atletico Madrid, poate deveni Florin Niță titular în poarta naționalei României la Euro 2024? Ce argumente are în favoarea sa pentru a spera la acest lucru?

„La Niță e un avantaj de experiență mai mare. Are o vârstă, a făcut un sezon foarte bun la Gaziantep, vine cu un moral excelent pentru că și-a îndeplinit obiectivul…”, remarcă Vochin unul dintre „plusurile” lui Florin Niță.

„Lasă că și-a îndeplinit obiectivul… Vorbim de campionatul Turciei, care e cu vreo 3-4 clase peste campionatul nostru. Vorbim despre o echipă care termină pe locul 11, unul foarte bun într-o bătălie cu echipe care au bugete de sute de milioane de euro. Adică într-un campionat unde îți vine Mourinho antrenor. Gaziantep este o echipă care în mod sigur s-ar bate la titlu în România.

Deci Niță nu doar că este socotit unul dintre cei mai buni jucători ai lui Gaziantep, dar și unul dintre cei mai buni portari din Turcia. Zboară din bară în bară… Termină pe locul 11 într-un campionat care nici nu are grad de comparație cu al nostru. E un jucător care-și pune amprenta decisiv în salvarea lui Gaziantep de la retrogradare.

Eu aș începe cu Niță. Din toate punctele de vedere… Și pentru faptul că a jucat, și pentru faptul că are competiții, și pentru faptul că e în formă și o dovedește într-un campionat foarte valoros. Știi cum e, nu joci totuși în campionatul Bulgariei… Dar Edi, cum e el foarte conservator, probabil că va începe cu Horațiu Moldovan”, încearcă Horia Ivanovici să tranșeze lupta pentru titularizare dintre Florin Niță și Horațiu Moldovan.

Leo Toader, un factor decisiv în alegerea portarului titular la Euro 2024

O dilemă greu de rezolvat și pentru Edi Iordănescu, dar o mână de ajutor în rezolvarea ei i-o va da Leo Toader, antrenorul cu portarii la echipa națională. Un om care nu a dat greș atunci când l-a titularizat pe Moldovan în meciul din Kosovo în preliminarii, și care, în mod sigur, va lua decizia corectă și acum.

„Nu știu asta acum, dar ce pot să spun este că eu am mare încredere în Leo Toader. A demonstrat-o luând decizia într-un moment extrem de dificil, înaintea meciului cu Kosovo. Avea în față două variante fără niciun pic de experiență, oricare ar fi fost debutant la meciul respectiv, și a pus degetul pe Horațiu. Iar Horațiu a avut o importanță extraordinară în această calificare”, remarcă Andrei Vochin contribuția lui Leo Toader în staff-ul lui Edi Iordănescu.

„Moldovan a apărat nu bine, ci foarte bine în aceste preliminarii”, revine Horia Ivanovici la sentimente mai bune față de Horațiu Moldovan, la fel cum și Andrei Vochin trece de partea lui Florin Niță: „Exact cum a apărat și Niță ori de câte ori a fost în poarta echipei naționale. Eu nu îmi amintesc un meci în care Niță să fi greșit la naționala României”.

„Iar marele avantaj a lui Niță este că are șase luni de fotbal, de compeție, în plus față de Moldovan”, continuă Ivanovici să scoată în evidență unul dintre atuurile lui Florin Niță.

„De aceea spun că am mare încredere în decizia lui Leo Toader. Dar stăm bine la portari. Întotdeauna am stat cel mai bine la portari. Eu am spus că dacă s-ar schimba puțin regulamentul, la ce variante de portari avem, și s-ar juca cu doi portari și 9 jucători de câmp, am fi într-un mare avantaj.

Și viitorul sună bine. Târnovanu, născut 2001, a fost titular la naționala de tineret. Îl avem pe Sava… Dar vin și portari din spate. Ungureanu de la Rapid, care deja e la U17 și apără în Liga 1…”, mai spune Andrei Vochin.

„Edi va merge pe mâna lui Toader sau pe o datorie a lui, că Moldovan l-a dus la Euro? Dacă zice Toader «Bagă-l pe Niță!»?”, e curios moderatorul să afle un răspuns din interiorul naționalei despre modul cum ar putea proceda selecționerul Edi Iordănescu.

„Decizia finală va fi a lui Edi, asta e clar. Dar dacă Leo Toader îi spune să-l bage pe Niță, cred că-l va băga pe Niță. Cred că Edi a căpătat atâta încredere în Leo, pentru că i-a dovedit, astfel încât dacă Leo zice lucrul ăsta, cred că va ține cont de el”, e părerea fermă a lui Andrei Vochin, care va participa la Euro 2024 pentru a doua oară în calitate de oficial FRF.

„Lăsând la o parte poate un dram de recunoștință, ca să zic așa, față de Moldovan și faptul că Moldovan a ajutat enorm la la calificare”, încheie moderatorul.

„Să știi că din ce l-am simțit eu pe Edi, nu prea e loc de recunoștință la turneul final. Adică, acum joacă cine e în formă”, e concluzia lui Andrei Vochin în discuția pe tema portarilor pe care România îi va avea la Euro 2024.

ANALIZA portarilor Romaniei la EURO 2024