Marea durere a lui Ioan Andone legată de Dinamo. Ce i-a mărturisit regretatului Gogu Covaciu înaintea tragicului accident de la Câmpulung

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Moartea tragică a lui Constantin Covaciu în accidentul auto în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo a lăsat multă durere în rândul suflării dinamoviste, dar mai ales în rândul celor care l-au cunoscut. Marius Mitran a povestit o amintire legată de Constantin „Gogu” Covaciu, care știa marele regret al lui Ioan Andone față de formația din „Ștefan cel Mare”.

Constantin Covaciu știa marele regret al lui Ioan Andone față de Dinamo

Constantin Covaciu, fostul maseur al echipei secunde a lui Dinamo, s-a stins în . Familia, jucătorii, conducerea și foștii colegi s-au strâns luni, 3 august, la Cimitirul Reînvierea din Capitală pentru . Despre „Gogu” Covaciu a avut câteva cuvinte și Marius Mitran, expertul FANATIK. El a dezvăluit că fostul maseur al „câinilor” i-a povestit cât de dezamăgit a fost marele Ioan Andone că nu face parte astăzi din proiectul formației din SuperLiga.

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„Eu am fost vecin cu el, am stat împreună 20 de ani. Îmi povestea multe despre Ioan Andone. Era prieten cu Ando și îmi povestea de el, cum e Ando și ce făcuse și cât îl macină faptul că nu mai e la Dinamo. Ando era supărat că nu e băgat în seamă de Dinamo, era dezamăgit că nu face parte din actualul proiect al lui Dinamo, asta îi spunea!”, a dezvăluit Marius Mitran în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În prezent, Ioan Andone este președintele Consiliului de Administrație al echipei Corvinul Hunedoara, echipa unde și-a început cariera de fotbalist și care sezonul acesta evoluează din nou, după 34 de ani de așteptare.

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Cine era Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo care a murit în accidentul de mașină din Câmpulung Muscel

Gogu Covaciu a ajuns la Dinamo 2 alături de Adrian Ropotan. Maseurul echipei secunde a clubului din Ștefan cel Mare avea 58 de ani. Acesta a fost fotbalist în trecut, jucând în echipa mare a Sportului Studențesc, unde a fost coleg printre alții cu Marcel Coraș și Mihail Marian. Fiul lui Gogu Covaciu, Daniel, a fost și el maseur la Academia lui Dinamo.

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Constantin Covaciu s-a aflat în staff-ul primei echipe din „Ștefan cel Mare” când pe banca tehnică era principal Ovidiu Burcă. Ulterior, „Gogu” Covaciu a părăsit acest rol odată cu venirea croatului Zeljko Kopic, continuându-și însă activitatea la echipa secundă.

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