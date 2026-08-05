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Marea durere a lui Ioan Andone legată de Dinamo. Ce i-a mărturisit regretatului Gogu Covaciu înaintea tragicului accident de la Câmpulung

Microbuzul echipei secunde a clubului Dinamo București a fost implicat într-un grav accident rutier pe 31 iulie, soldat cu moartea maseurului Constantin Covaciu. El știa marele regret al lui Ioan Andone față de „câini”.
Mihai Dragomir
05.08.2026 | 06:38
Marea durere a lui Ioan Andone legata de Dinamo Ce ia marturisit regretatului Gogu Covaciu inaintea tragicului accident de la Campulung
EXCLUSIV FANATIK
Constantin Covaciu știa marele regret al lui Ioan Andone. Ce l-a afectat în legătură cu Dinamo. Foto: Colaj FANATIK.
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Moartea tragică a lui Constantin Covaciu în accidentul auto în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo a lăsat multă durere în rândul suflării dinamoviste, dar mai ales în rândul celor care l-au cunoscut. Marius Mitran a povestit o amintire legată de Constantin „Gogu” Covaciu, care știa marele regret al lui Ioan Andone față de formația din „Ștefan cel Mare”.

Constantin Covaciu știa marele regret al lui Ioan Andone față de Dinamo

Constantin Covaciu, fostul maseur al echipei secunde a lui Dinamo, s-a stins în accidentul auto cumplit de vinerea trecută. Familia, jucătorii, conducerea și foștii colegi s-au strâns luni, 3 august, la Cimitirul Reînvierea din Capitală pentru un ultim omagiu. Despre „Gogu” Covaciu a avut câteva cuvinte și Marius Mitran, expertul FANATIK. El a dezvăluit că fostul maseur al „câinilor” i-a povestit cât de dezamăgit a fost marele Ioan Andone că nu face parte astăzi din proiectul formației din SuperLiga.

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„Eu am fost vecin cu el, am stat împreună 20 de ani. Îmi povestea multe despre Ioan Andone. Era prieten cu Ando și îmi povestea de el, cum e Ando și ce făcuse și cât îl macină faptul că nu mai e la Dinamo. Ando era supărat că nu e băgat în seamă de Dinamo, era dezamăgit că nu face parte din actualul proiect al lui Dinamo, asta îi spunea!”, a dezvăluit Marius Mitran în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În prezent, Ioan Andone este președintele Consiliului de Administrație al echipei Corvinul Hunedoara, echipa unde și-a început cariera de fotbalist și care sezonul acesta evoluează din nou, după 34 de ani de așteptare.

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Gogu Covaciu a ajuns la Dinamo 2 alături de Adrian Ropotan. Maseurul echipei secunde a clubului din Ștefan cel Mare avea 58 de ani. Acesta a fost fotbalist în trecut, jucând în echipa mare a Sportului Studențesc, unde a fost coleg printre alții cu Marcel Coraș și Mihail Marian. Fiul lui Gogu Covaciu, Daniel, a fost și el maseur la Academia lui Dinamo.

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Constantin Covaciu s-a aflat în staff-ul primei echipe din „Ștefan cel Mare” când pe banca tehnică era principal Ovidiu Burcă. Ulterior, „Gogu” Covaciu a părăsit acest rol odată cu venirea croatului Zeljko Kopic, continuându-și însă activitatea la echipa secundă.

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Constantin Covaciu știa marele regret al lui Ioan Andone în privința lui Dinamo

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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