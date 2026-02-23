Marea greşeală a lui Dinamo la derby-ul cu Rapid: “De ce să faci aşa ceva? Suntem în 2026!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a opinat că Dinamo a greșit înaintea derby-ului cu Rapid prin postarea acelui clip video cu o anumită tentă pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Cei de la Dinamo au fost criticați pentru strategia abordată înaintea derby-ului cu Rapid

Este vorba bineînțeles despre căzută acolo. Se pare că în cele din urmă dinamoviștii nu au reușit decât să îi motiveze și mai mult pe adversari înaintea meciului direct, iar giuleștenii au fost cei care au învins la final, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

„Părerea mea că Dinamo strategic a greșit cu clipul ăla. A greșit Dinamo. Eu nu înțeleg un lucru. De ce tu să îi mobilizezi pe adversari gratuit? De ce să faci lucrul ăsta? Este evident că este un clip care nu își avea locul. Ok, acum și noi începem să exagerăm total când vorbim despre lucrurile astea, ducem totul în extrem.

Dar problema este că nu își avea locul. De ce să îi mobilizezi pe ăia? Și dacă primeau trei prime rapidiștii, nu jucau așa precum au fost zgândăriți în orgoliu și în mândrie cu acel clip. Nu înțeleg. De ce să faci asta? De ce să-i înrăiești? Hai, mă, las-o, că suntem în 2026!”, a spus Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Sorin Cârțu acest subiect

Întrebat în legătură cu această chestiune, a apreciat de asemenea că dinamoviștii și-au făcut rău singuri într-o anumită măsură prin acel demers:

ADVERTISEMENT

„Ceea ce s-a întâmplat înaintea partidei, era clar să se amplifică niște ambiții, vorbesc de Rapid – Dinamo. Și așa meciurile astea se joacă tot timpul amplificat, cu ambiții maximale. Dar parcă acum mai mult s-au râcâit așa niște probleme de-ale lor.

Nu comentez foarte mult de treaba asta, dar în orice caz au amplificat niște orgolii și niște ambiții. Asta am spus și eu înainte, nu știu, nu mă interesează. Lasă-i să mai facă greșeli de tipul ăsta”.

ADVERTISEMENT

Cum vede Sorin Cârțu lupta pentru titlul din SuperLiga, dintre Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist și antrenor al oltenilor a transmis și că este prematur în acest punct al sezonului să se facă aprecieri clare în această direcție.

„(n.r. Despre rivalele din lupta pentru titlu, Rapid și Dinamo) Amândouă sunt puternice. Nu evaluez, acum este un campionat cu un anumit specific, apoi, pe campionatul celălalt (n.r. play-off-ul)… Anul trecut noi am avut meciul cu FCSB-ul la București, dacă îl tranșam terminam noi pe locul 1 în campionatul regulat și intram de pe locul 1 în play-off.

Iar în play-off, noi în turul play-off-ului anul trecut am făcut 10 puncte. Deci o medie de două puncte pe meci, a fost excelent. Bine, excelent era 15, dar foarte bună. Și după, când a venit returul, am mai făcut vreo trei mi se pare sau patru. Deci nu poți să evaluezi de la momentul ăsta, să spui despre parcursul ăsta care va fi.

(n.r. Dacă a fost o surpriză pentru el că Rapid a învins Dinamo) Nu, pentru că și cum s-au desfășurat lucrurile înainte de meci, era clar că o să fie niște ambiții amplificate. Din momentul de față și noi, dacă vrem să facem ceva, trebuie să fim preocupați numai de echipa noastră, să îi lăsăm pe alții.

Bine, să nu ne lăsăm călcați în picioare de arbitraje, de situații din astea care sunt evidente și nu îți convin, niște frustrări din astea care sunt evidente. Dar în rest să lăsăm, să fim preocupați doar de partide și să încercăm să luăm punctele, să avem un altfel de comportament”,