Marea greșeală a lui Dinamo în semifinala Cupei României cu Universitatea Craiova: „Impardonabil! Doar în diviziile inferioare am mai văzut așa ceva”

Dinamo și-a luat adio de la Cupă în acest sezon după ce a cedat în semifinale, pe teren propriu, în fața Universității Craiova. Deși „câinii” au condus în prelungiri, s-au văzut egalați și învinși la loviturile de departajare. Specialiștii FANATIK au analizat în detaliu prestația echipei lui Zeljko Kopic și au subliniat unde a pierdut, de fapt, meciul.

Unde a greșit Dinamo în semifinala Cupei României pierdută cu Universitatea Craiova, de fapt

Dinamo rămâne concentrată doar pe campionat acum, după ce . Echipa din „Ștefan cel Mare” a fost la doar un pas de marea finală, însă , a identificat marea greșeală care a făcut ca seara de joi, 23 aprilie, să fie una de tristă amintire pentru dinamoviști.

„O greșeală impardonabilă pe care n-am văzut-o… rar o văd, poate la diviziile inferioare am mai văzut. Golul marcat de Universitatea Craiova vine după o fază identică în care Mora lovește cu capul, iar Epassy scoate. După care, vine faza golului, din spatele lui Țicu și Armstrong, care pierde marcajul. Nimeni nu urmărește mingea a doua și de acolo iese golul.

Dar marea greșeală a lui Dinamo a fost o minge întoarsă de 7-8-10 metri, iar apărarea lui Dinamo, este lege oriunde, la orice minge întoarsă, trebuie să facă pas în față cel puțin jumătate din distanță. Și atunci, jucătorul advers era în ofsside clar. Nu se poate la nivelul acesta ca jucătorii și linia de fund a lui Dinamo să rămână în 7-8 metri pe o pasă întoarsă. Asta e regula. Cât te aperi, linia trebuie împinsă neapărat în afara careului pe o pasă întoarsă a adversarului. Trebuia să fie imprimată asta… nu ai voie! Toată echipa era în careu… Este o mare greșeală tehnico-tactică!”, a spus Marius Șumudică.

Mihai Stoichiță a spus cum putea Dinamo evita eșecul cu Universitatea Craiova

Ulterior, și Mihai Stoichiță a vorbit la rândul său despre maniera greșită cu care Dinamo a tratat finalul jocului, mai ales din postura echipei care conducea pe tabelă. Oficialul FRF a spus cum puteau „câinii” să procedeze pentru a înlătura pericolul de la propria poartă.

„Mie mi s-a părut că după ratarea lui Mora, când putea da gol cu capul, dar a dat direct în portar, de acolo s-a văzut că Dinamo a început să scârțâie în faza de apărare. Eu nu am mai înțeles ce au jucat ei în ultimele minute… Eu știu că atunci când mai sunt 5 minute și conduci, dai mingea, dacă nu poți să mai construiești, în oricare steag de colț din partea adversă, faci puțin pressing, iar restul stau și asigură apărarea”, a spus și Mihai Stoichiță la EDIȚIA SPECIALĂ FANATIK.

Marele atuu pe care Marius Șumudică l-a sesizat la Universitatea Craiova în fața lui Dinamo

Marius Șumudică a mai punctat un aspect important pe care l-a identificat la meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, ținând să îi laude pe olteni pentru capacitatea fizică de care au dat dovadă, mai ales în prelungiri: „Din punct de vedere fizic, Craiova a fost o clasă peste Dinamo. Câștigă duelurile!”.