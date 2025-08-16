News

Marea face victime pe litoralul românesc: un bărbat de 35 de ani a murit. S-a format un lanț uman pentru salvarea a doi copii

Valurile agitate fac victime printre turiștii veniți la mare, pe litoralul românesc. Din păcate, un bărbat a murit, iar alte patru persoane, printre care doi copii, au fost salvați
Codrina Menţel
16.08.2025 | 15:52
Marea face victime pe litoralul romanesc un barbat de 35 de ani a murit Sa format un lant uman pentru salvarea a doi copii
Marea face victime pe litoralul românesc: un bărbat de 35 de ani a murit. S-a format un lanț uman pentru salvarea a doi copii. Foto: hepta.ro/ captură Antena3 CNN/ colaj Fanatik

Turiștii care se aventurează în mare, deși este arborat steagul roșu, riscă să aibă parte de un sfârșit tragic. La Jupiter, s-a format un lanț uman pentru salvarea unor persoane. Din nefericire, un bărbat de 35 de ani a murit, iar alte patru persoane, printre care doi copii, au scăpat cu viață.

ADVERTISEMENT

Bărbat înecat în stațiunea Jupiter

Vacanța prelungită se termină tragic pentru unii turiști de pe litoral, care ignoră steagul roșu. Valurile sunt agitate, iar salvamarii se chinuie să-i convingă pe aceștia să nu se aventureze în mare.

În stațiunea Jupiter, un bărbat de 35 de ani a fost înghițit de ape. Acesta era deja în stop cardio-respirator. Din nefericire, manevrele de resuscitare au fost în zadar, iar acesta a murit.

ADVERTISEMENT

Pentru a le oferi o mână de ajutor salvamarilor, turiștii s-au implicat în salvarea altor persoane. Astfel, s-a format un lanț uman, iar patru persoane, printre care și doi copii, au fost scoase din apă.

De asemenea, și în stațiunea Neptun au fost probleme. Au avut loc mai multe intervenții ale salvamarilor pentru a-i scoate pe turiștii care nu au respectat steagul roșu, ce interzice scăldatul.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

„Astăzi, în Jupiter și Neptun, 4 persoane, dintre care 2 copii, au fost în pericol de înec, iar un bărbat și-a pierdut viața. Dragi turiști, steagul roșu arborat înseamnă scăldatul interzis, iar ignorarea lui poate avea consecințe grave, chiar și pentru înotătorii experimentați”, au transmis salvamarii.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

Avertismentul salvamarilor

Din păcate, mulți turiști ori nu observă steagul roșu, ori nu știu ce semnifică. Asta înseamnă mai multe intervenții pentru salvamari. Ei vin cu un mesaj pentru cei aflați pe litoralul românesc.

ADVERTISEMENT

„Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”, este apelul transmis de aceștia. Și în Eforie Nord au fost momente de panică. Patru persoane au fost scoase din mare, conform antena3.ro.

Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a...
Fanatik
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina...
Fanatik
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a...
Fanatik
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara aparatul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!