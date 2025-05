Marea dorință a lui Alex Stoian, după golul fulger din CFR Cluj – FCSB 1-1. Baba Alhassan, încrezător: „Vom ajunge în Champions League”

FCSB a rămas neînvinsă în play-off-ul din actuala stagiune a SuperLigii. Campioana României , în ultima etapă a sezonului. Alex Stoian a fost titular și a reușit să marcheze după doar 19 secunde.

Alex Stoian, prima reacție după golul din CFR Cluj – FCSB 1-1: „Sper că de-acum încolo să marchez mai mult”

Mihai Lixandru i-a pasat excelent în fața porții lui Alex Stoian. Transferat de Gigi Becali în iarnă de la Farul lui Gică Hagi, . Atacantul de 17 ani speră să devină titular în echipa roș-albaștrilor.

„Mă bucur că am reușit să marchez, mă bucur că echipa a fost neînvinsă play-off-ul ăsta. Sperăm să o ținem tot așa și la anul să câștigăm din nou campionatul. Este o bucurie foarte mare, este un obiectiv și un vis îndeplinit.

Sper că de-acum încolo să marchez mai multe goluri. Îmi doresc să joc mai mult din sezonul viitor, să mă impun. Să vedem, la anul, poate prind din ce în ce mai multe minute.

Toți colegii au fost alături de mine, m-au încurajat. A fost bine”, a declarat Alexandru Stoian, la flash-interviul de la finalul derby-ului CFR Cluj – FCSB, scor 1-1.

Salariul lui Alex Stoian la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , aproximativ 60.000 de euro anual. De asemenea, puștiul-minune al roș-albaștrilor primește 500 de euro lunar pentru chirie.

Prin comparație, Tavi Popescu avea un salariu la vârsta sa de doar 2.000 de euro. Alexandru Stoian mai are contract cu FCSB până în iunie 2030. „Era visul nostru să ajungă cineva din familie la Steaua (n.r. FCSB). Eu îl știu din cap până în picioare și știu ce spun. A fost făcut pentru așa ceva! S-a născut cu mingea la picior, nu a avut mașinuțe”, .

Baba Alhassan, mulțumit după CFR Cluj – FCSB 1-1: „Am jucat cu juniorii”

Baba Alhassan are încredere că FCSB va ajunge în grupa XXL din UEFA Champions League. ”Eram deja campioni, am jucat cu juniorii și am reușit să facem un rezultat de egalitate.

Este foarte bine. Așa îmi spun acum (n.r. Rudiger), după meciul cu Craiova când am mai jucat în această poziție. Vom vedea dacă voi rămâne în această poziție (n.r. fundaș central).

Știm că Dawa e accidentat, dar mai avem și alți fundași centrali. Cred că vom continua așa și în sezonul viitor și vom ajunge în Champions League, aveți încredere”, a declarat Alhassan, la finalul meciului CFR Cluj – FCSB.