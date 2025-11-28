Sport
Marea frustrare a lui Răzvan Lucescu după PAOK – Brann 1-1: „Stupid. Era imposibil!”

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a remizat cu Brann, iar antrenorul român a fost dezamăgit după meci. Ce a spus, de fapt, tehnicianul după rezultatul modest obținut în Europa League.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 09:45
Cum a reacționat Răzvan Lucescu după remiza lui PAOK din Europa League. Sursa Foto: Hepta.
PAOK a obținut un rezultat modest pe teren propriu în Europa League. Cum a reacționat Răzvan Lucescu după ce echipa lui a scăpat victoria printre degete în minutele de final.

Răzvan Lucescu, frustrat după PAOK – Brann 1-1

PAOK a jucat joi seară pe teren propriu contra norvegienilor de la Brann. Grecii au condus grație golului marcat de Luka Ivanusec în minutul 64. Totul părea că se îndreaptă către victoria gazdelor, însă Emil Kornvig a restabilit egalitatea în minutul 89. Răzvan Lucescu a fost extrem de supărat din cauza golului primit.

„Am primit un gol stupid. Era imposibil să nu facem schimbări, pentru că erau jucători care dădeau mai mult decât puteau. În fotbal, vei primi goluri, iar Brann este o echipă foarte bună.

Au jucători înalți, foarte puternici. Da, ar trebui să controlăm mai bine situația, dar Brann a avut și rezultate foarte bune. Au învins Rangers cu 3-0”, a spus Lucescu, citat de Metrosport.gr. 

Pe ce loc se află PAOK în Europa League

După primele 5 runde din noul sezon de Europa League, PAOK se regăsește pe locul 17 cu 8 puncte. Trupa lui Răzvan Lucescu are în dreptul său 2 victorii, 2 remize și un eșec și se află la 2 puncte de locul 8 (ocupat de Porto), cel care garantează calificarea directă în faza eliminatorie.

Borna atinsă de Răzvan Lucescu la PAOK

În urma etapei a 11-a din campionatul Greciei, PAOK a luat toate cele 3 puncte după ce s-a impus acasă cu 3-0 în fața celor de la Kifissia. Meciul a reprezentat un eveniment special pentru Răzvan Lucescu.

Mai exact, antrenorul român a atins borna de 200 de victorii pe banca formației elene. Clubul l-a sărbătorit cu un tricou înrămat, pe care a fost inscripționat, deasupra numărului 200, textul „The General”.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
