Marea face victime pe litoralul românesc: un bărbat de 35 de ani a murit. S-a format un lanț uman pentru salvarea a doi copii

Turiștii care se aventurează în mare, deși este arborat steagul roșu, riscă să aibă parte de un sfârșit tragic. La Jupiter, s-a format un lanț uman pentru salvarea unor persoane. Din nefericire, un bărbat de 35 de ani a murit, iar alte patru persoane, printre care doi copii, au scăpat cu viață.

ADVERTISEMENT

Bărbat înecat în stațiunea Jupiter

Vacanța prelungită se termină tragic pentru unii turiști de pe litoral, care ignoră steagul roșu. Valurile sunt agitate, iar salvamarii se chinuie să-i convingă pe aceștia să nu se aventureze în mare.

În stațiunea Jupiter, . Acesta era deja în stop cardio-respirator. Din nefericire, manevrele de resuscitare au fost în zadar, iar acesta a murit.

ADVERTISEMENT

Pentru a le oferi o mână de ajutor salvamarilor, turiștii s-au implicat în salvarea altor persoane. Astfel, s-a format un lanț uman, iar patru persoane, printre care și doi copii, au fost scoase din apă.

De asemenea, și în stațiunea Neptun au fost probleme. Au avut loc mai multe intervenții ale salvamarilor pentru a-i scoate pe turiștii care nu au respectat steagul roșu, ce interzice scăldatul.

ADVERTISEMENT

„Astăzi, în Jupiter și Neptun, 4 persoane, dintre care 2 copii, au fost în pericol de înec, iar un bărbat și-a pierdut viața. Dragi turiști, steagul roșu arborat înseamnă scăldatul interzis, iar ignorarea lui poate avea consecințe grave, chiar și pentru înotătorii experimentați”, au transmis salvamarii.

ADVERTISEMENT

Avertismentul salvamarilor

Din păcate, mulți turiști ori nu observă steagul roșu, ori nu știu ce semnifică. Asta înseamnă mai multe intervenții pentru salvamari. Ei vin cu un mesaj pentru cei aflați pe .

ADVERTISEMENT

„Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”, este apelul transmis de aceștia. Și în Eforie Nord au fost momente de panică. Patru persoane au fost scoase din mare, conform .